Глава МИД Таиланда передал Лаврову письмо о намерении вступить в БРИКС
Лавров получил официальное письмо о намерении Таиланда вступить в БРИКС
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПеред совещанием министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде
Перед совещанием министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде
БАНГКОК, 13 июн — РИА Новости. Глава МИД Таиланда Марит Сангиемпхонг передал 11 июня российскому коллеге Сергею Лаврову официальное письмо о намерении его страны вступить в БРИКС, сообщается в специальном пресс-релизе ведомства.
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"Министр вручил письмо, выражающее намерение Таиланда стать полноправным членом БРИКС, господину Сергею Лаврову, министру иностранных дел России, которая в настоящее время председательствует в БРИКС", — говорится в сообщении.
Как уточняется, передача документа состоялась после заседания Диалога БРИКС с развивающимися странами, который прошел в Нижнем Новгороде. Сангиемпхонг также провел на полях этого мероприятия двусторонние встречи с министрами иностранных дел и высокопоставленными представителями государств — членов организации. На них обсуждались отношения между странами и намерение Таиланда присоединиться к БРИКС. Каждое государство-член приветствовало такое решение и выразило мнение, что Бангкок может внести свой вклад в успех организации.
В БРИКС изначально входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, но с этого года число участников объединения увеличилось вдвое — полноправными членами стали ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет и Эфиопия. Кроме того, желание присоединиться к блоку выражали еще два десятка государств. Сейчас БРИКС объединяет страны с населением в 3,6 миллиарда человек — почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40 процентов мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
Россия с 1 января стала председателем объединения на ближайший год. Главное мероприятие — встреча глав государств — пройдет в октябре в Казани.