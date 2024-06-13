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В ГД внесли проект об оповещении абонентов обо всех номерах

В ГД внесли проект об оповещении абонентов обо всех номерах - РИА Новости, 13.06.2024

В ГД внесли проект об оповещении абонентов обо всех номерах

В Госдуму внесли законопроект об оповещении россиян о зарегистрированных на них номерах, сообщил глава комитета нижней палаты парламента по безопасности Василий РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T16:51

2024-06-13T16:51

2024-06-13T19:20

госдума рф

общество

василий пискарев

технологии

антон горелкин

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект об оповещении россиян о зарегистрированных на них номерах, сообщил глава комитета нижней палаты парламента по безопасности Василий Пискарев в Telegram-канале."Абонент получит оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах, а также о заключении нового договора и сможет приостановить его исполнение, если на самом деле он договора не заключал", — пояснил депутат.Пискарев уточнил, что это позволит сократить количество сим-карт, полученных мошенническим путем.Кроме того, после заключения договора операторы связи будут обязаны передать сведения о нем для размещения в личном кабинете абонента на Госуслугах.Парламентарий добавил, что внес инициативу в Госдуму вместе с коллегой Антоном Горелкиным.

https://ria.ru/20240530/sim-karty-1949258046.html

https://ria.ru/20240421/nemkin-1941292242.html

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госдума рф, общество, василий пискарев, технологии, антон горелкин