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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 13.06.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Взрывы прогремели в четверг в Днепропетровске на востоке Украины, сообщило в Telegram-канале украинское издание "Страна". РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T13:43
2024-06-13T13:43
2024-06-13T13:43
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в Днепропетровске на востоке Украины, сообщило в Telegram-канале украинское издание "Страна". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 12.44 мск, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. "Сообщают о взрывах в Днепре (украинское название Днепропетровска -ред.)", - говорится в сообщении. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240108/dnepropetrovsk-1920115863.html
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в мире, днепропетровск, украина, днепропетровская область, вооруженные силы рф
В мире, Днепропетровск, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
"Страна": в Днепропетровске прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога