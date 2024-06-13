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Туристы в России стали чаще арендовать апартаменты - РИА Новости, 13.06.2024
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Туризм
 
08:10 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/turizm-1952474747.html
Туристы в России стали чаще арендовать апартаменты
Туристы в России стали чаще арендовать апартаменты - РИА Новости, 13.06.2024
Туристы в России стали чаще арендовать апартаменты
Количество бронирований апартаментов в России за последний год выросло почти вдвое, при этом самый широкий выбор такого размещения помимо Москвы и... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T08:10
2024-06-13T08:10
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Количество бронирований апартаментов в России за последний год выросло почти вдвое, при этом самый широкий выбор такого размещения помимо Москвы и Санкт-Петербурга предлагают Сочи, Краснодар и Новосибирск, говорится в исследовании платформы Bronevik.com (входит в МТС Travel) и сервиса RealtyCalendar, которое есть в распоряжении РИА Новости. "За последние 12 месяцев количество бронирований квартир и апартаментов для путешествий выросло на 92% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, в то время как число бронирований в отелях увеличилось лишь на 10%", - рассказали аналитики, основываясь на собственных данных. Они также выяснили, что средний чек за проживание в объектах посуточной аренды вырос на 17% - до 2,5 тысячи рублей за ночь. "Несмотря на повышение цен, апартаменты остаются одним из самых доступных типов размещения и все активнее занимают нишу бюджетного туристического жилья", - подчеркнули авторы исследования. Выяснилось, что больше всего посуточных объектов туристы предсказуемо бронировали на самых популярных направлениях внутреннего туризма – в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Однако средний чек за проживание за ночь оказался выше в курортных локациях – Зеленоградске (5,5 тысячи рублей), Геленджике и Адлере (по 4,9 тысячи рублей). Отмечается, что за минувший год количество доступных для туристической аренды апартаментов в России выросло почти в полтора раза – на 48%. "Самый широкий выбор предлагают туристам Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Новосибирск. Но лидером по приросту объектов посуточной аренды стал Геленджик – за год в нем стало на 119% больше апартаментов, доступных для туристов. Очевидно, это связано с резко возросшим спросом на поездки в этот курортный город (+68% бронирований на это лето по состоянию на конец мая)", - рассказали аналитики. "В последние годы все больше туристов переориентируются на отдых и путешествия в России. Предложение от классических средств размещения не может полностью удовлетворить этот спрос, так как строительство новых отелей требует времени... При этом качество апартаментов и квартир постепенно приближается к гостиничному – в совокупности с повышением спроса это дает увеличение числа предложений, стоимости суток и среднего чека", – процитировали в исследовании сооснователя сервиса RealtyCalendar Илью Формальского. Бизнес выбирает квартирыBronevik.com и RealtyCalendar также отдельно проанализировали бронирования апартаментов и квартир для командировок. "Интерес бизнес-туристов к этому виду туристического жилья также заметно вырос – на 78%. В то время как бронирования отелей для командировок прибавили только 6%. Средний чек за ночь в заказах для командировок составил 3,4 тысячи рублей (+13% за год)", - поделились аналитики. "Рост популярности апартаментов среди деловых путешественников отвечает общему тренду туризма – на фоне подорожания отелей квартиры становятся доступной альтернативой. Особенно это актуально в популярных туристических локациях, где гостиницы пользуются повышенным спросом, тем более в высокие сезоны. Со своей стороны, владельцы посуточных объектов прилагают заметные усилия, чтобы занять нишу бюджетного туристического жилья для командированных", – приведены в исследовании слова исполнительного директора Bronevik.com Марины Гончаренко. Сообщается, что топ городов по количеству бронирований апартаментов для бизнес-туристов отличается от общих данных по России. Здесь в лидерах крупные деловые и промышленные центры страны, где бизнес все чаще выбирает апартаменты для размещения в командировках. "Самой дорогой для деловых путешественников оказалась аренда апартаментов в заполярном Норильске (в среднем 5,3 тысячи рублей за ночь), а также в курортных Сочи (5,3 тысячи рублей) и Адлере (5,2 тысячи рублей), где цены подогревает высокий спрос на любое туристическое жилье. В топ по цене попали и другие курорты – Каспийск и Калининград, и отдаленные северные и дальневосточные города – Надым, Южно-Сахалинск, Мирный и Владивосток", - заключили аналитики.
https://ria.ru/20230920/puteshestviya-1897293727.html
https://ria.ru/20240611/oteli-1952033159.html
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новости - туризм, россия, москва, санкт-петербург, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Москва, Санкт-Петербург, отдых в России
Туристы в России стали чаще арендовать апартаменты

