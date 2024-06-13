https://ria.ru/20240613/lager-1952739585.html

Лидер протестов в Армении сообщил, когда разберут палаточный лагерь

Лидер протестов в Армении сообщил, когда разберут палаточный лагерь - РИА Новости, 13.06.2024

Лидер протестов в Армении сообщил, когда разберут палаточный лагерь

Архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий протестное движение с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявил, что палаточный лагерь у РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T23:43

2024-06-13T23:43

2024-06-13T23:45

в мире

армения

азербайджан

баку

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 13 июн - РИА Новости. Архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий протестное движение с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявил, что палаточный лагерь у здания парламента страны будет разобран в ночь на пятницу или утром. "Сегодня ночью или завтра утром мы соберем палатки, освободим палаточный лагерь. В нем нет необходимости", - сказал архиепископ на митинге своих сторонников. По его словам, в пятницу, субботу и воскресенье предстоят встречи с представителями различных политических сил. "Я хочу реорганизовать все наше движение, сделать более масштабным и всеобъемлющим и довести движение до победного конца", - сообщил архиепископ. Он добавил, что протестующие вновь соберутся у здания парламента 17 июня. На эту дату по требованию оппозиционных фракций назначено внеочередное заседание парламента по вопросу об отставке правительства. Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая.

https://ria.ru/20240613/pashinyan-1952608537.html

https://ria.ru/20240610/armeniya-1952070083.html

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азербайджан

баку

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, армения, азербайджан, баку, никол пашинян