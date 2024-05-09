https://ria.ru/20240509/goncharenko-1944940969.html

На Украине пять министерств остались без руководителей, заявил депутат Рады

На Украине пять министерств остались без руководителей, заявил депутат Рады - РИА Новости, 09.05.2024

На Украине пять министерств остались без руководителей, заявил депутат Рады

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что правительство Украины испытывает кадровый дефицит после отставки министра АПК Николая Сольского, которого РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T14:19

2024-05-09T14:19

2024-05-09T14:19

украина

алексей гончаренко

верховная рада украины

в мире

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что правительство Украины испытывает кадровый дефицит после отставки министра АПК Николая Сольского, которого подозревают в махинациях с землей - теперь пять министерств остались без министров. Ранее в четверг украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщал, что Рада уволила Сольского с поста министра агрополитики и продовольствия. Также, по его словам, депутаты поддержали увольнение Александра Кубракова с поста министра развития общин, территорий и инфраструктуры. "Теперь в нашем правительстве пять дыр. Не от орденов, а от отсутствия министров", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. Он уточнил, что помимо Кубракова и Сольского в правительстве нет министра культуры и информационной политики, министра молодежи и спорта, министра по делам ветеранов.

https://ria.ru/20240509/zaluzhnyy-1944933243.html

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украина, алексей гончаренко, верховная рада украины, в мире