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В Махачкале спасли 14 человек, купавшихся в море во время шторма - РИА Новости, 13.06.2024
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21:36 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/shtorm-1952725854.html
В Махачкале спасли 14 человек, купавшихся в море во время шторма
В Махачкале спасли 14 человек, купавшихся в море во время шторма - РИА Новости, 13.06.2024
В Махачкале спасли 14 человек, купавшихся в море во время шторма
Полицейские Махачкалы ведут операцию по спасению людей, которые оказались в море во время шторма, уже спасены 14 человек, сообщила РИА Новости руководитель... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T21:36
2024-06-13T21:36
происшествия
махачкала
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 13 июн - РИА Новости. Полицейские Махачкалы ведут операцию по спасению людей, которые оказались в море во время шторма, уже спасены 14 человек, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева. В четверг вечером в связи с сильным ливнем и грозой все наряды полиции Махачкалы были направлены на городские пляжи. "Людям, которые не могли выбраться из моря, им помогали. На эту минуты из воды извлечены 14 человек", – сказала Гариева. Спасательные работы продолжаются. Число людей, оказавшихся в море к моменту начала шторма, не известно, добавили в МВД.
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происшествия, махачкала, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан
В Махачкале спасли 14 человек, купавшихся в море во время шторма

В Махачкале полиция продолжает поиски людей, оказавшихся в море во время шторма

© iStock.com / Artaxerxes LonghandМахачкала, Дагестан
Махачкала, Дагестан - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© iStock.com / Artaxerxes Longhand
Махачкала, Дагестан. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 13 июн - РИА Новости. Полицейские Махачкалы ведут операцию по спасению людей, которые оказались в море во время шторма, уже спасены 14 человек, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.
В четверг вечером в связи с сильным ливнем и грозой все наряды полиции Махачкалы были направлены на городские пляжи.
"Людям, которые не могли выбраться из моря, им помогали. На эту минуты из воды извлечены 14 человек", – сказала Гариева.
Спасательные работы продолжаются. Число людей, оказавшихся в море к моменту начала шторма, не известно, добавили в МВД.
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