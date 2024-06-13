"Нужна Россия". В Германии резко высказались о саммите Зеленского
Депутат бундестага Дагделен: на саммите Зеленского в Швейцарии нужна Россия
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Для существенных результатов на саммите Владимира Зеленского в Швейцарии необходимо присутствие российских представителей, заявила депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен в социальной сети X.
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"Провал НАТО: число стран-участниц "мирного саммита" Зеленского в Швейцарии продолжает сокращаться, даже МИД Германии понизил статус встречи до "пространства для обмена мнениями". Для реальных переговоров необходимо участие России", — написала политик.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.
Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения для участия в саммите по Украине, и Россия не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для Москвы неприемлемой, так как речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
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