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Песков высказался о призыве об обязательных поставках оружия Киеву - РИА Новости, 13.06.2024
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14:10 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/peskov-1952576492.html
Песков высказался о призыве об обязательных поставках оружия Киеву
Песков высказался о призыве об обязательных поставках оружия Киеву - РИА Новости, 13.06.2024
Песков высказался о призыве об обязательных поставках оружия Киеву
Призыв об обязательных для всех стран НАТО поставках оружия Киеву вряд ли что-то изменит, так как вооружения оттуда и так регулярно идут на Украину, заявил... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T14:10
2024-06-13T14:10
в мире
киев
нато
россия
йенс столтенберг
украина
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Призыв об обязательных для всех стран НАТО поставках оружия Киеву вряд ли что-то изменит, так как вооружения оттуда и так регулярно идут на Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вряд ли это что-то меняет принципиально. Мы знаем, что в альянсе есть некоторые страны, которые заявляли о своем нежелании принимать участие в этом процессе. Но поставки (оружия - ред.) стран-членов НАТО и так регулярно идут на Украину", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, чем чреваты последствия такого решения.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия Киеву станут обязательными для всех членов альянса.
https://ria.ru/20240613/konflikt-1952532068.html
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в мире, киев, нато, россия, йенс столтенберг, украина, дмитрий песков
В мире, Киев, НАТО, Россия, Йенс Столтенберг, Украина, Дмитрий Песков
Песков высказался о призыве об обязательных поставках оружия Киеву

Песков: призыв об обязательных поставках оружия Киеву вряд ли что-то изменит

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Призыв об обязательных для всех стран НАТО поставках оружия Киеву вряд ли что-то изменит, так как вооружения оттуда и так регулярно идут на Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Вряд ли это что-то меняет принципиально. Мы знаем, что в альянсе есть некоторые страны, которые заявляли о своем нежелании принимать участие в этом процессе. Но поставки (оружия - ред.) стран-членов НАТО и так регулярно идут на Украину", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, чем чреваты последствия такого решения.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия Киеву станут обязательными для всех членов альянса.
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