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"Нужна Россия". В Германии резко высказались о саммите Зеленского - РИА Новости, 13.06.2024
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14:51 13.06.2024 (обновлено: 16:57 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/sammit-1952592035.html
"Нужна Россия". В Германии резко высказались о саммите Зеленского
"Нужна Россия". В Германии резко высказались о саммите Зеленского - РИА Новости, 13.06.2024
"Нужна Россия". В Германии резко высказались о саммите Зеленского
Для существенных результатов на саммите Владимира Зеленского в Швейцарии необходимо присутствие российских представителей, заявила депутат бундестага от партии... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T14:51
2024-06-13T16:57
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севим дагделен
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джо байден
политика
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Для существенных результатов на саммите Владимира Зеленского в Швейцарии необходимо присутствие российских представителей, заявила депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен в социальной сети X."Провал НАТО: число стран-участниц "мирного саммита" Зеленского в Швейцарии продолжает сокращаться, даже МИД Германии понизил статус встречи до "пространства для обмена мнениями". Для реальных переговоров необходимо участие России", — написала политик.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения для участия в саммите по Украине, и Россия не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для Москвы неприемлемой, так как речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.Читайте в Дзен: "Универсальный солдат". Российская армия захватила ценный трофейАмериканцы проговорились про их главный секрет на Украине
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в мире, москва, россия, владимир зеленский, севим дагделен, германия, джо байден, политика
В мире, Москва, Россия, Владимир Зеленский, Севим Дагделен, Германия, Джо Байден, Политика
"Нужна Россия". В Германии резко высказались о саммите Зеленского

Депутат бундестага Дагделен: на саммите Зеленского в Швейцарии нужна Россия

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Для существенных результатов на саммите Владимира Зеленского в Швейцарии необходимо присутствие российских представителей, заявила депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен в социальной сети X.
«
"Провал НАТО: число стран-участниц "мирного саммита" Зеленского в Швейцарии продолжает сокращаться, даже МИД Германии понизил статус встречи до "пространства для обмена мнениями". Для реальных переговоров необходимо участие России", — написала политик.
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"Выступаем за это". Победители выборов во Франции придумали план по Украине
Вчера, 09:24
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.
Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения для участия в саммите по Украине, и Россия не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для Москвы неприемлемой, так как речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
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Американцы проговорились про их главный секрет на Украине
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