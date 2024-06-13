https://ria.ru/20240613/putin-1952696766.html

Создан список важнейших для России наукоемких технологий, сообщил Путин

Создан список важнейших для России наукоемких технологий, сообщил Путин - РИА Новости, 13.06.2024

Создан список важнейших для России наукоемких технологий, сообщил Путин

Правительство и Российская академия наук подготовили перечень важнейших для страны наукоемких технологий, сообщил Владимир Путин на заседании Совета по науке и... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T19:16

2024-06-13T19:16

2024-06-13T20:07

наука

россия

владимир путин

российская академия наук

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Правительство и Российская академия наук подготовили перечень важнейших для страны наукоемких технологий, сообщил Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию."По сути, это прямые конкретные задачи для отечественной науки, системы образования и технологического бизнеса. Причем от решения этих задач зависит буквально все — все без преувеличения: и реализация наших сегодняшних планов, замыслов, устремлений, и, безусловно, исторические, без всякого на то преувеличения, исторические перспективы российского государства. Говорю это без лишнего пафоса и преувеличения", — подчеркнул он.Президент отметил, что все фундаментальные научные заделы должны получить свое развитие и позволить сформировать в России новые отрасли и рынки. Для этого в стране готовятся к запуску национальные проекты технологического суверенитета. По словам главы государства, весь потенциал России в этой сфере надо собрать в единый кулак, и распыление сил и средств в этой ситуации недопустимо. При формировании технологических нацпроектов надо обозначить четкие требования к конечным результатам, а также предусмотреть жесткие сроки реализации, отметил он.Путин добавил, что работа ученых в рамках технологических нацпроектов впервые будет подчинена достижению национальных целей развития. "В условиях санкций, растущей технологической конкуренции востребован вклад в общее дело каждого научного института, каждого научно-исследовательского коллектива, каждого академика, профессора, научного сотрудника, аспиранта", — отметил он.Глава государства также заявил, что механизмы финансирования науки должны быть гибкими."Тут нужна не бюрократическая формалистика, а именно четкость, ясность, прозрачность и объективность, чтобы ученые четко понимали перспективы и могли строить долгосрочные планы", — отметил он.Президент попросил представить конкретные предложения по участию бизнеса в развитии отечественной науки. Путин добавил, что Москва будет развивать международную научную кооперацию, несмотря на попытки помешать этому из-за рубежа. Он также коснулся темы мегагрантов, отметив, что расширение этой программы позволит привлечь в Россию хороших зарубежных специалистов и поддержать российских ученых.

https://ria.ru/20240613/putin-1952703238.html

https://ria.ru/20240613/putin-1952701402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: Кабмин и РАН подготовили перечень важнейших для РФ наукоемких технологий Кабмин и Российская академия наук подготовили перечень важнейших для РФ наукоемких технологий, сообщил Путин на заседании Совета по науке и образованию 2024-06-13T19:16 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, российская академия наук