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Актриса из "Мажора" умерла в 45 лет

Актриса из "Мажора" умерла в 45 лет - РИА Новости, 13.06.2024

Актриса из "Мажора" умерла в 45 лет

Актриса театра и кино Гала Самойлова умерла в Петербурге на 46-м году жизни, говорится в сообществе Новой сцены Александринского театра в "Вконтакте". РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T02:49

2024-06-13T02:49

2024-06-13T02:49

культура

санкт-петербург

александринский театр

санкт-петербургская академия театрального искусства

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Актриса театра и кино Гала Самойлова умерла в Петербурге на 46-м году жизни, говорится в сообществе Новой сцены Александринского театра в "Вконтакте"."… Не стало нашего друга, актрисы, танцовщицы, хореографа Галы Самойловой. <…> Наши глубокие соболезнования семье и друзьям Галы", — говорится в некрологе.Как написал в "ВКонтакте" знакомый актрисы, артист Дмитрий Изотов, она ушла из жизни после продолжительной болезни.Самойлова родилась в 1978 году, в 2003-м окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Фильмография актрисы насчитывает более двух десятков работ, включая сериалы "Мажор-2", "Метод Михайлова" и другие.

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санкт-петербург, александринский театр, санкт-петербургская академия театрального искусства