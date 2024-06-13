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Создан список важнейших для России наукоемких технологий, сообщил Путин - РИА Новости, 13.06.2024
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Наука
 
19:16 13.06.2024 (обновлено: 20:07 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/putin-1952696766.html
Создан список важнейших для России наукоемких технологий, сообщил Путин
Создан список важнейших для России наукоемких технологий, сообщил Путин - РИА Новости, 13.06.2024
Создан список важнейших для России наукоемких технологий, сообщил Путин
Правительство и Российская академия наук подготовили перечень важнейших для страны наукоемких технологий, сообщил Владимир Путин на заседании Совета по науке и... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T19:16
2024-06-13T20:07
наука
россия
владимир путин
российская академия наук
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Правительство и Российская академия наук подготовили перечень важнейших для страны наукоемких технологий, сообщил Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.&quot;По сути, это прямые конкретные задачи для отечественной науки, системы образования и технологического бизнеса. Причем от решения этих задач зависит буквально все — все без преувеличения: и реализация наших сегодняшних планов, замыслов, устремлений, и, безусловно, исторические, без всякого на то преувеличения, исторические перспективы российского государства. Говорю это без лишнего пафоса и преувеличения&quot;, — подчеркнул он.Президент отметил, что все фундаментальные научные заделы должны получить свое развитие и позволить сформировать в России новые отрасли и рынки. Для этого в стране готовятся к запуску национальные проекты технологического суверенитета. По словам главы государства, весь потенциал России в этой сфере надо собрать в единый кулак, и распыление сил и средств в этой ситуации недопустимо. При формировании технологических нацпроектов надо обозначить четкие требования к конечным результатам, а также предусмотреть жесткие сроки реализации, отметил он.Путин добавил, что работа ученых в рамках технологических нацпроектов впервые будет подчинена достижению национальных целей развития. "В условиях санкций, растущей технологической конкуренции востребован вклад в общее дело каждого научного института, каждого научно-исследовательского коллектива, каждого академика, профессора, научного сотрудника, аспиранта", — отметил он.Глава государства также заявил, что механизмы финансирования науки должны быть гибкими."Тут нужна не бюрократическая формалистика, а именно четкость, ясность, прозрачность и объективность, чтобы ученые четко понимали перспективы и могли строить долгосрочные планы", — отметил он.Президент попросил представить конкретные предложения по участию бизнеса в развитии отечественной науки. Путин добавил, что Москва будет развивать международную научную кооперацию, несмотря на попытки помешать этому из-за рубежа. Он также коснулся темы мегагрантов, отметив, что расширение этой программы позволит привлечь в Россию хороших зарубежных специалистов и поддержать российских ученых.
https://ria.ru/20240613/putin-1952703238.html
https://ria.ru/20240613/putin-1952701402.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Путин: Кабмин и РАН подготовили перечень важнейших для РФ наукоемких технологий
Кабмин и Российская академия наук подготовили перечень важнейших для РФ наукоемких технологий, сообщил Путин на заседании Совета по науке и образованию
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россия, владимир путин, российская академия наук
Наука, Россия, Владимир Путин, Российская академия наук
Создан список важнейших для России наукоемких технологий, сообщил Путин

Путин: правительство и РАН подготовили перечень важнейших наукоемких технологий

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Правительство и Российская академия наук подготовили перечень важнейших для страны наукоемких технологий, сообщил Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.
«

"По сути, это прямые конкретные задачи для отечественной науки, системы образования и технологического бизнеса. Причем от решения этих задач зависит буквально все — все без преувеличения: и реализация наших сегодняшних планов, замыслов, устремлений, и, безусловно, исторические, без всякого на то преувеличения, исторические перспективы российского государства. Говорю это без лишнего пафоса и преувеличения", — подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин
Путин призвал обеспечить экспертизу научных проектов со стороны РАН
Вчера, 19:44
Президент отметил, что все фундаментальные научные заделы должны получить свое развитие и позволить сформировать в России новые отрасли и рынки. Для этого в стране готовятся к запуску национальные проекты технологического суверенитета. По словам главы государства, весь потенциал России в этой сфере надо собрать в единый кулак, и распыление сил и средств в этой ситуации недопустимо. При формировании технологических нацпроектов надо обозначить четкие требования к конечным результатам, а также предусмотреть жесткие сроки реализации, отметил он.
Путин добавил, что работа ученых в рамках технологических нацпроектов впервые будет подчинена достижению национальных целей развития.
«
"В условиях санкций, растущей технологической конкуренции востребован вклад в общее дело каждого научного института, каждого научно-исследовательского коллектива, каждого академика, профессора, научного сотрудника, аспиранта", — отметил он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Путин призвал добиваться высокого уровня подготовки во всех школах
Вчера, 19:38
Глава государства также заявил, что механизмы финансирования науки должны быть гибкими.
«
"Тут нужна не бюрократическая формалистика, а именно четкость, ясность, прозрачность и объективность, чтобы ученые четко понимали перспективы и могли строить долгосрочные планы", — отметил он.
Президент попросил представить конкретные предложения по участию бизнеса в развитии отечественной науки.
Путин добавил, что Москва будет развивать международную научную кооперацию, несмотря на попытки помешать этому из-за рубежа. Он также коснулся темы мегагрантов, отметив, что расширение этой программы позволит привлечь в Россию хороших зарубежных специалистов и поддержать российских ученых.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Путин призвал расширять горизонт планирования научных исследований
Вчера, 19:33
 
НаукаРоссияВладимир ПутинРоссийская академия наук
 
 
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