https://ria.ru/20240613/trevoga-1952738464.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.06.2024
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в четверг в Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T23:27
2024-06-13T23:27
2024-06-13T23:27
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четверг в Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, сигнал тревоги в Харьковской области звучит с 21.19 мск. В 22.38 тревога была объявлена в Днепропетровской области. На Днепропетровскую область тревога распространилась в 23.02. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и еще двух украинских областях объявили воздушную тревогу