Исследование: бронирование апартаментов в России за год выросло почти вдвое

© SavillsАпартаменты в клубном комплексе Mantera Seaview Residence в Сочи
Апартаменты в клубном комплексе Mantera Seaview Residence в Сочи
© Savills
Апартаменты в клубном комплексе Mantera Seaview Residence в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Количество бронирований апартаментов в России за последний год выросло почти вдвое, при этом самый широкий выбор такого размещения помимо Москвы и Санкт-Петербурга предлагают Сочи, Краснодар и Новосибирск, говорится в исследовании платформы Bronevik.com (входит в МТС Travel) и сервиса RealtyCalendar, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"За последние 12 месяцев количество бронирований квартир и апартаментов для путешествий выросло на 92% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, в то время как число бронирований в отелях увеличилось лишь на 10%", - рассказали аналитики, основываясь на собственных данных.
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Они также выяснили, что средний чек за проживание в объектах посуточной аренды вырос на 17% - до 2,5 тысячи рублей за ночь. "Несмотря на повышение цен, апартаменты остаются одним из самых доступных типов размещения и все активнее занимают нишу бюджетного туристического жилья", - подчеркнули авторы исследования.
Выяснилось, что больше всего посуточных объектов туристы предсказуемо бронировали на самых популярных направлениях внутреннего туризма – в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Однако средний чек за проживание за ночь оказался выше в курортных локациях – Зеленоградске (5,5 тысячи рублей), Геленджике и Адлере (по 4,9 тысячи рублей).
Отмечается, что за минувший год количество доступных для туристической аренды апартаментов в России выросло почти в полтора раза – на 48%. "Самый широкий выбор предлагают туристам Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Новосибирск. Но лидером по приросту объектов посуточной аренды стал Геленджик – за год в нем стало на 119% больше апартаментов, доступных для туристов. Очевидно, это связано с резко возросшим спросом на поездки в этот курортный город (+68% бронирований на это лето по состоянию на конец мая)", - рассказали аналитики.
"В последние годы все больше туристов переориентируются на отдых и путешествия в России. Предложение от классических средств размещения не может полностью удовлетворить этот спрос, так как строительство новых отелей требует времени... При этом качество апартаментов и квартир постепенно приближается к гостиничному – в совокупности с повышением спроса это дает увеличение числа предложений, стоимости суток и среднего чека", – процитировали в исследовании сооснователя сервиса RealtyCalendar Илью Формальского.
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Бизнес выбирает квартиры

Bronevik.com и RealtyCalendar также отдельно проанализировали бронирования апартаментов и квартир для командировок. "Интерес бизнес-туристов к этому виду туристического жилья также заметно вырос – на 78%. В то время как бронирования отелей для командировок прибавили только 6%. Средний чек за ночь в заказах для командировок составил 3,4 тысячи рублей (+13% за год)", - поделились аналитики.
"Рост популярности апартаментов среди деловых путешественников отвечает общему тренду туризма – на фоне подорожания отелей квартиры становятся доступной альтернативой. Особенно это актуально в популярных туристических локациях, где гостиницы пользуются повышенным спросом, тем более в высокие сезоны. Со своей стороны, владельцы посуточных объектов прилагают заметные усилия, чтобы занять нишу бюджетного туристического жилья для командированных", – приведены в исследовании слова исполнительного директора Bronevik.com Марины Гончаренко.
Сообщается, что топ городов по количеству бронирований апартаментов для бизнес-туристов отличается от общих данных по России. Здесь в лидерах крупные деловые и промышленные центры страны, где бизнес все чаще выбирает апартаменты для размещения в командировках.
"Самой дорогой для деловых путешественников оказалась аренда апартаментов в заполярном Норильске (в среднем 5,3 тысячи рублей за ночь), а также в курортных Сочи (5,3 тысячи рублей) и Адлере (5,2 тысячи рублей), где цены подогревает высокий спрос на любое туристическое жилье. В топ по цене попали и другие курорты – Каспийск и Калининград, и отдаленные северные и дальневосточные города – Надым, Южно-Сахалинск, Мирный и Владивосток", - заключили аналитики.
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