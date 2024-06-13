https://ria.ru/20240613/putin-1952712811.html

Путин пообещал поддержать термоядерные исследования "Росатома"

Путин пообещал поддержать термоядерные исследования "Росатома" - РИА Новости, 13.06.2024

Путин пообещал поддержать термоядерные исследования "Росатома"

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию пообещал поддержать программу "Росатома" по термоядерным исследованиям. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T20:24

2024-06-13T20:24

2024-06-13T21:22

россия

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

алексей лихачев

российская академия наук

курчатовский институт

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ДУБНА (Московская обл.), 13 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию пообещал поддержать программу "Росатома" по термоядерным исследованиям."Что касается термоядерной энергетики. Но здесь вам, конечно, нужно объединять усилия с другими лидерами российскими, и в том числе с Курчатником. Объединять усилия. И тогда, вот мы об этом говорили в начале, я об этом сказал — не распылять, а объединять. И тогда и то, что нужно сделать со стороны государства, может оказаться критически важным. Вот вы поработайте, пожалуйста, на этом направлении. Мы будем иметь в виду и обязательно поддержим", — сказал Путин.О помощи главу государства попросил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев."Человечество уже с 1950-х годов, со времен Курчатова, Александрова живет идеей токамаков, термоядерной энергетики. Здесь мы пока только идеологически подтверждаем свое лидерство. К сожалению, последние годы наши конкуренты в технологическом плане имеют гораздо большие заделы и гораздо более амбициозные планы, чем мы. Нам бы очень очень хотелось, чтобы при формировании нынешнего нацпроекта вот этому направлению, "термояду", было уделено чуть большее внимание... Здесь бы просили определенную помощь, содействие правительства Российской Федерации", - сказал Лихачев.У Росатома в области термоядерных исследований и разработок "сложена большая кооперация" с институтами РАН и Курчатовским институтом, добавил он. "Но если можно было бы в протокольном режиме взять в проработку вопрос увеличения и объема средств, и направления работ по "кафедре" термоядерной энергии, кончено, вся отрасль была бы вам благодарна", - добавил Лихачев.

https://ria.ru/20231122/arktika-1911124043.html

https://ria.ru/20240524/rosatom-1948212516.html

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россия, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, российская академия наук, курчатовский институт