https://ria.ru/20240613/shtorm-1952725854.html

В Махачкале спасли 14 человек, купавшихся в море во время шторма

В Махачкале спасли 14 человек, купавшихся в море во время шторма - РИА Новости, 13.06.2024

В Махачкале спасли 14 человек, купавшихся в море во время шторма

Полицейские Махачкалы ведут операцию по спасению людей, которые оказались в море во время шторма, уже спасены 14 человек, сообщила РИА Новости руководитель... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T21:36

2024-06-13T21:36

2024-06-13T21:36

происшествия

махачкала

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 13 июн - РИА Новости. Полицейские Махачкалы ведут операцию по спасению людей, которые оказались в море во время шторма, уже спасены 14 человек, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева. В четверг вечером в связи с сильным ливнем и грозой все наряды полиции Махачкалы были направлены на городские пляжи. "Людям, которые не могли выбраться из моря, им помогали. На эту минуты из воды извлечены 14 человек", – сказала Гариева. Спасательные работы продолжаются. Число людей, оказавшихся в море к моменту начала шторма, не известно, добавили в МВД.

https://ria.ru/20240503/ochevidets-1943714539.html

махачкала

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, махачкала, республика дагестан