https://ria.ru/20240613/kozlov-1952483818.html

Александр Козлов: группировка леопардов на Кавказе вырастет до 15 особей

Александр Козлов: группировка леопардов на Кавказе вырастет до 15 особей - РИА Новости, 13.06.2024

Александр Козлов: группировка леопардов на Кавказе вырастет до 15 особей

Еще двух молодых переднеазиатских леопардов – самца Терека и самку Рицу – выпустят в дикую природу Кавказа этим летом, сообщил в интервью РИА Новости на полях... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T11:00

2024-06-13T11:00

2024-06-13T11:00

общество

россия

александр козлов (глава минприроды)

владимир путин

кавказ

орск

ирек файзуллин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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Еще двух молодых переднеазиатских леопардов – самца Терека и самку Рицу – выпустят в дикую природу Кавказа этим летом, сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2024 глава Минприроды России Александр Козлов. Кроме того, министр природных ресурсов и экологии рассказал о задачах ведомства на ближайшие годы, о расследовании прорыва дамбы в Орске, о перспективах создания в России Экологического кодекса, и о том, как проходит подготовка к пожароопасному сезону. Беседовал Павел Зюзин.— Какие задачи вы планируете решить в первую очередь с началом нового срока полномочий на посту министра?— Первая задача наша – сохранить преемственность, продолжить ранее заданные задачи и цели, потому что многие из них не имеют политического цикла, они должны быть постоянно в системе координат государства. На что бы я обратил внимание – новый цикл мы начинаем с того, что наш президент определил новой национальной целью "Экологическое благополучие", раньше она не была так прописана в документах.Во-первых, мы продолжим убирать накопленный вред, который у нас, к сожалению, за десятилетия скопился от разного рода промышленности. Таких объектов у нас 50, в соответствии с поручением президента, но их фактически больше, и мы, понимая это, еще в прошлом году собрали все заявки от губернаторов и вместе с Роспотребнадзором, Росприроднадзором сделали мониторинг и попытались ранжировать их с точки зрения угрозы жизни человека. Больше двух тысяч заявок таких поступило, из обследованных 5% – это те, которые, к сожалению, угрожают жизни человека. Пятьдесят из них мы постараемся профинансировать за счет федерального центра, остальные свалки должны попасть в систему приоритетов для региональных руководителей, потому что это их прямая обязанность.Во-вторых, мы продолжим создавать вместе с нашими коллегами из "Росатома" мощности, это семь заводов, задача которых – утилизировать I-II классы опасности. У нас должна по стране появиться сеть таких заводов, на которые можно привозить отходы, которые угрожают жизни человека, и утилизировать их. Сегодня такой сети, к сожалению, нет, только один завод в Краснодарском крае.Следующее, это, конечно, наши пожары. Необходим постоянный контроль, чтобы мы сохраняли леса не только в пожароопасный период, но и, конечно, занимались лесовосстановлением. Что я подразумеваю? Лес выбывает по разным причинам, и наша задача – осуществлять не только компенсационные высадки.Не менее важный проект, о котором я хочу сказать, – это "Чистый воздух". В 12 городах мы его уже реализуем, 29 новых городов у нас добавилось. Сейчас идет работа по квотированию, по определению источников загрязнения. Чем отличаются эти новые 29 городов и те 12, которые были ранее? Если 12 городов – это были промышленные центры, где крупное скопление предприятий, то в новых 29 – это частный сектор, это коммунальная жилищная инфраструктура. Соответственно, здесь потребуется совместная работа с нашими коллегами: с Минэнерго, с министерством строительства, потому что очень важно пересмотреть подходы в этих городах. То есть уходить на электрическое отопление, где-то проводить газификацию. Много других вопросов, которые требуют этого внимания.— С 2025 года также стартует единый водный проект…— Совершенно верно, "Вода России" – не менее важный проект. В своем послании президент о нем сказал. Мы больше года занимались тем, что выделяли проблематику в регионах, привязываясь к крупным рекам. Я хочу сказать, что больше 100 миллионов человек живут на реках и пользуются их услугами: от мелиорации до водоканалов. Чтобы просто проживать рядом с чистым водоемом, требуется и расчистка рек, уборка затонувших судов и много другой работы, которая предусматривается. Отдельное внимание в проекте будет уделено Байкалу.