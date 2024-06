https://ria.ru/20240613/ukraina-1952231372.html

Американцы в ярости: Киев назначил крайнего за все неудачи

Тяжелая ситуация на фронте, разрушенная энергетика, ужесточение мобилизации — на Украине все больше плохих новостей. В поисках виноватых пришли к выводу, что... РИА Новости, 13.06.2024

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости, Захар Андреев. Тяжелая ситуация на фронте, разрушенная энергетика, ужесточение мобилизации — на Украине все больше плохих новостей. В поисках виноватых пришли к выводу, что главная причина несчастий — коррупция. Новое громкое дело наглядно демонстрирует, как растрачивают казенные деньги, предназначенные для строительства жизненно важных объектов. При этом в центре скандала — герой "революции достоинства".Гнев ЗеленскогоПрезидент США Джо Байден в недавнем интервью Time вспоминал о времени, которое провел на Украине в бытность вице-президентом, и сетовал на "значительную коррупцию" в стране в тот период. Как следует из слов американского лидера, это одна из причин, почему он уже тогда выступал против присоединения республики к НАТО.Спустя годы, несмотря на военный конфликт, ситуация не изменилась. Проблема воровства стоит настолько остро, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время майского визита в украинскую столицу потребовал "удвоить усилия" по борьбе с такого рода преступлениями. По информации The Washington Post, эти слова вызвали гнев у Владимира Зеленского — тот уверяет, что его администрация делает достаточно.Как бы то ни было, кое-какие шаги в этом направлении действительно предпринимают. За последний месяц лишились постов несколько высокопоставленных чиновников, за которыми тянется длинный шлейф коррупционных скандалов. Вот только эти увольнения американцам не понравились."Афера века"За несколько дней до приезда Блинкена уволили вице-премьера Александра Кубракова, который курировал, в частности, защиту и восстановление энергетических объектов. А спустя месяц "по собственному желанию" ушел его соратник — небезызвестный Мустафа Найем.Этот прозападный политик, активист и журналист стал знаменитым после того, как осенью 2013-го написал в соцсети: "Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей". И тем самым положил начало так называемому Евромайдану. После свержения президента Виктора Януковича Найем избирался в Верховную раду от партии Петра Порошенко.При Зеленском ушел в исполнительные органы власти: в 2021 году занял пост заместителя Кубракова. А в январе 2023-го возглавил Агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины. Ведомство должно было заниматься защитой энергетических объектов. Однако спустя полтора года стало ясно — миссия провалена."Я покидаю должность главы Агентства восстановления. Решение принял самостоятельно из-за системных препятствий, которые не дают дальнейшей возможности эффективно выполнять свои полномочия", — написал чиновник в соцсети. Пожаловался, что премьер Денис Шмыгаль не отпустил его на ежегодную конференцию по восстановлению Украины, которая проходит в эти дни в Берлине.Интересно, что глава кабмина сперва официально одобрил командировку, однако затем на уже распечатанном документе к слову "согласен" приписал "не". И чуть выше добавил от руки: "не разрешаю". Фото документа публикуют украинские СМИ.Позже стало известно, что на 12 июня в правительстве назначили совещание, где Найем должен был отчитаться о своей деятельности. Но тот, видимо, решил не испытывать судьбу и заблаговременно подал в отставку, сопроводив этот шаг выпадами в адрес руководства.Тем временем политические оппоненты Найема называют его работу на посту главы агентства ни много ни мало "аферой века"."Будки" и "черепахи"Структура, которую он возглавил, возникла на базе "Укравтодора" в конце 2022-го. В то время в Киеве думали о том, как защитить объекты энергетики от ударов ракет и беспилотников. Авторы идеи предложили построить железобетонные укрепления на ключевых узловых подстанциях. Так появились те самые "объекты второго уровня защиты".На 22 стратегических подстанциях — 80 с лишним трансформаторов. Каждый решили закрыть бетонной "будкой". Кроме того, предполагали ввести в строй семь циклопических сооружений 250 на 250 метров, получивших неофициальное название "черепаха". Под этот купол затем планировали перенести оборудование распределительных узлов.