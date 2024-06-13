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Посол Белоруссии посоветовал Пашиняну разобраться с протестами в Армении - РИА Новости, 13.06.2024
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15:45 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/pashinyan-1952608537.html
Посол Белоруссии посоветовал Пашиняну разобраться с протестами в Армении
Посол Белоруссии посоветовал Пашиняну разобраться с протестами в Армении - РИА Новости, 13.06.2024
Посол Белоруссии посоветовал Пашиняну разобраться с протестами в Армении
Премьер-министру Армении Николу Пашиняну нужно разобраться с продолжающимися протестами в его стране, заявил в четверг белорусский посол в РФ Дмитрий Крутой,... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T15:45
2024-06-13T15:45
в мире
белоруссия
армения
россия
никол пашинян
александр лукашенко
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Премьер-министру Армении Николу Пашиняну нужно разобраться с продолжающимися протестами в его стране, заявил в четверг белорусский посол в РФ Дмитрий Крутой, комментируя слова армянского премьера о президенте Белоруссии Александре Лукашенко. В четверг Пашинян заявил, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Белоруссию, пока президентом там будет Александр Лукашенко, и что белорусский лидер должен извиниться. По его словам, президент Белоруссии, заявлял, что участвовал в подготовке эскалации конфликта в Карабахе, "поддерживал, верил, желал победы Азербайджана". "Пашиняну нужно разобраться, еще у него там протесты идут", - сказал Дмитрий Крутой журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова Пашиняна о намерении не приезжать в Белоруссию. Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая.
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в мире, белоруссия, армения, россия, никол пашинян, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Армения, Россия, Никол Пашинян, Александр Лукашенко
Посол Белоруссии посоветовал Пашиняну разобраться с протестами в Армении

Посол Крутой: Пашиняну нужно разобраться с продолжающимися протестами в стране

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Премьер-министру Армении Николу Пашиняну нужно разобраться с продолжающимися протестами в его стране, заявил в четверг белорусский посол в РФ Дмитрий Крутой, комментируя слова армянского премьера о президенте Белоруссии Александре Лукашенко.
В четверг Пашинян заявил, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Белоруссию, пока президентом там будет Александр Лукашенко, и что белорусский лидер должен извиниться. По его словам, президент Белоруссии, заявлял, что участвовал в подготовке эскалации конфликта в Карабахе, "поддерживал, верил, желал победы Азербайджана".
«
"Пашиняну нужно разобраться, еще у него там протесты идут", - сказал Дмитрий Крутой журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова Пашиняна о намерении не приезжать в Белоруссию.
Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая.
Дмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства
Мезенцев прокомментировал слова Пашиняна о Лукашенко
Вчера, 15:36
 
В миреБелоруссияАрменияРоссияНикол ПашинянАлександр Лукашенко
 
 
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