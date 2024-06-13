https://ria.ru/20240613/pashinyan-1952608537.html

Посол Белоруссии посоветовал Пашиняну разобраться с протестами в Армении

Посол Белоруссии посоветовал Пашиняну разобраться с протестами в Армении - РИА Новости, 13.06.2024

Посол Белоруссии посоветовал Пашиняну разобраться с протестами в Армении

Премьер-министру Армении Николу Пашиняну нужно разобраться с продолжающимися протестами в его стране, заявил в четверг белорусский посол в РФ Дмитрий Крутой,... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T15:45

2024-06-13T15:45

2024-06-13T15:45

в мире

белоруссия

армения

россия

никол пашинян

александр лукашенко

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Премьер-министру Армении Николу Пашиняну нужно разобраться с продолжающимися протестами в его стране, заявил в четверг белорусский посол в РФ Дмитрий Крутой, комментируя слова армянского премьера о президенте Белоруссии Александре Лукашенко. В четверг Пашинян заявил, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Белоруссию, пока президентом там будет Александр Лукашенко, и что белорусский лидер должен извиниться. По его словам, президент Белоруссии, заявлял, что участвовал в подготовке эскалации конфликта в Карабахе, "поддерживал, верил, желал победы Азербайджана". "Пашиняну нужно разобраться, еще у него там протесты идут", - сказал Дмитрий Крутой журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова Пашиняна о намерении не приезжать в Белоруссию. Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая.

https://ria.ru/20240613/mezentsev-1952605950.html

белоруссия

армения

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белоруссия, армения, россия, никол пашинян, александр лукашенко