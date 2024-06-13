https://ria.ru/20240613/opasnost-1952611148.html
В Воронежской области объявили авиационную опасность
В Воронежской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 13.06.2024
В Воронежской области объявили авиационную опасность
Авиационная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T15:51
2024-06-13T15:51
2024-06-13T16:11
воронежская область
александр гусев (губернатор)
безопасность
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Авиационная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале."Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он.
https://ria.ru/20240613/bespilotniki-1952471519.html
воронежская область
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воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность
Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Безопасность
В Воронежской области объявили авиационную опасность
Гусев: в Воронежской области объявили авиационную опасность