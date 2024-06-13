https://ria.ru/20240613/tailand-1952663407.html

Глава МИД Таиланда передал Лаврову письмо о намерении вступить в БРИКС

Глава МИД Таиланда передал Лаврову письмо о намерении вступить в БРИКС - РИА Новости, 13.06.2024

Глава МИД Таиланда передал Лаврову письмо о намерении вступить в БРИКС

Глава МИД Таиланда Марит Сангиемпхонг передал 11 июня российскому коллеге Сергею Лаврову официальное письмо о намерении его страны вступить в БРИКС, сообщается... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T18:02

2024-06-13T18:02

2024-06-13T18:35

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БАНГКОК, 13 июн — РИА Новости. Глава МИД Таиланда Марит Сангиемпхонг передал 11 июня российскому коллеге Сергею Лаврову официальное письмо о намерении его страны вступить в БРИКС, сообщается в специальном пресс-релизе ведомства. "Министр вручил письмо, выражающее намерение Таиланда стать полноправным членом БРИКС, господину Сергею Лаврову, министру иностранных дел России, которая в настоящее время председательствует в БРИКС", — говорится в сообщении. Как уточняется, передача документа состоялась после заседания Диалога БРИКС с развивающимися странами, который прошел в Нижнем Новгороде. Сангиемпхонг также провел на полях этого мероприятия двусторонние встречи с министрами иностранных дел и высокопоставленными представителями государств — членов организации. На них обсуждались отношения между странами и намерение Таиланда присоединиться к БРИКС. Каждое государство-член приветствовало такое решение и выразило мнение, что Бангкок может внести свой вклад в успех организации.В БРИКС изначально входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, но с этого года число участников объединения увеличилось вдвое — полноправными членами стали ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет и Эфиопия. Кроме того, желание присоединиться к блоку выражали еще два десятка государств. Сейчас БРИКС объединяет страны с населением в 3,6 миллиарда человек — почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40 процентов мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.Россия с 1 января стала председателем объединения на ближайший год. Главное мероприятие — встреча глав государств — пройдет в октябре в Казани.

https://ria.ru/20240607/briks-1951533889.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, таиланд, россия, брикс, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нижний новгород