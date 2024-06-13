https://ria.ru/20240613/mareshal-1952544506.html

Марион Марешаль исключили из партии "Отвоевание" за поддержку партии Ле Пен

Марион Марешаль исключили из партии "Отвоевание" за поддержку партии Ле Пен - РИА Новости, 13.06.2024

Марион Марешаль исключили из партии "Отвоевание" за поддержку партии Ле Пен

Экс-кандидат в президенты Франции Эрик Земмур исключил племянницу Марин Ле Пен Марион Марешаль, занимавшую должность вице-президента его крайне правой партии... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T12:44

2024-06-13T12:44

2024-06-13T12:44

в мире

франция

эрик земмур

эммануэль макрон

европарламент

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ПАРИЖ, 13 июн - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Франции Эрик Земмур исключил племянницу Марин Ле Пен Марион Марешаль, занимавшую должность вице-президента его крайне правой партии "Отвоевание", из партии за поддержку "Национального объединения" "у него за спиной". Марешаль на пресс-конференции в среду заявила, что поддержит кандидатов от "Национального объединения" на внеочередных выборах в парламент Франции, отметив, что "выдвигать кандидатов от "Отвоевания" - означает рисковать победой макронистов или крайне левых". Она обвинила Земмура в "тройном просчете" и неспособности заключить соглашение с RN перед выборами в Европарламент, где в отсутствие коалиции с набравшими почти 32% крайне правыми, из партии "Отвоевание" лишь Марешаль получила место евродепутата. "Она сама себя исключила из партии, которую всегда презирала. Это мировой рекорд по предательству. Она должна отказаться от своего мандата", - заявил Земмур в эфире телеканала BFMTV. При этом позже Земмур в Х написал, что "искренне хотел" соглашения с RN, которого Марешаль попыталась добиться "без согласования с ним". Он подтвердил, что в ходе выборов при наличии межпартийного соглашения не будет выдвигать кандидатов своей партии против кандидатов RN "ради всеобщей победы". "Удивительно, но Марион Марешаль, Гийом Пельтье, Николя Бэй и Лоуренс Трошю (также исключенные из партии "Отвоевание" ее вице-президенты - ред.) решили солгать перед всеми камерами на пресс-конференции, чтобы заставить меня взять на себя ответственность за провал этого союза, обвинив меня в блокировании этого союза, которого я желал тридцать лет", - написал политик. На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции партия "Национальное объединение" более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.

https://ria.ru/20240610/frantsiya-1951858632.html

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в мире, франция, эрик земмур, эммануэль макрон, европарламент