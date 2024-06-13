https://ria.ru/20240613/pashinyan-1952504368.html
Пашинян оценил действия полиции во время стычки с протестующими
Пашинян оценил действия полиции во время стычки с протестующими - РИА Новости, 13.06.2024
Пашинян оценил действия полиции во время стычки с протестующими
Премьер Армении Никол Пашинян назвал соразмерными и профессиональным действия полиции во время акции протеста у здания парламента, когда правоохранители... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T10:36
2024-06-13T10:36
2024-06-13T12:19
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ЕРЕВАН, 13 июн – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян назвал соразмерными и профессиональным действия полиции во время акции протеста у здания парламента, когда правоохранители применили светошумовые гранаты и задержали около 100 протестующих.В среду у здания парламента Армении проходила акция протеста с требованием отставки Пашиняна."Ответ полиции был соразмерным и правомерным, и полиция во всех подобных случаях будет действовать так же… Полиция защитила законодательный институт и государственность", - сказал Пашинян, выступая в парламенте.В четверг у здания правительства Армении собрались протестующие с требованием отставки премьера Пашиняна. После этого в пресс-службе правительства сообщили, что заседание кабмина страны, которое традиционно проводится по четвергам, перенесено на следующий день. Время проведения заседания кабмина пресс-служба пока не уточнила. В правительстве добавили, что Пашинян в четверг выступит с заключительной речью в национальном собрании на обсуждении годового отчета об исполнении госбюджета 2023 года.Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая.
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в мире, армения, азербайджан, никол пашинян, баку
В мире, Армения, Азербайджан, Никол Пашинян, Баку
Пашинян оценил действия полиции во время стычки с протестующими
Пашинян: действия полиции во время стычки с протестующими соразмерны
ЕРЕВАН, 13 июн – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян назвал соразмерными и профессиональным действия полиции во время акции протеста у здания парламента, когда правоохранители применили светошумовые гранаты и задержали около 100 протестующих.
В среду у здания парламента Армении проходила акция протеста с требованием отставки Пашиняна.
«
"Ответ полиции был соразмерным и правомерным, и полиция во всех подобных случаях будет действовать так же… Полиция защитила законодательный институт и государственность", - сказал Пашинян, выступая в парламенте.
В четверг у здания правительства Армении собрались протестующие с требованием отставки премьера Пашиняна. После этого в пресс-службе правительства сообщили, что заседание кабмина страны, которое традиционно проводится по четвергам, перенесено на следующий день. Время проведения заседания кабмина пресс-служба пока не уточнила. В правительстве добавили, что Пашинян в четверг выступит с заключительной речью в национальном собрании на обсуждении годового отчета об исполнении госбюджета 2023 года.
Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном
и передачи Баку
ряда приграничных территорий проходят в Ереване
с 9 мая.