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Глава РАН рассказал о достижениях ученых в обнаружении беспилотников - РИА Новости, 13.06.2024
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20:23 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/uchenye-1952712486.html
Глава РАН рассказал о достижениях ученых в обнаружении беспилотников
Глава РАН рассказал о достижениях ученых в обнаружении беспилотников - РИА Новости, 13.06.2024
Глава РАН рассказал о достижениях ученых в обнаружении беспилотников
Ученые Российской академии наук в 2024 году уже получили существенные результаты по обнаружению беспилотников, а также в области новых двигателей для... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T20:23
2024-06-13T20:23
россия
дубна
геннадий красников
российская академия наук
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ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Ученые Российской академии наук в 2024 году уже получили существенные результаты по обнаружению беспилотников, а также в области новых двигателей для гиперзвуковых и тактических ракет, заявил глава РАН Геннадий Красников. "Мы за полгода уже получили существенные результаты, которые связаны и с обнаружением беспилотных средств - высочайшей вероятности... и в области новых двигателей как для гиперзвука, так и для тактических ракет, которые более эффективны становятся", - сказал Красников на заседании Совета при президенте РФ по науке и образованию в Дубне.
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россия, дубна, геннадий красников, российская академия наук
Россия, Дубна, Геннадий Красников, Российская академия наук
Глава РАН рассказал о достижениях ученых в обнаружении беспилотников

Глава РАН Красников: ученые уже получили результаты по обнаружению беспилотников

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкИзбранный новый глава Российской академии наук Геннадий Красников
Избранный новый глава Российской академии наук Геннадий Красников - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Избранный новый глава Российской академии наук Геннадий Красников. Архивное фото
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ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Ученые Российской академии наук в 2024 году уже получили существенные результаты по обнаружению беспилотников, а также в области новых двигателей для гиперзвуковых и тактических ракет, заявил глава РАН Геннадий Красников.
«
"Мы за полгода уже получили существенные результаты, которые связаны и с обнаружением беспилотных средств - высочайшей вероятности... и в области новых двигателей как для гиперзвука, так и для тактических ракет, которые более эффективны становятся", - сказал Красников на заседании Совета при президенте РФ по науке и образованию в Дубне.
Красников о разработке уникальных бронежилетов - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
Глава РАН рассказал об уникальных российских бронежилетах
10 февраля, 03:40
 
РоссияДубнаГеннадий КрасниковРоссийская академия наук
 
 
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