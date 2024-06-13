https://ria.ru/20240613/putin-1952674510.html

Главный научный сотрудник лаборатории СПбГУ рассказал Путину о поляритонике

Главный научный сотрудник лаборатории СПбГУ рассказал Путину о поляритонике - РИА Новости, 13.06.2024

Главный научный сотрудник лаборатории СПбГУ рассказал Путину о поляритонике

Главный научный сотрудник исследовательской лаборатории оптики спина им. И.Н. Уральцева Санкт-Петербургского государственного университета, создатель нового... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T18:23

2024-06-13T18:23

2024-06-13T18:23

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санкт-петербургский государственный университет

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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Главный научный сотрудник исследовательской лаборатории оптики спина им. И.Н. Уральцева Санкт-Петербургского государственного университета, создатель нового типа лазера для телекоммуникаций в медицине Алексей Кавокин во время рассказа о своей деятельности президенту России Владимиру Путину объяснил ему, что такое поляритоника. "Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я мегагрантник второй волны - в 2011 году я, действительно, приехал из Великобритании в Санкт-Петербург, в Санкт-Петербургский государственный университет. И там мы с коллегами построили лабораторию оптики спина, в которой мы изучаем поляритонику", - начал рассказывать Кавокин на встрече получателей мегагрантов и ведущих ученых с президентом. Президент же переспросил, что именно изучается в лаборатории. "Для моего уха неподготовленного это не так просто все воспринимать", - сказал Путин, посмеиваясь. Ученый объяснил, что более понятным будет назвать "поляритонику" жидким светом. Это явление наблюдается в кристаллических структурах определенной геометрии, когда свет начинает образовывать капли, водовороты. Кавокин отметил, что в лаборатории учатся управлять таким светом - на его основе и было создано новое поколение лазеров. "А сейчас мы включились в дорожную карту по квантовым вычислениям, делаем нейронные сети, даже квантовые резисторы, кубиты для будущих квантовых компьютеров", - добавил Кавокин.

https://ria.ru/20240613/putin-1952670659.html

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технологии, россия, великобритания, санкт-петербург, владимир путин, санкт-петербургский государственный университет