https://ria.ru/20240613/proekt-1952632863.html
В ГД внесли проект об оповещении абонентов обо всех номерах
В ГД внесли проект об оповещении абонентов обо всех номерах - РИА Новости, 13.06.2024
В ГД внесли проект об оповещении абонентов обо всех номерах
В Госдуму внесли законопроект об оповещении россиян о зарегистрированных на них номерах, сообщил глава комитета нижней палаты парламента по безопасности Василий РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T16:51
2024-06-13T16:51
2024-06-13T19:20
госдума рф
общество
василий пискарев
технологии
антон горелкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808261646_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_b67ad7e64ac24638aa7897f92fe6baa8.jpg
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект об оповещении россиян о зарегистрированных на них номерах, сообщил глава комитета нижней палаты парламента по безопасности Василий Пискарев в Telegram-канале."Абонент получит оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах, а также о заключении нового договора и сможет приостановить его исполнение, если на самом деле он договора не заключал", — пояснил депутат.Пискарев уточнил, что это позволит сократить количество сим-карт, полученных мошенническим путем.Кроме того, после заключения договора операторы связи будут обязаны передать сведения о нем для размещения в личном кабинете абонента на Госуслугах.Парламентарий добавил, что внес инициативу в Госдуму вместе с коллегой Антоном Горелкиным.
https://ria.ru/20240530/sim-karty-1949258046.html
https://ria.ru/20240421/nemkin-1941292242.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808261646_378:0:3109:2048_1920x0_80_0_0_bfd304258db55cb7ccbc0e2968fc7388.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, общество, василий пискарев, технологии, антон горелкин
Госдума РФ, Общество, Василий Пискарев, Технологии, Антон Горелкин
В ГД внесли проект об оповещении абонентов обо всех номерах
В ГД внесли проект об оповещении абонентов о зарегистрированных на них номерах