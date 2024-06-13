https://ria.ru/20240613/uchenye-1952712486.html

Глава РАН рассказал о достижениях ученых в обнаружении беспилотников

Глава РАН рассказал о достижениях ученых в обнаружении беспилотников - РИА Новости, 13.06.2024

Глава РАН рассказал о достижениях ученых в обнаружении беспилотников

Ученые Российской академии наук в 2024 году уже получили существенные результаты по обнаружению беспилотников, а также в области новых двигателей для... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T20:23

2024-06-13T20:23

2024-06-13T20:23

россия

дубна

геннадий красников

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818171855_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_8702d7722963e7dca5aaf53bec775623.jpg

ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Ученые Российской академии наук в 2024 году уже получили существенные результаты по обнаружению беспилотников, а также в области новых двигателей для гиперзвуковых и тактических ракет, заявил глава РАН Геннадий Красников. "Мы за полгода уже получили существенные результаты, которые связаны и с обнаружением беспилотных средств - высочайшей вероятности... и в области новых двигателей как для гиперзвука, так и для тактических ракет, которые более эффективны становятся", - сказал Красников на заседании Совета при президенте РФ по науке и образованию в Дубне.

https://ria.ru/20240210/bronezhilety-1926529047.html

россия

дубна

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дубна, геннадий красников, российская академия наук