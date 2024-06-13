https://ria.ru/20240613/kontrol-1952680835.html

В ГД рассказали, когда появится контроль за SIM-картами на "Госуслугах"

В ГД рассказали, когда появится контроль за SIM-картами на "Госуслугах" - РИА Новости, 13.06.2024

В ГД рассказали, когда появится контроль за SIM-картами на "Госуслугах"

Если законопроекта о SIM-картах будет принят, то возможность контроля за ними появится на "Госуслугах" с 1 августа 2025 года, сообщил депутат Госдумы Антон... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T18:42

2024-06-13T18:42

2024-06-13T18:42

общество

технологии

антон горелкин

госдума рф

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Если законопроекта о SIM-картах будет принят, то возможность контроля за ними появится на "Госуслугах" с 1 августа 2025 года, сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин. "В случае принятия законопроекта полезная во всех отношениях возможность контроля за SIM-картами появится на "Госуслугах" с 1 августа следующего года. Рассчитываем, что Минцифры и операторы связи успеют реализовать необходимый для этого функционал", - написал он в своем Telegram-канале. В Госдуму внесли законопроект, по которому абонент мобильной связи получит оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах и сможет остановить их использование, а иностранцы смогут получить SIM-карту только при личном посещении, и не более 10 номеров на одно лицо. Он отметил, что иностранные граждане будут должны перезаключить договоры на сотовую связь до 1 марта, о чем получат уведомления за месяц, непереоформленные SIM-карты планируется отключать от обслуживания.

https://ria.ru/20240427/sim-karta-1942697251.html

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общество, технологии, антон горелкин, госдума рф