Хотел бы еще отметить, что вопросы, связанные с недропользованием, – это традиционные успехи нашей страны за столетия. Соответственно, нашу сильную сторону нужно сохранить. Мы два года потратили на то, что объехали весь Дальний Восток и Сибирь. У нас есть понимание полезных площадей, которыми мы можем прирасти с точки зрения будущих ресурсов и запасов для нашей страны в виде своевременной геологоразведки и дать нашим будущим поколениям ресурсы для пополнения казны, для сохранения государственного суверенитета. Эта работа будет продолжена.— Год назад произошел прорыв Каховской ГЭС. Минприроды РФ вместе с учеными должно было подготовить предложения в части прогнозирования последствий прорыва для Херсонской области. Проводились ли такие мероприятия?— Поручение правительства есть. Минприроды совместно с Минобрнауки, Минсельхозом и Российской академией наук прорабатывают вопрос. Предложения по реализации первоочередных мероприятий по минимизации экологических последствий должны быть объединены в одном обстоятельном исследовании и подкреплены выводами ученых. Разработкой технического задания для будущей научной работы занимались эксперты, в том числе, водохозяйственной отрасли. Комментировать статус мероприятия пока преждевременно, поскольку отсутствует исходная информация, фондовые материалы о состоянии территории, на которую повлияло разрушение ГЭС. Кроме того, нет возможности на месте провести экспедиционные и полевые работы, необходимые для повышения точности и достоверности выводов. Поэтому решено отложить научные исследования до снятия ограничений на посещение территорий.— В апреле министр строительства РФ Ирек Файзуллин, комментируя версию, что дамбу в Орске прогрызли грызуны, сообщил журналистам, что совместно с Минприроды РФ будет проведено исследование причин прорыва дамбы. Проводилось ли такое исследование? Есть ли результат?— Расследованием причин аварии, произошедшей на комплексе гидротехнических сооружений в Орске, занимается комиссия Ростехнадзора. В состав рабочего органа входят представители Росводресурсов, МЧС России, муниципалитета, организации, эксплуатирующей дамбу. Специалистам предстоит определить, в чем причина аварийной ситуации: недостаток проектирования или недочеты при реализации мероприятия. Фактическую обстановку на месте комиссия уже изучила, сейчас идет анализ собранной информации, опрашиваются ответственные лица. По предварительным данным, подведение итогов расследования ожидается в конце июня.— Будет ли проведена "работа над ошибками" после тяжелого половодья в Оренбургской области?— Стоит дождаться выводов экспертных комиссий, которые курируют как Ростехнадзор, так и муниципальные органы власти. Что касается прогнозирования паводков, Росгидромет еще 15 марта, а прорыв дамбы, напомню, произошел 5 апреля, предоставил МЧС и губернатору предварительный прогноз, где указано, что на Урале уровень весеннего половодья ожидается выше среднемесячных значений на 0,5-2,7 метра, имеется большая вероятность выхода воды на пойму и половодье пониженных прибрежных участков у Орка, Оренбурга и села Илек. Не все предварительные прогнозы оправдываются, но предупрежден, значит, вооружен.Кроме того, краткосрочные прогнозы об опасных явлениях предоставляются коллегам ежедневно. Экстренная информация предоставляется незамедлительно. Безусловно, мы все равно работаем и будем работать по дальнейшей донастройке системы. На площадке координационного центра правительства создан инцидент "Паводки". В его работе принимает участие широкий круг федеральный органов власти и регионы. Здесь будут рассмотрены вопросы совершенствования механизма прогнозирования паводков, доведения их до населения и органов власти. Особое внимание – повышению безопасности защитных гидротехнических сооружений, соблюдения ограничений по застройке в зонах затопления.— Вы попросили Гидрометцентр быть настойчивее с прогнозами опасных явлений и придать им более высокий статус, чтобы у других ведомств не возникало споров, как относиться к такой информации. Как будет повышаться "авторитет" прогнозов?— Гидрометцентр ежедневно готовит и направляет в государственные органы власти гидрометеорологические прогнозы. В разрезе субъектов это делают учреждения Росгидромета. Информация размещается на официальных сайтах. Претензий со стороны коллег на оперативность и состав предоставляемой информации не поступало. Губернаторам и в структуру МЧС информация предоставляется на основании соглашений. Она рассматривается на заседаниях областных комиссий по чрезвычайным ситуациям КЧС и правительственной комиссии МЧС. Коллеги из МЧС и губернаторы принимают решение о проведении в целях минимизации рисков и возникновения чрезвычайных ситуаций.