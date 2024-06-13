Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал добиваться высокого уровня подготовки во всех школах - РИА Новости, 13.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:38 13.06.2024 (обновлено: 19:39 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/putin-1952701402.html
Путин призвал добиваться высокого уровня подготовки во всех школах
Путин призвал добиваться высокого уровня подготовки во всех школах - РИА Новости, 13.06.2024
Путин призвал добиваться высокого уровня подготовки во всех школах
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ нужны не только отдельные выдающиеся физико-математические школы, везде должен быть высокий уровень подготовки... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T19:38
2024-06-13T19:39
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951509357_0:55:3213:1862_1920x0_80_0_0_4b62ac40aa8616e2732722c59c2f510a.jpg
ДУБНА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ нужны не только отдельные выдающиеся физико-математические школы, везде должен быть высокий уровень подготовки школьников. "Важна консолидация всех уровней образования. Мы много говорим, что нам нужны не только отдельные выдающиеся физмат школы, необходимо повсеместно, и в крупных городах, и небольших населенных пунктах, добиться высокого уровня подготовки учеников: по математике, по физике и по другим естественно научным дисциплинам", - сказал президент в ходе заседания Совета по науке и образованию.
https://ria.ru/20240613/natsproekt-1952698895.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951509357_482:0:3213:2048_1920x0_80_0_0_3b558cc631b09a0c972ee8f73c19e163.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал добиваться высокого уровня подготовки во всех школах

Путин: в России везде должен быть высокий уровень подготовки школьников

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУБНА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ нужны не только отдельные выдающиеся физико-математические школы, везде должен быть высокий уровень подготовки школьников.
"Важна консолидация всех уровней образования. Мы много говорим, что нам нужны не только отдельные выдающиеся физмат школы, необходимо повсеместно, и в крупных городах, и небольших населенных пунктах, добиться высокого уровня подготовки учеников: по математике, по физике и по другим естественно научным дисциплинам", - сказал президент в ходе заседания Совета по науке и образованию.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Путин попросил взять под контроль нацпроект "Молодежь и дети"
Вчера, 19:26
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала