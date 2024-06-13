https://ria.ru/20240613/sberavto-1952462797.html
Исследование показало самые популярные машины до миллиона рублей с пробегом
Исследование показало самые популярные машины до миллиона рублей с пробегом - РИА Новости, 13.06.2024
Исследование показало самые популярные машины до миллиона рублей с пробегом
Самыми популярными у россиян автомобильными марками с пробегом стоимостью до миллиона рублей этой весной были Lada Granta, Hyundai Solaris и Ford Focus,... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T03:30
2024-06-13T03:30
2024-06-13T03:38
авто
москва
санкт-петербург
республика татарстан (татарстан)
ford motor
bmw ag
volkswagen group
lada vesta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149962/23/1499622331_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_b7260b7bbaf4a6e50e4786c9deba6174.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Самыми популярными у россиян автомобильными марками с пробегом стоимостью до миллиона рублей этой весной были Lada Granta, Hyundai Solaris и Ford Focus, рассказали РИА Новости в компании "СберАвто". "В категории стоимостью до миллиона рублей российские автолюбители чаще всего выбирали Lada Granta, Hyundai Solaris, Ford Focus", - сказано в исследовании на основе собственных данных компании за март-май 2024 года. Среди автомобилей стоимостью до трех миллионов рублей наибольшим спросом пользовались подержанные автомобили марок BMW, Toyota и Mercedes-Benz, а также Lexus и Volkswagen. BMW X5, Toyota Land Cruiser и BMW X3 возглавили список самых популярных моделей в этом ценовом сегменте. Чаще всего весной автомобили с пробегом приобретали в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Краснодарском крае, Московской области, Республике Башкортостан, Свердловской области. Жители Москвы наиболее часто приобретали Hyundai Solaris и Skoda Octavia, а медианная стоимость авто c пробегом в регионе составила 1,3 миллиона рублей. Ford Kuga, Volkswagen Polo и Hyundai Solaris возглавили список самых популярных моделей в Санкт-Петербурге. Медианная стоимость подержанного авто, приобретаемого онлайн жителями Северной столицы, составила 1,27 миллиона рублей. В Татарстане наблюдался высокий спрос на автомобили марок KIA, Lada, Renault, Hyundai и Opel. Жители региона отдавали предпочтение моделям KIA Rio, Lada Granta и Lada Vesta, а медианная стоимость авто с пробегом составила 1,08 миллиона рублей.
https://ria.ru/20240522/volga-1947558557.html
https://ria.ru/20240331/avto-1936888821.html
москва
санкт-петербург
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149962/23/1499622331_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_ddd9ffbad16d04516386c4b946c6b724.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, москва, санкт-петербург, республика татарстан (татарстан), ford motor, bmw ag, volkswagen group, lada vesta, hyundai creta, bmw 1
Авто, Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан (Татарстан), Ford Motor, BMW AG, Volkswagen Group, Lada Vesta, Hyundai Creta, BMW 1
Исследование показало самые популярные машины до миллиона рублей с пробегом
Lada, Hyundai и Ford стали самыми популярными авто до миллиона рублей с пробегом