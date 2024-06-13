https://ria.ru/20240613/moskalkova-1952736387.html

Москалькова обратилась в международные органы после гибели оператора НТВ

Москалькова обратилась в международные органы после гибели оператора НТВ - РИА Новости, 14.06.2024

Москалькова обратилась в международные органы после гибели оператора НТВ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в международные органы, наделённые мандатом защиты журналистов, а также в... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-13T23:06

2024-06-13T23:06

2024-06-14T02:11

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

горловка

татьяна москалькова

иван приходько

комитет защиты журналистов

нтв (телеканал)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в международные органы, наделённые мандатом защиты журналистов, а также в Комитет защиты журналистов после гибели оператора НТВ и ранения корреспондента телеканала. Ранее телекомпания НТВ в своем Telegram-канале сообщала, что ее сотрудники ранены в ДНР, их доставили в больницу. По уточненным данным, получили ранения корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, третий пострадавший - офицер сопровождения. Позже мэр Горловки Иван Приходько сообщил о смерти Кожина. "Обратилась в международные органы, наделённые мандатом защиты журналистов - ЮНЕСКО, УВКПЧ ООН, Представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, а также в международную неправительственную организацию Комитет защиты журналистов", - сообщила Москалькова в своем Telegram-канале. Омбудсмен выразила соболезнования родным и близким погибшего, пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

https://ria.ru/20240613/zhizn-1952710230.html

россия

донецкая народная республика

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, донецкая народная республика, горловка, татьяна москалькова, иван приходько, комитет защиты журналистов, нтв (телеканал), юнеско