Идею одобрили, правительство выделило миллиарды гривен, строители приступили к работе. Спустя полтора года народный депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Виктор Куртев назвал затею полностью бессмысленной.Выяснилось, что никто не знал, какой должна быть толщина бетонных стен или степень армирования у таких построек. Нормативов не существует, проектов-аналогов в мире нет. При этом фортификационное сооружение должно было, судя по всему, выдерживать прямое попадание беспилотника с боевой частью 50 килограммов. И, наверное, не одного. Особенно если учесть, что российская ударная система "Герань-2", по оценкам Куртева, стоит 50 тысяч долларов, тогда как одна "будка" Найема — три с половиной миллиона. А ведь есть еще крылатые и баллистические ракеты, боевые части которых на порядок мощнее."Существует легенда, что особо секретная американская команда, у которой эти нормативы есть, со своими программульками на ноутбуках все посчитала. Не знаю, что они там посчитали, а вот наши расчеты показывают, что "будка" не выдержит даже ударную волну, если ракета упадет рядом. А несколько таких будок складываются как домино", — рассказывает нардеп."Промахнуться невозможно"По его словам, ошибочной была сама идея защищать таким образом подстанции. Дело в том, что это и так не самая удобная цель для ракетных атак — объекты разнесены на довольно большой площади. И даже когда некоторые поражены, систему можно оживить за счет оставшихся.Если же переместить подстанцию под купол (что само по себе технически непросто), она станет крайне удобной мишенью — размеры "черепахи" таковы, что промахнуться невозможно. И пусть не одна, так вторая ракета обязательно этот бетонный панцирь пробьет. Тем более что, отмечает Куртев, россияне "сильно поумнели" и их средства поражения "стали более эффективными". Удары же в основном наносят не по электроподстанциям, а по генерирующим мощностям, у которых зачастую вообще нет никакой защиты.Судя по всему, грандиозный проект тихо сворачивают. Сроки сдачи постоянно переносят. По последним данным, к 1 июля будет готова треть "будок" от запланированного количества. Строительство "черепах" и вовсе остановлено: где-то на уровне котлована, где-то — свайного поля. Высокая степень готовности лишь у сооружения рядом с подстанцией "Киевская". По мнению Куртева, постройку можно использовать в лучшем случае как склад."Даже эту коррупционную историю они не смогли довести до конца. Один сплошной эпик фейл с потерянными и частично украденными деньгами", — подводит итог депутат.И добавляет: тонны бетона могли отправить для строительства военных укреплений на линии фронта, которые так и не возвели."Слишком дружелюбные"Увольнение двух высокопоставленных чиновников ухудшило и без того напряженные отношения Киева с зарубежными спонсорами. Уход Найема "стал последним в череде кадровых перестановок, которые пошатнули доверие западных партнеров к правительству президента Владимира Зеленского", пишет Financial Times.Источники издания утверждают: истинная причина отставки — не коррупция и не отсутствие результатов, а политическое соперничество. Два неназванных украинских чиновника сообщают, что Зеленский и его офис сочли Кубракова "слишком дружелюбным" по отношению к Вашингтону.По данным украинского издания "Страна", министр установил прямые связи с американским и другими западными посольствами через голову офиса президента. А его отставку послы восприняли как "плевок себе в лицо". Косвенно это подтверждают заявления дипломатов, которые публично выразили сожаление в связи с уходом Кубракова.Как пишет Financial Times, все эти политические дрязги "создают имидж слабого и непредсказуемого правительства", что может привести к снижению внешней поддержки.Итог эпопеи "с объектами второго уровня защиты" печален для Киева. Миллионы долларов, тонны стройматериалов и огромное количество человеко-часов потратили на возведение фортификаций, не выполняющих свою задачу. Их установили на объектах, которые невозможно — и не нужно — защищать таким образом. Кроме того, ресурсы так и не дошли до фронта, а по репутации руководства страны нанесен серьезный удар.Символично, что в центре грандиозного скандала — человек, который дал формальный старт украинскому госперевороту.

