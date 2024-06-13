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В Махачкале спасли 14 человек, купавшихся в море во время шторма
В Махачкале спасли 14 человек, купавшихся в море во время шторма - РИА Новости, 13.06.2024
В Махачкале спасли 14 человек, купавшихся в море во время шторма
Полицейские Махачкалы ведут операцию по спасению людей, которые оказались в море во время шторма, уже спасены 14 человек, сообщила РИА Новости руководитель... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T21:36
2024-06-13T21:36
2024-06-13T21:36
происшествия
махачкала
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 13 июн - РИА Новости. Полицейские Махачкалы ведут операцию по спасению людей, которые оказались в море во время шторма, уже спасены 14 человек, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева. В четверг вечером в связи с сильным ливнем и грозой все наряды полиции Махачкалы были направлены на городские пляжи. "Людям, которые не могли выбраться из моря, им помогали. На эту минуты из воды извлечены 14 человек", – сказала Гариева. Спасательные работы продолжаются. Число людей, оказавшихся в море к моменту начала шторма, не известно, добавили в МВД.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан
В Махачкале спасли 14 человек, купавшихся в море во время шторма
В Махачкале полиция продолжает поиски людей, оказавшихся в море во время шторма
МАХАЧКАЛА, 13 июн - РИА Новости. Полицейские Махачкалы ведут операцию по спасению людей, которые оказались в море во время шторма, уже спасены 14 человек, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.
В четверг вечером в связи с сильным ливнем и грозой все наряды полиции Махачкалы были направлены на городские пляжи.
"Людям, которые не могли выбраться из моря, им помогали. На эту минуты из воды извлечены 14 человек", – сказала Гариева.
Спасательные работы продолжаются. Число людей, оказавшихся в море к моменту начала шторма, не известно, добавили в МВД.