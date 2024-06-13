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Путин призвал обеспечить экспертизу научных проектов со стороны РАН - РИА Новости, 13.06.2024
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19:44 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/putin-1952703238.html
Путин призвал обеспечить экспертизу научных проектов со стороны РАН
Путин призвал обеспечить экспертизу научных проектов со стороны РАН - РИА Новости, 13.06.2024
Путин призвал обеспечить экспертизу научных проектов со стороны РАН
ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Необходимо обеспечить обстоятельную экспертизу научных проектов со стороны РАН, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T19:44
2024-06-13T19:44
россия
владимир путин
российская академия наук
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ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Необходимо обеспечить обстоятельную экспертизу научных проектов со стороны РАН, заявил президент России Владимир Путин. "Важнейшую роль на всех этапах формирования и реализации нацпроектов технологического суверенитета призвана играть Российская академия наук, в том числе такие нацпроекты должны пройти обстоятельную экспертизу со стороны РАН", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.
https://ria.ru/20240613/putin-1952699085.html
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россия, владимир путин, российская академия наук
Россия, Владимир Путин, Российская академия наук
Путин призвал обеспечить экспертизу научных проектов со стороны РАН

Путин: нужно обеспечить обстоятельную экспертизу научных проектов со стороны РАН

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Необходимо обеспечить обстоятельную экспертизу научных проектов со стороны РАН, заявил президент России Владимир Путин.
"Важнейшую роль на всех этапах формирования и реализации нацпроектов технологического суверенитета призвана играть Российская академия наук, в том числе такие нацпроекты должны пройти обстоятельную экспертизу со стороны РАН", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.
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