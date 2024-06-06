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Украинские военные жалуются на большое количество недостроенных сооружений
Украинские военные жалуются на большое количество недостроенных сооружений - РИА Новости, 06.06.2024
Украинские военные жалуются на большое количество недостроенных сооружений
Украинские военные жалуются на большое количество недостроенных фортификационных сооружений и на задержки в их возведении, заявил в четверг депутат Верховной... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:05
2024-06-06T15:05
2024-06-06T15:05
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Украинские военные жалуются на большое количество недостроенных фортификационных сооружений и на задержки в их возведении, заявил в четверг депутат Верховной рады Руслан Горбенко. "У общества и парламентариев есть вопросы относительно качества фортификаций, готовности защитных сооружений и сроков их постройки. Часто слышу от военных о большом количестве недостроенных фортификаций и о задержке их строительства", - сказал Горбенко в интервью агентству Укринформ. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в конце мая сообщал, что парламент Украины создал временную следственную комиссию по вопросам обустройства фортификационных сооружений и закупки дронов для ВСУ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский в мае обвинил главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в хищении денег, выделенных на строительство фортификационных сооружений. Украинский военный Андрей Бабичев заявлял, что фортификационные сооружения ВСУ под Павлоградом в Днепропетровской области построены некачественно и непрофессионально. Депутат Рады Ирина Геращенко отмечала, что украинским военным не хватает техники для строительства фортификационных укреплений. Военный эксперт, майор запаса нацгвардии Украины Алексей Гетман ранее выразил мнение, что украинским войскам, возможно, предстоит еще отступать из-за неготовности полевых укреплений. Владимир Зеленский сообщал, что на Украине начато строительство трех линий фортификационных сооружений протяженностью 2 тысячи километров.
https://ria.ru/20240606/plennyy-1950879647.html
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Украинские военные жалуются на большое количество недостроенных сооружений
Депутат Рады: в ВСУ жалуются на большое количество недостроенных сооружений