https://ria.ru/20240613/kran-1952740229.html

В Махачкале рухнул строительный кран

В Махачкале рухнул строительный кран - РИА Новости, 13.06.2024

В Махачкале рухнул строительный кран

Сильный ветер повалил строительный кран на территории возведения жилого комплекса в Махачкале, обошлось без жертв и пострадавших, сообщила пресс-служба минстроя РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T23:53

2024-06-13T23:53

2024-06-13T23:53

происшествия

махачкала

республика дагестан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40836/26/408362684_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_42b385bdcf01c41732569ee75656c690.jpg

МАХАЧКАЛА, 13 июн - РИА Новости. Сильный ветер повалил строительный кран на территории возведения жилого комплекса в Махачкале, обошлось без жертв и пострадавших, сообщила пресс-служба минстроя Дагестана. "В результате сильных порывов ветра произошло обрушение строительного крана на территории стройплощадки, где возводится жилой комплекс в микрорайоне Новая Пальмира города Махачкалы. В результате инцидента жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.В четверг вечером в Махачкале разыгралась непогода: ветер, ливень, гроза. По информации местной администрации, в городе также были повалены деревья.

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, махачкала, республика дагестан