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В ГД внесли проект об оповещении абонентов обо всех номерах - РИА Новости, 13.06.2024
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16:51 13.06.2024 (обновлено: 19:20 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/proekt-1952632863.html
В ГД внесли проект об оповещении абонентов обо всех номерах
В ГД внесли проект об оповещении абонентов обо всех номерах - РИА Новости, 13.06.2024
В ГД внесли проект об оповещении абонентов обо всех номерах
В Госдуму внесли законопроект об оповещении россиян о зарегистрированных на них номерах, сообщил глава комитета нижней палаты парламента по безопасности Василий РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T16:51
2024-06-13T19:20
госдума рф
общество
василий пискарев
технологии
антон горелкин
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект об оповещении россиян о зарегистрированных на них номерах, сообщил глава комитета нижней палаты парламента по безопасности Василий Пискарев в Telegram-канале."Абонент получит оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах, а также о заключении нового договора и сможет приостановить его исполнение, если на самом деле он договора не заключал", — пояснил депутат.Пискарев уточнил, что это позволит сократить количество сим-карт, полученных мошенническим путем.Кроме того, после заключения договора операторы связи будут обязаны передать сведения о нем для размещения в личном кабинете абонента на Госуслугах.Парламентарий добавил, что внес инициативу в Госдуму вместе с коллегой Антоном Горелкиным.
https://ria.ru/20240530/sim-karty-1949258046.html
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госдума рф, общество, василий пискарев, технологии, антон горелкин
Госдума РФ, Общество, Василий Пискарев, Технологии, Антон Горелкин
В ГД внесли проект об оповещении абонентов обо всех номерах

В ГД внесли проект об оповещении абонентов о зарегистрированных на них номерах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект об оповещении россиян о зарегистрированных на них номерах, сообщил глава комитета нижней палаты парламента по безопасности Василий Пискарев в Telegram-канале.
"Абонент получит оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах, а также о заключении нового договора и сможет приостановить его исполнение, если на самом деле он договора не заключал", — пояснил депутат.
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Пискарев уточнил, что это позволит сократить количество сим-карт, полученных мошенническим путем.
Кроме того, после заключения договора операторы связи будут обязаны передать сведения о нем для размещения в личном кабинете абонента на Госуслугах.
Парламентарий добавил, что внес инициативу в Госдуму вместе с коллегой Антоном Горелкиным.
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Госдума РФОбществоВасилий ПискаревТехнологииАнтон Горелкин
 
 
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