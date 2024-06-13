https://ria.ru/20240613/lager-1952739585.html
Лидер протестов в Армении сообщил, когда разберут палаточный лагерь
Лидер протестов в Армении сообщил, когда разберут палаточный лагерь - РИА Новости, 13.06.2024
Лидер протестов в Армении сообщил, когда разберут палаточный лагерь
Архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий протестное движение с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявил, что палаточный лагерь у РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T23:43
2024-06-13T23:43
2024-06-13T23:45
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никол пашинян
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ЕРЕВАН, 13 июн - РИА Новости. Архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий протестное движение с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявил, что палаточный лагерь у здания парламента страны будет разобран в ночь на пятницу или утром. "Сегодня ночью или завтра утром мы соберем палатки, освободим палаточный лагерь. В нем нет необходимости", - сказал архиепископ на митинге своих сторонников. По его словам, в пятницу, субботу и воскресенье предстоят встречи с представителями различных политических сил. "Я хочу реорганизовать все наше движение, сделать более масштабным и всеобъемлющим и довести движение до победного конца", - сообщил архиепископ. Он добавил, что протестующие вновь соберутся у здания парламента 17 июня. На эту дату по требованию оппозиционных фракций назначено внеочередное заседание парламента по вопросу об отставке правительства. Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая.
https://ria.ru/20240613/pashinyan-1952608537.html
https://ria.ru/20240610/armeniya-1952070083.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан, баку, никол пашинян
В мире, Армения, Азербайджан, Баку, Никол Пашинян
Лидер протестов в Армении сообщил, когда разберут палаточный лагерь
Лидер протестов: палаточный лагерь у парламента Армении разберут ночью или утром
ЕРЕВАН, 13 июн - РИА Новости. Архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий протестное движение с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявил, что палаточный лагерь у здания парламента страны будет разобран в ночь на пятницу или утром.
"Сегодня ночью или завтра утром мы соберем палатки, освободим палаточный лагерь. В нем нет необходимости", - сказал архиепископ на митинге своих сторонников.
По его словам, в пятницу, субботу и воскресенье предстоят встречи с представителями различных политических сил.
«
"Я хочу реорганизовать все наше движение, сделать более масштабным и всеобъемлющим и довести движение до победного конца", - сообщил архиепископ.
Он добавил, что протестующие вновь соберутся у здания парламента 17 июня. На эту дату по требованию оппозиционных фракций назначено внеочередное заседание парламента по вопросу об отставке правительства.
Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном
и передачи Баку
ряда приграничных территорий проходят в Ереване
с 9 мая.