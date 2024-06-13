https://ria.ru/20240613/putin-1952701402.html

Путин призвал добиваться высокого уровня подготовки во всех школах

Путин призвал добиваться высокого уровня подготовки во всех школах - РИА Новости, 13.06.2024

Путин призвал добиваться высокого уровня подготовки во всех школах

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ нужны не только отдельные выдающиеся физико-математические школы, везде должен быть высокий уровень подготовки... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T19:38

2024-06-13T19:38

2024-06-13T19:39

общество

россия

владимир путин

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ДУБНА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ нужны не только отдельные выдающиеся физико-математические школы, везде должен быть высокий уровень подготовки школьников. "Важна консолидация всех уровней образования. Мы много говорим, что нам нужны не только отдельные выдающиеся физмат школы, необходимо повсеместно, и в крупных городах, и небольших населенных пунктах, добиться высокого уровня подготовки учеников: по математике, по физике и по другим естественно научным дисциплинам", - сказал президент в ходе заседания Совета по науке и образованию.

https://ria.ru/20240613/natsproekt-1952698895.html

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общество, россия, владимир путин