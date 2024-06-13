https://ria.ru/20240613/putin-1952576962.html

Путин проведет совещание о мерах по совершенствованию миграционной политики

Путин проведет совещание о мерах по совершенствованию миграционной политики - РИА Новости, 13.06.2024

Путин проведет совещание о мерах по совершенствованию миграционной политики

Президент РФ Владимир Путин в четверг вечером проведёт совещание о мерах по совершенствованию государственной миграционной политики, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T14:11

2024-06-13T14:11

2024-06-13T14:11

политика

россия

санкт-петербург

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг вечером проведёт совещание о мерах по совершенствованию государственной миграционной политики, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Вечером у президента запланировано совещание по вопросу о мерах по совершенствованию государственной миграционной политики. Совсем недавно в Санкт-Петербурге как раз президент говорил, что этой теме нужно как можно скорее заняться системно. Вот как раз один из таких шагов сегодня будет сделан", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240119/migranty-1922408333.html

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политика, россия, санкт-петербург, дмитрий песков, владимир путин