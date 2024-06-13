https://ria.ru/20240613/peskov-1952576492.html

Песков высказался о призыве об обязательных поставках оружия Киеву

Песков высказался о призыве об обязательных поставках оружия Киеву - РИА Новости, 13.06.2024

Песков высказался о призыве об обязательных поставках оружия Киеву

Призыв об обязательных для всех стран НАТО поставках оружия Киеву вряд ли что-то изменит, так как вооружения оттуда и так регулярно идут на Украину, заявил... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T14:10

2024-06-13T14:10

2024-06-13T14:10

в мире

киев

нато

россия

йенс столтенберг

украина

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944774739_0:129:3169:1912_1920x0_80_0_0_42b422509375d6dce47acfde0ab8f766.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Призыв об обязательных для всех стран НАТО поставках оружия Киеву вряд ли что-то изменит, так как вооружения оттуда и так регулярно идут на Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вряд ли это что-то меняет принципиально. Мы знаем, что в альянсе есть некоторые страны, которые заявляли о своем нежелании принимать участие в этом процессе. Но поставки (оружия - ред.) стран-членов НАТО и так регулярно идут на Украину", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, чем чреваты последствия такого решения.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия Киеву станут обязательными для всех членов альянса.

https://ria.ru/20240613/konflikt-1952532068.html

киев

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, нато, россия, йенс столтенберг, украина, дмитрий песков