Авторитет прогнозов несомненно высокий. Вероятно, стоит повысить ответственность органов власти, которые не приняли всех мер для минимизации рисков от стихий при получении неблагоприятных прогнозов.— На Дальнем Востоке создан российско-китайский резерват для тигров и леопардов. При этом ареол обитания животных включает территорию Северной Кореи. Не обсуждалась ли с КНДР возможность присоединения к проекту?— Обсуждаем с корейской стороной этот проект. У нас есть данные о нахождении дальневосточного леопарда на территории КНДР, но нет конкретных цифр по количеству. В прошлом году, на 10-м заседании межправительственной российско-корейской комиссии договорились создать отдельную подкомиссию по сотрудничеству в области охраны окружающей среды. Сейчас готовим первое заседание, и на нем как раз обсудим дальнейшую работу по вопросам сохранения леопарда.— Когда планируется следующий выпуск переднеазиатских леопардов в дикую природу Кавказа?— Выпуск двух молодых леопардов планируется в июне-июле. Это самец Терек и самка Рица, возраст – около двух лет. Место выпуска пока еще не определено. Уникальный Центр восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе был создан при поддержке Владимира Путина. С 2016 года в дикую природу центр уже выпустил 13 леопардов, так что после летнего выпуска будет 15. Цель – достичь устойчивой группировки леопардов на Кавказе до 50 особей.— Остается ли в силе идея создания Экологического кодекса России?— Инициативу такую мы поддерживаем. Но тут необходимо понимать, что кодекс невозможно сформировать быстро. Кодификация – это высшая ступень систематизации законодательства, ее осуществляют по отраслям права. У нас есть ключевые законы: Водный кодекс, Лесной кодекс, Земельный кодекс, Градостроительный кодекс, законы "Об окружающей среде", "О недрах", "Об особо охраняемых природных территориях", "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов", "О животном мире", "Об отходах производства и потребления". Таким образом, разработка Экологического кодекса требует концептуального пересмотра нескольких отраслей законодательства, и не только законов, но и кодифицированных законов. Такой документ в новейшей истории государства никогда не создавался. Безусловно, здесь нужна взвешенная позиция.— Все ли регионы РФ готовы к пожароопасному сезону?— На данный момент все регионы, кроме Еврейской автономной области, признаны готовыми к пожароопасному сезону 2024 года. В прошлом году ЕАО превысила предельные показатели горимости, утвержденные правительством страны. В итоге в регионе сменился ответственный за охрану лесов от пожаров. Сейчас смотрим, как развивается ситуация.На июнь наибольший риск возникновения лесных пожаров ожидается в 21 регионе. Среди них Якутия, Курганская область, Алтайский, Забайкальский, Хабаровский края. Это не значит, что в других субъектах лесные пожары не могут произойти. Всем лесным ведомствам нужно быть готовыми оперативно тушить возгорания.Традиционно летний пик приходится на двадцатые числа июля. Примерно с 15 по 30 июля наступает самый напряженный период, когда вся страна "прогрелась". Обычно именно в эти даты фиксируют и самое большое количество пожаров, и самые большие площади, пройденные огнем.— Какой результат прохождения сезона лесных пожаров вы будете считать успешным?— Самый лучший результат – это, конечно, когда регионы вообще не допустили возгораний или потушили их в первые сутки. У нас есть предельные показатели горимости, установленные правительством. На 2024 год – это 5,1 миллиона гектаров. Задача даже не выйти за обозначенные пределы, а добиться минимальных площадей за счет оперативного выявления и ликвидации огня.Все возможности для этого имеются: действует развернутая система мониторинга лесопожарной обстановки, поэтому ни один пожар невозможно утаить и скрыть. К борьбе с огнем готовы 27 тысяч лесных пожарных. На авиамониторинг в этом заложено свыше 31 тысяч часов авиапатрулирования, на наземный – 1,3 миллиона километров. К тушению пожаров в лесах привлекается почти 15 тысяч единиц тяжелой техники и свыше 80 тысяч единиц оборудования.

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россия

кавказ

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Дарья Буймова

общество, россия, александр козлов (глава минприроды), владимир путин, кавказ, орск, ирек файзуллин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), гидрометцентр