https://ria.ru/20240613/putin-1952703238.html

Путин призвал обеспечить экспертизу научных проектов со стороны РАН

Путин призвал обеспечить экспертизу научных проектов со стороны РАН - РИА Новости, 13.06.2024

Путин призвал обеспечить экспертизу научных проектов со стороны РАН

ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Необходимо обеспечить обстоятельную экспертизу научных проектов со стороны РАН, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T19:44

2024-06-13T19:44

2024-06-13T19:44

россия

владимир путин

российская академия наук

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ДУБНА (Московская обл.), 13 июн - РИА Новости. Необходимо обеспечить обстоятельную экспертизу научных проектов со стороны РАН, заявил президент России Владимир Путин. "Важнейшую роль на всех этапах формирования и реализации нацпроектов технологического суверенитета призвана играть Российская академия наук, в том числе такие нацпроекты должны пройти обстоятельную экспертизу со стороны РАН", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.

https://ria.ru/20240613/putin-1952699085.html

россия

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2024

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россия, владимир путин, российская академия наук