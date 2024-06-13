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Путин заявил о докапитализации Фонда развития промышленности - РИА Новости, 13.06.2024
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17:55 13.06.2024 (обновлено: 18:14 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/putin-1952660152.html
Путин заявил о докапитализации Фонда развития промышленности
Путин заявил о докапитализации Фонда развития промышленности - РИА Новости, 13.06.2024
Путин заявил о докапитализации Фонда развития промышленности
Фонд развития промышленности будет докапитализирован, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:55
2024-06-13T18:14
экономика
фонд развития промышленности
владимир путин
россия
российский научный фонд
российская академия наук
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ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Фонд развития промышленности будет докапитализирован, заявил президент России Владимир Путин."Мы поддерживаем этот Фонд (развития промышленности - ред.) и будем его докапитализировать", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными.Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Ирина Исакова-Сивак отметила, что технология создания вакцины, которая будет разработана, может быть использована и для государственных целей."Я думаю, что эксперты Российского научного фонда смогут обеспечить максимальную объективную экспертизу любых научных проектов. И с использованием данной системы, естественно, эффективность реализации таких высокотехнологичных программ будет намного выше", - подчеркнула она.По ее словам, для этого требуется финансовая поддержка государства.Глава государства в свою очередь ответил, что они обязательно подумают над этим. "Вы правы, там действительно есть над чем поработать", - заключил он.
https://ria.ru/20240613/putin-1952663132.html
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экономика, фонд развития промышленности, владимир путин, россия, российский научный фонд, российская академия наук
Экономика, Фонд развития промышленности, Владимир Путин, Россия, Российский научный фонд, Российская академия наук
Путин заявил о докапитализации Фонда развития промышленности

Путин: Фонд развития промышленности будет докапитализирован

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне
Президент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне
Читать ria.ru в
ДУБНА (Московская область), 13 июн - РИА Новости. Фонд развития промышленности будет докапитализирован, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы поддерживаем этот Фонд (развития промышленности - ред.) и будем его докапитализировать", - сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
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Вчера, 18:01
Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Ирина Исакова-Сивак отметила, что технология создания вакцины, которая будет разработана, может быть использована и для государственных целей.
"Я думаю, что эксперты Российского научного фонда смогут обеспечить максимальную объективную экспертизу любых научных проектов. И с использованием данной системы, естественно, эффективность реализации таких высокотехнологичных программ будет намного выше", - подчеркнула она.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. 13 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
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По ее словам, для этого требуется финансовая поддержка государства.
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ЭкономикаФонд развития промышленностиВладимир ПутинРоссияРоссийский научный фондРоссийская академия наук
 
 
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