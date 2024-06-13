Создан список важнейших для России наукоемких технологий, сообщил Путин
Путин: правительство и РАН подготовили перечень важнейших наукоемких технологий
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Правительство и Российская академия наук подготовили перечень важнейших для страны наукоемких технологий, сообщил Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.
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"По сути, это прямые конкретные задачи для отечественной науки, системы образования и технологического бизнеса. Причем от решения этих задач зависит буквально все — все без преувеличения: и реализация наших сегодняшних планов, замыслов, устремлений, и, безусловно, исторические, без всякого на то преувеличения, исторические перспективы российского государства. Говорю это без лишнего пафоса и преувеличения", — подчеркнул он.
Президент отметил, что все фундаментальные научные заделы должны получить свое развитие и позволить сформировать в России новые отрасли и рынки. Для этого в стране готовятся к запуску национальные проекты технологического суверенитета. По словам главы государства, весь потенциал России в этой сфере надо собрать в единый кулак, и распыление сил и средств в этой ситуации недопустимо. При формировании технологических нацпроектов надо обозначить четкие требования к конечным результатам, а также предусмотреть жесткие сроки реализации, отметил он.
Путин добавил, что работа ученых в рамках технологических нацпроектов впервые будет подчинена достижению национальных целей развития.
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"В условиях санкций, растущей технологической конкуренции востребован вклад в общее дело каждого научного института, каждого научно-исследовательского коллектива, каждого академика, профессора, научного сотрудника, аспиранта", — отметил он.
Глава государства также заявил, что механизмы финансирования науки должны быть гибкими.
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"Тут нужна не бюрократическая формалистика, а именно четкость, ясность, прозрачность и объективность, чтобы ученые четко понимали перспективы и могли строить долгосрочные планы", — отметил он.
Президент попросил представить конкретные предложения по участию бизнеса в развитии отечественной науки.
Путин добавил, что Москва будет развивать международную научную кооперацию, несмотря на попытки помешать этому из-за рубежа. Он также коснулся темы мегагрантов, отметив, что расширение этой программы позволит привлечь в Россию хороших зарубежных специалистов и поддержать российских ученых.