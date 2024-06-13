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Экономист рассказал о последствиях санкций против Мосбиржи - РИА Новости, 13.06.2024
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15:34 13.06.2024 (обновлено: 16:07 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/sanktsii-1952605221.html
Экономист рассказал о последствиях санкций против Мосбиржи
Экономист рассказал о последствиях санкций против Мосбиржи - РИА Новости, 13.06.2024
Экономист рассказал о последствиях санкций против Мосбиржи
Санкции США против Мосбиржи - это в первую очередь удар по экономикам всех стран-партнеров Российской Федерации, заявил РИА Новости азербайджанский экономист... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T15:34
2024-06-13T16:07
экономика
россия
сша
москва
московская биржа
министерство финансов сша
центральный банк рф (цб рф)
санкции в отношении россии
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БАКУ, 13 июн – РИА Новости. Санкции США против Мосбиржи - это в первую очередь удар по экономикам всех стран-партнеров Российской Федерации, заявил РИА Новости азербайджанский экономист Эльман Садыгов. Минфин США в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ. С 13 июня Мосбиржа приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом. "Это удар не только по экономическому сектору России, но и по всем странам-партнерам РФ. В настоящее время страны-партнеры РФ в срочном порядке должны начать процесс перехода на клиринговую систему расчетов. Правда, и тут стороны будут иметь определенные риски, но это единственное на данный момент решение", - сказал эксперт. Говоря о рисках, собеседник агентства отметил, что они не столь значительные, и провел параллели с расчетами между РФ и Индией. "Из-за того, что между этими двумя странами имеется большая разница в экспорте и импорте, это создает некие трудности в расчетах в нацвалютах между Москвой и Дели. А разница в товарообороте между Россией и Азербайджаном очень мизерная. У нас практические одни и те же цифры по экспорту и импорту. А если говорить точно, то 1–1,5 миллиарда долларов. Это считается маленькая разница, которая не сможет создать проблемы в процессе перехода на клиринговую систему расчетов. Это не цифры, которые не смогут "переварить" экономики Азербайджана и России", - подчеркнул экономист. По его словам, в целом даже если катастрофических проблем в экономическом плане между Баку и Москвой ожидать не придется, данные санкции так или иначе ударят по товарообороту всех тех стран, которые сегодня весьма активно сотрудничают с Россией. "Сейчас Москве необходимо сделать все, чтобы не допустить большую волатильность рубля. Если это произойдет, то могут возникнуть проблемы с доверием к рублю, что в корне изменит подход к процессу перехода на клиринговую систему расчетов. Но, по моему мнению, межбанк России сумеет с легкостью пройти и это испытание, так как, несомненно, они ждали такого поворота событий. ЦБ России на сегодняшний день проводит уникальную экономическую политику. Это признают практически все эксперты в сфере экономики. У меня есть возможность общаться с экономистами по всему миру, и они в данном вопросе солидарны с этим тезисом. ЦБ РФ сумел построить уникальную модель для России, когда санкции начали, наоборот, становится неким катализатором для развития экономики страны", - отметил он. По мнению Садыгова, учитывая это, можно с уверенностью сказать, что глобальных потрясений в данном вопросе произойти не должно.
https://ria.ru/20240613/mosbirzha-1952490947.html
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экономика, россия, сша, москва, московская биржа, министерство финансов сша, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии
Экономика, Россия, США, Москва, Московская биржа, Министерство финансов США, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Санкции в отношении России
Экономист рассказал о последствиях санкций против Мосбиржи

Экономист Садыгов: санкции США против Мосбиржи ударят по экономикам всех стран

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Московской биржи
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БАКУ, 13 июн – РИА Новости. Санкции США против Мосбиржи - это в первую очередь удар по экономикам всех стран-партнеров Российской Федерации, заявил РИА Новости азербайджанский экономист Эльман Садыгов.
Минфин США в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ. С 13 июня Мосбиржа приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом.
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
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Вчера, 10:03
"Это удар не только по экономическому сектору России, но и по всем странам-партнерам РФ. В настоящее время страны-партнеры РФ в срочном порядке должны начать процесс перехода на клиринговую систему расчетов. Правда, и тут стороны будут иметь определенные риски, но это единственное на данный момент решение", - сказал эксперт.
Говоря о рисках, собеседник агентства отметил, что они не столь значительные, и провел параллели с расчетами между РФ и Индией. "Из-за того, что между этими двумя странами имеется большая разница в экспорте и импорте, это создает некие трудности в расчетах в нацвалютах между Москвой и Дели. А разница в товарообороте между Россией и Азербайджаном очень мизерная. У нас практические одни и те же цифры по экспорту и импорту. А если говорить точно, то 1–1,5 миллиарда долларов. Это считается маленькая разница, которая не сможет создать проблемы в процессе перехода на клиринговую систему расчетов. Это не цифры, которые не смогут "переварить" экономики Азербайджана и России", - подчеркнул экономист.
По его словам, в целом даже если катастрофических проблем в экономическом плане между Баку и Москвой ожидать не придется, данные санкции так или иначе ударят по товарообороту всех тех стран, которые сегодня весьма активно сотрудничают с Россией.
«
"Сейчас Москве необходимо сделать все, чтобы не допустить большую волатильность рубля. Если это произойдет, то могут возникнуть проблемы с доверием к рублю, что в корне изменит подход к процессу перехода на клиринговую систему расчетов. Но, по моему мнению, межбанк России сумеет с легкостью пройти и это испытание, так как, несомненно, они ждали такого поворота событий. ЦБ России на сегодняшний день проводит уникальную экономическую политику. Это признают практически все эксперты в сфере экономики. У меня есть возможность общаться с экономистами по всему миру, и они в данном вопросе солидарны с этим тезисом. ЦБ РФ сумел построить уникальную модель для России, когда санкции начали, наоборот, становится неким катализатором для развития экономики страны", - отметил он.
По мнению Садыгова, учитывая это, можно с уверенностью сказать, что глобальных потрясений в данном вопросе произойти не должно.
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
ЦБ рассказал о порядке обмена долларов и евро после новых санкций
12 июня, 19:02
 
ЭкономикаРоссияСШАМоскваМосковская биржаМинистерство финансов СШАЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Санкции в отношении России
 
 
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