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Исследование показало самые популярные машины до миллиона рублей с пробегом - РИА Новости, 13.06.2024
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03:30 13.06.2024 (обновлено: 03:38 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/sberavto-1952462797.html
Исследование показало самые популярные машины до миллиона рублей с пробегом
Исследование показало самые популярные машины до миллиона рублей с пробегом - РИА Новости, 13.06.2024
Исследование показало самые популярные машины до миллиона рублей с пробегом
Самыми популярными у россиян автомобильными марками с пробегом стоимостью до миллиона рублей этой весной были Lada Granta, Hyundai Solaris и Ford Focus,... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T03:30
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авто
москва
санкт-петербург
республика татарстан (татарстан)
ford motor
bmw ag
volkswagen group
lada vesta
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Самыми популярными у россиян автомобильными марками с пробегом стоимостью до миллиона рублей этой весной были Lada Granta, Hyundai Solaris и Ford Focus, рассказали РИА Новости в компании "СберАвто". "В категории стоимостью до миллиона рублей российские автолюбители чаще всего выбирали Lada Granta, Hyundai Solaris, Ford Focus", - сказано в исследовании на основе собственных данных компании за март-май 2024 года. Среди автомобилей стоимостью до трех миллионов рублей наибольшим спросом пользовались подержанные автомобили марок BMW, Toyota и Mercedes-Benz, а также Lexus и Volkswagen. BMW X5, Toyota Land Cruiser и BMW X3 возглавили список самых популярных моделей в этом ценовом сегменте. Чаще всего весной автомобили с пробегом приобретали в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Краснодарском крае, Московской области, Республике Башкортостан, Свердловской области. Жители Москвы наиболее часто приобретали Hyundai Solaris и Skoda Octavia, а медианная стоимость авто c пробегом в регионе составила 1,3 миллиона рублей. Ford Kuga, Volkswagen Polo и Hyundai Solaris возглавили список самых популярных моделей в Санкт-Петербурге. Медианная стоимость подержанного авто, приобретаемого онлайн жителями Северной столицы, составила 1,27 миллиона рублей. В Татарстане наблюдался высокий спрос на автомобили марок KIA, Lada, Renault, Hyundai и Opel. Жители региона отдавали предпочтение моделям KIA Rio, Lada Granta и Lada Vesta, а медианная стоимость авто с пробегом составила 1,08 миллиона рублей.
https://ria.ru/20240522/volga-1947558557.html
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москва
санкт-петербург
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авто, москва, санкт-петербург, республика татарстан (татарстан), ford motor, bmw ag, volkswagen group, lada vesta, hyundai creta, bmw 1
Авто, Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан (Татарстан), Ford Motor, BMW AG, Volkswagen Group, Lada Vesta, Hyundai Creta, BMW 1
Исследование показало самые популярные машины до миллиона рублей с пробегом

Lada, Hyundai и Ford стали самыми популярными авто до миллиона рублей с пробегом

© Фото : HyundaiАвтомобиль Hyundai Solaris
Автомобиль Hyundai Solaris - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Фото : Hyundai
Автомобиль Hyundai Solaris. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Самыми популярными у россиян автомобильными марками с пробегом стоимостью до миллиона рублей этой весной были Lada Granta, Hyundai Solaris и Ford Focus, рассказали РИА Новости в компании "СберАвто".
"В категории стоимостью до миллиона рублей российские автолюбители чаще всего выбирали Lada Granta, Hyundai Solaris, Ford Focus", - сказано в исследовании на основе собственных данных компании за март-май 2024 года.
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Среди автомобилей стоимостью до трех миллионов рублей наибольшим спросом пользовались подержанные автомобили марок BMW, Toyota и Mercedes-Benz, а также Lexus и Volkswagen. BMW X5, Toyota Land Cruiser и BMW X3 возглавили список самых популярных моделей в этом ценовом сегменте.
Чаще всего весной автомобили с пробегом приобретали в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Краснодарском крае, Московской области, Республике Башкортостан, Свердловской области.
Жители Москвы наиболее часто приобретали Hyundai Solaris и Skoda Octavia, а медианная стоимость авто c пробегом в регионе составила 1,3 миллиона рублей.
Ford Kuga, Volkswagen Polo и Hyundai Solaris возглавили список самых популярных моделей в Санкт-Петербурге. Медианная стоимость подержанного авто, приобретаемого онлайн жителями Северной столицы, составила 1,27 миллиона рублей.
В Татарстане наблюдался высокий спрос на автомобили марок KIA, Lada, Renault, Hyundai и Opel. Жители региона отдавали предпочтение моделям KIA Rio, Lada Granta и Lada Vesta, а медианная стоимость авто с пробегом составила 1,08 миллиона рублей.
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АвтоМоскваСанкт-ПетербургРеспублика Татарстан (Татарстан)Ford MotorBMW AGVolkswagen GroupLada VestaHyundai CretaBMW 1
 
 
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