https://ria.ru/20240613/pashinyan-1952608537.html
Посол Белоруссии посоветовал Пашиняну разобраться с протестами в Армении
Посол Белоруссии посоветовал Пашиняну разобраться с протестами в Армении - РИА Новости, 13.06.2024
Посол Белоруссии посоветовал Пашиняну разобраться с протестами в Армении
Премьер-министру Армении Николу Пашиняну нужно разобраться с продолжающимися протестами в его стране, заявил в четверг белорусский посол в РФ Дмитрий Крутой,... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T15:45
2024-06-13T15:45
2024-06-13T15:45
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Премьер-министру Армении Николу Пашиняну нужно разобраться с продолжающимися протестами в его стране, заявил в четверг белорусский посол в РФ Дмитрий Крутой, комментируя слова армянского премьера о президенте Белоруссии Александре Лукашенко. В четверг Пашинян заявил, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Белоруссию, пока президентом там будет Александр Лукашенко, и что белорусский лидер должен извиниться. По его словам, президент Белоруссии, заявлял, что участвовал в подготовке эскалации конфликта в Карабахе, "поддерживал, верил, желал победы Азербайджана". "Пашиняну нужно разобраться, еще у него там протесты идут", - сказал Дмитрий Крутой журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова Пашиняна о намерении не приезжать в Белоруссию. Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая.
https://ria.ru/20240613/mezentsev-1952605950.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, армения, россия, никол пашинян, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Армения, Россия, Никол Пашинян, Александр Лукашенко
Посол Белоруссии посоветовал Пашиняну разобраться с протестами в Армении
Посол Крутой: Пашиняну нужно разобраться с продолжающимися протестами в стране
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Премьер-министру Армении Николу Пашиняну нужно разобраться с продолжающимися протестами в его стране, заявил в четверг белорусский посол в РФ Дмитрий Крутой, комментируя слова армянского премьера о президенте Белоруссии Александре Лукашенко.
В четверг Пашинян заявил, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Белоруссию, пока президентом там будет Александр Лукашенко, и что белорусский лидер должен извиниться. По его словам, президент Белоруссии, заявлял, что участвовал в подготовке эскалации конфликта в Карабахе, "поддерживал, верил, желал победы Азербайджана".
«
"Пашиняну нужно разобраться, еще у него там протесты идут", - сказал Дмитрий Крутой журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова Пашиняна о намерении не приезжать в Белоруссию.
Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном
и передачи Баку
ряда приграничных территорий проходят в Ереване
с 9 мая.