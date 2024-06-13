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Москалькова обратилась в международные органы после гибели оператора НТВ - РИА Новости, 14.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:06 13.06.2024 (обновлено: 02:11 14.06.2024)
https://ria.ru/20240613/moskalkova-1952736387.html
Москалькова обратилась в международные органы после гибели оператора НТВ
Москалькова обратилась в международные органы после гибели оператора НТВ - РИА Новости, 14.06.2024
Москалькова обратилась в международные органы после гибели оператора НТВ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в международные органы, наделённые мандатом защиты журналистов, а также в... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-13T23:06
2024-06-14T02:11
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
горловка
татьяна москалькова
иван приходько
комитет защиты журналистов
нтв (телеканал)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в международные органы, наделённые мандатом защиты журналистов, а также в Комитет защиты журналистов после гибели оператора НТВ и ранения корреспондента телеканала. Ранее телекомпания НТВ в своем Telegram-канале сообщала, что ее сотрудники ранены в ДНР, их доставили в больницу. По уточненным данным, получили ранения корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, третий пострадавший - офицер сопровождения. Позже мэр Горловки Иван Приходько сообщил о смерти Кожина. "Обратилась в международные органы, наделённые мандатом защиты журналистов - ЮНЕСКО, УВКПЧ ООН, Представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, а также в международную неправительственную организацию Комитет защиты журналистов", - сообщила Москалькова в своем Telegram-канале. Омбудсмен выразила соболезнования родным и близким погибшего, пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.
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россия, донецкая народная республика, горловка, татьяна москалькова, иван приходько, комитет защиты журналистов, нтв (телеканал), юнеско
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Горловка, Татьяна Москалькова, Иван Приходько, Комитет защиты журналистов, НТВ (телеканал), ЮНЕСКО
Москалькова обратилась в международные органы после гибели оператора НТВ

Москалькова обратилась в международные органы из-за атаки ВСУ на журналистов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в международные органы, наделённые мандатом защиты журналистов, а также в Комитет защиты журналистов после гибели оператора НТВ и ранения корреспондента телеканала.
Ранее телекомпания НТВ в своем Telegram-канале сообщала, что ее сотрудники ранены в ДНР, их доставили в больницу. По уточненным данным, получили ранения корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, третий пострадавший - офицер сопровождения. Позже мэр Горловки Иван Приходько сообщил о смерти Кожина.
«
"Обратилась в международные органы, наделённые мандатом защиты журналистов - ЮНЕСКО, УВКПЧ ООН, Представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, а также в международную неправительственную организацию Комитет защиты журналистов", - сообщила Москалькова в своем Telegram-канале.
Омбудсмен выразила соболезнования родным и близким погибшего, пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.
Оператор НТВ Валерий Кожин - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
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Вчера, 20:12
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаГорловкаТатьяна МоскальковаИван ПриходькоКомитет защиты журналистовНТВ (телеканал)ЮНЕСКО
 
 
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