https://ria.ru/20240613/peskov-1952576492.html
Песков высказался о призыве об обязательных поставках оружия Киеву
Песков высказался о призыве об обязательных поставках оружия Киеву - РИА Новости, 13.06.2024
Песков высказался о призыве об обязательных поставках оружия Киеву
Призыв об обязательных для всех стран НАТО поставках оружия Киеву вряд ли что-то изменит, так как вооружения оттуда и так регулярно идут на Украину, заявил... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T14:10
2024-06-13T14:10
2024-06-13T14:10
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Призыв об обязательных для всех стран НАТО поставках оружия Киеву вряд ли что-то изменит, так как вооружения оттуда и так регулярно идут на Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вряд ли это что-то меняет принципиально. Мы знаем, что в альянсе есть некоторые страны, которые заявляли о своем нежелании принимать участие в этом процессе. Но поставки (оружия - ред.) стран-членов НАТО и так регулярно идут на Украину", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, чем чреваты последствия такого решения.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия Киеву станут обязательными для всех членов альянса.
https://ria.ru/20240613/konflikt-1952532068.html
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Песков высказался о призыве об обязательных поставках оружия Киеву
Песков: призыв об обязательных поставках оружия Киеву вряд ли что-то изменит