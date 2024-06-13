https://ria.ru/20240613/nato-1952707740.html

НАТО продолжит поставлять оружие ВСУ, несмотря на саммит, заявил генсек

НАТО продолжит поставлять оружие ВСУ, несмотря на саммит, заявил генсек - РИА Новости, 13.06.2024

НАТО продолжит поставлять оружие ВСУ, несмотря на саммит, заявил генсек

НАТО поддерживает саммит по урегулированию на Украине в Швейцарии, но собирается продолжить поставки оружия Киеву, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T20:00

2024-06-13T20:00

2024-06-13T20:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

йенс столтенберг

швейцария

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БРЮССЕЛЬ, 13 июн - РИА Новости. НАТО поддерживает саммит по урегулированию на Украине в Швейцарии, но собирается продолжить поставки оружия Киеву, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета НАТО-Украина на уровне глав минобороны. "Мы приветствуем мирный саммит, поддерживаем мирное урегулирование, приветствуем участие большого числа стран, среди которых - члены НАТО… Мы знаем, что происходящее за столом переговоров связано с событиям на поле боя. Если мы хотим мирное решение по итогам переговоров, обеспечивающее сохранение Украины как демократического государства в Европе, мы должны поставлять военную помощь. Задача НАТО - оказывать военную поддержку Украине", - сказал генсек. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, йенс столтенберг, швейцария