https://ria.ru/20240613/putin-1952660152.html

Путин заявил о докапитализации Фонда развития промышленности

Путин заявил о докапитализации Фонда развития промышленности - РИА Новости, 13.06.2024

Путин заявил о докапитализации Фонда развития промышленности

Фонд развития промышленности будет докапитализирован, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T17:55

2024-06-13T17:55

2024-06-13T18:14

экономика

фонд развития промышленности

владимир путин

россия

российский научный фонд

российская академия наук

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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Фонд развития промышленности будет докапитализирован, заявил президент России Владимир Путин."Мы поддерживаем этот Фонд (развития промышленности - ред.) и будем его докапитализировать", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными.Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Ирина Исакова-Сивак отметила, что технология создания вакцины, которая будет разработана, может быть использована и для государственных целей."Я думаю, что эксперты Российского научного фонда смогут обеспечить максимальную объективную экспертизу любых научных проектов. И с использованием данной системы, естественно, эффективность реализации таких высокотехнологичных программ будет намного выше", - подчеркнула она.По ее словам, для этого требуется финансовая поддержка государства.Глава государства в свою очередь ответил, что они обязательно подумают над этим. "Вы правы, там действительно есть над чем поработать", - заключил он.

https://ria.ru/20240613/putin-1952663132.html

https://ria.ru/20240613/putin-1952651797.html

https://ria.ru/20240613/putin-1952670659.html

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экономика, фонд развития промышленности, владимир путин, россия, российский научный фонд, российская академия наук