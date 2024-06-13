https://ria.ru/20240613/sanktsii-1952605221.html

Экономист рассказал о последствиях санкций против Мосбиржи

Экономист рассказал о последствиях санкций против Мосбиржи - РИА Новости, 13.06.2024

Экономист рассказал о последствиях санкций против Мосбиржи

Санкции США против Мосбиржи - это в первую очередь удар по экономикам всех стран-партнеров Российской Федерации, заявил РИА Новости азербайджанский экономист... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T15:34

2024-06-13T15:34

2024-06-13T16:07

экономика

россия

сша

москва

московская биржа

министерство финансов сша

центральный банк рф (цб рф)

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952616631_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_767207bf5d83e39e069a3bdf89e8e515.jpg

БАКУ, 13 июн – РИА Новости. Санкции США против Мосбиржи - это в первую очередь удар по экономикам всех стран-партнеров Российской Федерации, заявил РИА Новости азербайджанский экономист Эльман Садыгов. Минфин США в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ. С 13 июня Мосбиржа приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом. "Это удар не только по экономическому сектору России, но и по всем странам-партнерам РФ. В настоящее время страны-партнеры РФ в срочном порядке должны начать процесс перехода на клиринговую систему расчетов. Правда, и тут стороны будут иметь определенные риски, но это единственное на данный момент решение", - сказал эксперт. Говоря о рисках, собеседник агентства отметил, что они не столь значительные, и провел параллели с расчетами между РФ и Индией. "Из-за того, что между этими двумя странами имеется большая разница в экспорте и импорте, это создает некие трудности в расчетах в нацвалютах между Москвой и Дели. А разница в товарообороте между Россией и Азербайджаном очень мизерная. У нас практические одни и те же цифры по экспорту и импорту. А если говорить точно, то 1–1,5 миллиарда долларов. Это считается маленькая разница, которая не сможет создать проблемы в процессе перехода на клиринговую систему расчетов. Это не цифры, которые не смогут "переварить" экономики Азербайджана и России", - подчеркнул экономист. По его словам, в целом даже если катастрофических проблем в экономическом плане между Баку и Москвой ожидать не придется, данные санкции так или иначе ударят по товарообороту всех тех стран, которые сегодня весьма активно сотрудничают с Россией. "Сейчас Москве необходимо сделать все, чтобы не допустить большую волатильность рубля. Если это произойдет, то могут возникнуть проблемы с доверием к рублю, что в корне изменит подход к процессу перехода на клиринговую систему расчетов. Но, по моему мнению, межбанк России сумеет с легкостью пройти и это испытание, так как, несомненно, они ждали такого поворота событий. ЦБ России на сегодняшний день проводит уникальную экономическую политику. Это признают практически все эксперты в сфере экономики. У меня есть возможность общаться с экономистами по всему миру, и они в данном вопросе солидарны с этим тезисом. ЦБ РФ сумел построить уникальную модель для России, когда санкции начали, наоборот, становится неким катализатором для развития экономики страны", - отметил он. По мнению Садыгова, учитывая это, можно с уверенностью сказать, что глобальных потрясений в данном вопросе произойти не должно.

https://ria.ru/20240613/mosbirzha-1952490947.html

https://ria.ru/20240612/dollary-1952419110.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, сша, москва, московская биржа, министерство финансов сша, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии