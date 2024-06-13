Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Таиланда передал Лаврову письмо о намерении вступить в БРИКС - РИА Новости, 13.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:02 13.06.2024 (обновлено: 18:35 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/tailand-1952663407.html
Глава МИД Таиланда передал Лаврову письмо о намерении вступить в БРИКС
Глава МИД Таиланда передал Лаврову письмо о намерении вступить в БРИКС - РИА Новости, 13.06.2024
Глава МИД Таиланда передал Лаврову письмо о намерении вступить в БРИКС
Глава МИД Таиланда Марит Сангиемпхонг передал 11 июня российскому коллеге Сергею Лаврову официальное письмо о намерении его страны вступить в БРИКС, сообщается... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T18:02
2024-06-13T18:35
в мире
таиланд
россия
брикс
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нижний новгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951884669_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_8b76f9f05f18471610282d3de8c74541.jpg
БАНГКОК, 13 июн — РИА Новости. Глава МИД Таиланда Марит Сангиемпхонг передал 11 июня российскому коллеге Сергею Лаврову официальное письмо о намерении его страны вступить в БРИКС, сообщается в специальном пресс-релизе ведомства. "Министр вручил письмо, выражающее намерение Таиланда стать полноправным членом БРИКС, господину Сергею Лаврову, министру иностранных дел России, которая в настоящее время председательствует в БРИКС", — говорится в сообщении. Как уточняется, передача документа состоялась после заседания Диалога БРИКС с развивающимися странами, который прошел в Нижнем Новгороде. Сангиемпхонг также провел на полях этого мероприятия двусторонние встречи с министрами иностранных дел и высокопоставленными представителями государств — членов организации. На них обсуждались отношения между странами и намерение Таиланда присоединиться к БРИКС. Каждое государство-член приветствовало такое решение и выразило мнение, что Бангкок может внести свой вклад в успех организации.В БРИКС изначально входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, но с этого года число участников объединения увеличилось вдвое — полноправными членами стали ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет и Эфиопия. Кроме того, желание присоединиться к блоку выражали еще два десятка государств. Сейчас БРИКС объединяет страны с населением в 3,6 миллиарда человек — почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40 процентов мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.Россия с 1 января стала председателем объединения на ближайший год. Главное мероприятие — встреча глав государств — пройдет в октябре в Казани.
https://ria.ru/20240607/briks-1951533889.html
https://ria.ru/20240530/briks-1949406349.html
таиланд
россия
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951884669_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_b88f89751a48aa4dcedbaa57b07aec0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таиланд, россия, брикс, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нижний новгород
В мире, Таиланд, Россия, БРИКС, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Нижний Новгород
Глава МИД Таиланда передал Лаврову письмо о намерении вступить в БРИКС

Лавров получил официальное письмо о намерении Таиланда вступить в БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПеред совещанием министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде
Перед совещанием министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Перед совещанием министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 13 июн — РИА Новости. Глава МИД Таиланда Марит Сангиемпхонг передал 11 июня российскому коллеге Сергею Лаврову официальное письмо о намерении его страны вступить в БРИКС, сообщается в специальном пресс-релизе ведомства.
«
"Министр вручил письмо, выражающее намерение Таиланда стать полноправным членом БРИКС, господину Сергею Лаврову, министру иностранных дел России, которая в настоящее время председательствует в БРИКС", — говорится в сообщении.
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
В БРИКС оценили потенциал вступления Турции в организацию
7 июня, 20:35
Как уточняется, передача документа состоялась после заседания Диалога БРИКС с развивающимися странами, который прошел в Нижнем Новгороде. Сангиемпхонг также провел на полях этого мероприятия двусторонние встречи с министрами иностранных дел и высокопоставленными представителями государств — членов организации. На них обсуждались отношения между странами и намерение Таиланда присоединиться к БРИКС. Каждое государство-член приветствовало такое решение и выразило мнение, что Бангкок может внести свой вклад в успех организации.
В БРИКС изначально входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, но с этого года число участников объединения увеличилось вдвое — полноправными членами стали ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет и Эфиопия. Кроме того, желание присоединиться к блоку выражали еще два десятка государств. Сейчас БРИКС объединяет страны с населением в 3,6 миллиарда человек — почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40 процентов мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
Россия с 1 января стала председателем объединения на ближайший год. Главное мероприятие — встреча глав государств — пройдет в октябре в Казани.
Логотип саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
В МИД Индии прокомментировали решение о расширении БРИКС
30 мая, 15:44
 
В миреТаиландРоссияБРИКССергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Нижний Новгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала