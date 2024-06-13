https://ria.ru/20240613/salon-1952738243.html

Делегации 15 стран примут участие в военно-морском салоне в Петербурге

Делегации 15 стран примут участие в военно-морском салоне в Петербурге - РИА Новости, 13.06.2024

Делегации 15 стран примут участие в военно-морском салоне в Петербурге

Делегации из 15 дружественных стран подтвердили свое участие в международном военно-морском салоне (МВМС) "Флот-2024", который пройдет в Кронштадте, сообщила... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T23:23

2024-06-13T23:23

2024-06-13T23:23

безопасность

кронштадт

санкт-петербург

россия

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Делегации из 15 дружественных стран подтвердили свое участие в международном военно-морском салоне (МВМС) "Флот-2024", который пройдет в Кронштадте, сообщила пресс-служба администрации губернатора Петербурга. "С 19 по 23 июня в Санкт-Петербурге пройдет самое долгожданное событие морской отрасли - Международный военно-морской салон "Флот-2024"... На данный момент участие в салоне подтвердили более 210 участников из 15 дружественных стран", – говорится в сообщении. Площадкой проведения станет военно-морского салона станет конгрессно-выставочный центр при Музее военно-морской славы на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". "Второй год подряд военно-морской салон проходит в Кронштадте. Благодаря масштабному проекту "Остров фортов", который реализуется по поручению президента России, Кронштадт стал центром сохранения истории российского флота. Помимо музеев и тематических парков, посвященных героям-морякам, здесь созданы современные выставочные площадки для демонстрации достижений морской отрасли. В том числе будут широко представлены научно-технические разработки и продукция петербургских предприятий и конструкторских бюро", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Как сообщали в июне в пресс-службе Минобороны РФ, на международном морском салоне в Кронштадте продемонстрируют современные российские военные корабли и подводные лодки, в том числе модернизированную "Варшавянку" и ракетный корабль "Буян-М". Кроме того, посетители салона увидят десантные катера проектов 21820 и 11770, а также противодиверсионный катер проекта 21980, малое гидрографическое судно проекта 19910 и большой гидрографический катер проекта 19920. Также для демонстрации подготовлены пусковые установки береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион".

https://ria.ru/20240316/salon-1933537559.html

https://ria.ru/20231226/kronshtadt-1918226870.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, кронштадт, санкт-петербург, россия, александр беглов