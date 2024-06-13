https://ria.ru/20240613/talkov-1952675586.html

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по убийству Талькова

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по убийству Талькова - РИА Новости, 13.06.2024

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по убийству Талькова

Суд в Санкт-Петербурге заочно рассмотрит уголовное дело об убийстве Игоря Талькова, прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Валерия Шляфмана, РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T18:26

2024-06-13T18:26

2024-06-13T18:46

россия

игорь тальков

генеральная прокуратура рф

происшествия

санкт-петербург

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Суд в Санкт-Петербурге заочно рассмотрит уголовное дело об убийстве Игоря Талькова, прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Валерия Шляфмана, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ."Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Валерия Шляфмана. Он заочно обвиняется по п. "д" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей), ст. 15, п. "д" ст. 102 УК РСФСР (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей)", - говорится в сообщении.По версии следствия, 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" Шляфман, испытывая неприязненные отношения к Игорю Малахову из-за очередности выступления на концерте артистов, попытался его застрелить. Однако в момент выстрела Малахов увернулся, а Тальков получил смертельное ранение.При изучении уголовного дела, поступившего с обвинительным заключением, прокуратурой города проанализированы допросы более 150 свидетелей, среди которых артисты эстрады, работники Дворца спорта и сотрудники органов внутренних дел, присутствовавшие на месте происшествия.Шляфман в 1992 году скрылся в Израиле, он заочно привлечен в качестве обвиняемого, в январе 2022 года Петроградским районным судом Санкт-Петербурга ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.По уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого. Следственным органом также приняты исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции Шляфмана. Однако реальная возможность его участия в уголовном процессе отсутствует. Названные обстоятельства являются исключительным случаем, позволяющим проведение судебного разбирательства в отсутствие обвиняемого.Уголовное дело будет направлено в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20230422/znamenitosti-1864458893.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, игорь тальков, генеральная прокуратура рф, происшествия, санкт-петербург