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В Махачкале рухнул строительный кран
В Махачкале рухнул строительный кран - РИА Новости, 13.06.2024
В Махачкале рухнул строительный кран
Сильный ветер повалил строительный кран на территории возведения жилого комплекса в Махачкале, обошлось без жертв и пострадавших, сообщила пресс-служба минстроя РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T23:53
2024-06-13T23:53
2024-06-13T23:53
происшествия
махачкала
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 13 июн - РИА Новости. Сильный ветер повалил строительный кран на территории возведения жилого комплекса в Махачкале, обошлось без жертв и пострадавших, сообщила пресс-служба минстроя Дагестана. "В результате сильных порывов ветра произошло обрушение строительного крана на территории стройплощадки, где возводится жилой комплекс в микрорайоне Новая Пальмира города Махачкалы. В результате инцидента жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.В четверг вечером в Махачкале разыгралась непогода: ветер, ливень, гроза. По информации местной администрации, в городе также были повалены деревья.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан
В Махачкале рухнул строительный кран
В Махачкале ветер повалил строительный кран на стройплощадке, пострадавших нет
МАХАЧКАЛА, 13 июн - РИА Новости. Сильный ветер повалил строительный кран на территории возведения жилого комплекса в Махачкале, обошлось без жертв и пострадавших, сообщила пресс-служба минстроя Дагестана.
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"В результате сильных порывов ветра произошло обрушение строительного крана на территории стройплощадки, где возводится жилой комплекс в микрорайоне Новая Пальмира города Махачкалы. В результате инцидента жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.
В четверг вечером в Махачкале разыгралась непогода: ветер, ливень, гроза. По информации местной администрации, в городе также были повалены деревья.