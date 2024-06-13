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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по убийству Талькова - РИА Новости, 13.06.2024
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18:26 13.06.2024 (обновлено: 18:46 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/talkov-1952675586.html
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по убийству Талькова
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по убийству Талькова - РИА Новости, 13.06.2024
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по убийству Талькова
Суд в Санкт-Петербурге заочно рассмотрит уголовное дело об убийстве Игоря Талькова, прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Валерия Шляфмана, РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T18:26
2024-06-13T18:46
россия
игорь тальков
генеральная прокуратура рф
происшествия
санкт-петербург
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Суд в Санкт-Петербурге заочно рассмотрит уголовное дело об убийстве Игоря Талькова, прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Валерия Шляфмана, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ."Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Валерия Шляфмана. Он заочно обвиняется по п. "д" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей), ст. 15, п. "д" ст. 102 УК РСФСР (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей)", - говорится в сообщении.По версии следствия, 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" Шляфман, испытывая неприязненные отношения к Игорю Малахову из-за очередности выступления на концерте артистов, попытался его застрелить. Однако в момент выстрела Малахов увернулся, а Тальков получил смертельное ранение.При изучении уголовного дела, поступившего с обвинительным заключением, прокуратурой города проанализированы допросы более 150 свидетелей, среди которых артисты эстрады, работники Дворца спорта и сотрудники органов внутренних дел, присутствовавшие на месте происшествия.Шляфман в 1992 году скрылся в Израиле, он заочно привлечен в качестве обвиняемого, в январе 2022 года Петроградским районным судом Санкт-Петербурга ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.По уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого. Следственным органом также приняты исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции Шляфмана. Однако реальная возможность его участия в уголовном процессе отсутствует. Названные обстоятельства являются исключительным случаем, позволяющим проведение судебного разбирательства в отсутствие обвиняемого.Уголовное дело будет направлено в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20230422/znamenitosti-1864458893.html
https://ria.ru/20230406/smert-1862917113.html
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россия, игорь тальков, генеральная прокуратура рф, происшествия, санкт-петербург
Россия, Игорь Тальков, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия, Санкт-Петербург
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по убийству Талькова

Суд в Петербурге заочно рассмотрит дело против Шляфмана об убийстве Талькова

© РИА Новости / Александр Поляков | Перейти в медиабанкИгорь Тальков, певец и композитор
Игорь Тальков, певец и композитор - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Александр Поляков
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Игорь Тальков, певец и композитор. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Суд в Санкт-Петербурге заочно рассмотрит уголовное дело об убийстве Игоря Талькова, прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Валерия Шляфмана, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
"Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Валерия Шляфмана. Он заочно обвиняется по п. "д" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей), ст. 15, п. "д" ст. 102 УК РСФСР (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" Шляфман, испытывая неприязненные отношения к Игорю Малахову из-за очередности выступления на концерте артистов, попытался его застрелить. Однако в момент выстрела Малахов увернулся, а Тальков получил смертельное ранение.
При изучении уголовного дела, поступившего с обвинительным заключением, прокуратурой города проанализированы допросы более 150 свидетелей, среди которых артисты эстрады, работники Дворца спорта и сотрудники органов внутренних дел, присутствовавшие на месте происшествия.
Шляфман в 1992 году скрылся в Израиле, он заочно привлечен в качестве обвиняемого, в январе 2022 года Петроградским районным судом Санкт-Петербурга ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого. Следственным органом также приняты исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции Шляфмана. Однако реальная возможность его участия в уголовном процессе отсутствует. Названные обстоятельства являются исключительным случаем, позволяющим проведение судебного разбирательства в отсутствие обвиняемого.
Уголовное дело будет направлено в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.
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