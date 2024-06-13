https://ria.ru/20240613/sberavto-1952462797.html

Исследование показало самые популярные машины до миллиона рублей с пробегом

Исследование показало самые популярные машины до миллиона рублей с пробегом - РИА Новости, 13.06.2024

Исследование показало самые популярные машины до миллиона рублей с пробегом

Самыми популярными у россиян автомобильными марками с пробегом стоимостью до миллиона рублей этой весной были Lada Granta, Hyundai Solaris и Ford Focus,... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T03:30

2024-06-13T03:30

2024-06-13T03:38

авто

москва

санкт-петербург

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ford motor

bmw ag

volkswagen group

lada vesta

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Самыми популярными у россиян автомобильными марками с пробегом стоимостью до миллиона рублей этой весной были Lada Granta, Hyundai Solaris и Ford Focus, рассказали РИА Новости в компании "СберАвто". "В категории стоимостью до миллиона рублей российские автолюбители чаще всего выбирали Lada Granta, Hyundai Solaris, Ford Focus", - сказано в исследовании на основе собственных данных компании за март-май 2024 года. Среди автомобилей стоимостью до трех миллионов рублей наибольшим спросом пользовались подержанные автомобили марок BMW, Toyota и Mercedes-Benz, а также Lexus и Volkswagen. BMW X5, Toyota Land Cruiser и BMW X3 возглавили список самых популярных моделей в этом ценовом сегменте. Чаще всего весной автомобили с пробегом приобретали в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Краснодарском крае, Московской области, Республике Башкортостан, Свердловской области. Жители Москвы наиболее часто приобретали Hyundai Solaris и Skoda Octavia, а медианная стоимость авто c пробегом в регионе составила 1,3 миллиона рублей. Ford Kuga, Volkswagen Polo и Hyundai Solaris возглавили список самых популярных моделей в Санкт-Петербурге. Медианная стоимость подержанного авто, приобретаемого онлайн жителями Северной столицы, составила 1,27 миллиона рублей. В Татарстане наблюдался высокий спрос на автомобили марок KIA, Lada, Renault, Hyundai и Opel. Жители региона отдавали предпочтение моделям KIA Rio, Lada Granta и Lada Vesta, а медианная стоимость авто с пробегом составила 1,08 миллиона рублей.

https://ria.ru/20240522/volga-1947558557.html

https://ria.ru/20240331/avto-1936888821.html

москва

санкт-петербург

республика татарстан (татарстан)

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авто, москва, санкт-петербург, республика татарстан (татарстан), ford motor, bmw ag, volkswagen group, lada vesta, hyundai creta, bmw 1