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В ГД рассказали, когда появится контроль за SIM-картами на "Госуслугах" - РИА Новости, 13.06.2024
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18:42 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/kontrol-1952680835.html
В ГД рассказали, когда появится контроль за SIM-картами на "Госуслугах"
В ГД рассказали, когда появится контроль за SIM-картами на "Госуслугах" - РИА Новости, 13.06.2024
В ГД рассказали, когда появится контроль за SIM-картами на "Госуслугах"
Если законопроекта о SIM-картах будет принят, то возможность контроля за ними появится на "Госуслугах" с 1 августа 2025 года, сообщил депутат Госдумы Антон... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T18:42
2024-06-13T18:42
общество
технологии
антон горелкин
госдума рф
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Если законопроекта о SIM-картах будет принят, то возможность контроля за ними появится на "Госуслугах" с 1 августа 2025 года, сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин. "В случае принятия законопроекта полезная во всех отношениях возможность контроля за SIM-картами появится на "Госуслугах" с 1 августа следующего года. Рассчитываем, что Минцифры и операторы связи успеют реализовать необходимый для этого функционал", - написал он в своем Telegram-канале. В Госдуму внесли законопроект, по которому абонент мобильной связи получит оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах и сможет остановить их использование, а иностранцы смогут получить SIM-карту только при личном посещении, и не более 10 номеров на одно лицо. Он отметил, что иностранные граждане будут должны перезаключить договоры на сотовую связь до 1 марта, о чем получат уведомления за месяц, непереоформленные SIM-карты планируется отключать от обслуживания.
https://ria.ru/20240427/sim-karta-1942697251.html
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общество, технологии, антон горелкин, госдума рф
Общество, Технологии, Антон Горелкин, Госдума РФ
В ГД рассказали, когда появится контроль за SIM-картами на "Госуслугах"

Депутат: контроль за SIM-картами на "Госуслугах" может появиться в 2025 году

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Если законопроекта о SIM-картах будет принят, то возможность контроля за ними появится на "Госуслугах" с 1 августа 2025 года, сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин.
«
"В случае принятия законопроекта полезная во всех отношениях возможность контроля за SIM-картами появится на "Госуслугах" с 1 августа следующего года. Рассчитываем, что Минцифры и операторы связи успеют реализовать необходимый для этого функционал", - написал он в своем Telegram-канале.
В Госдуму внесли законопроект, по которому абонент мобильной связи получит оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах и сможет остановить их использование, а иностранцы смогут получить SIM-карту только при личном посещении, и не более 10 номеров на одно лицо.
Он отметил, что иностранные граждане будут должны перезаключить договоры на сотовую связь до 1 марта, о чем получат уведомления за месяц, непереоформленные SIM-карты планируется отключать от обслуживания.
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ОбществоТехнологииАнтон ГорелкинГосдума РФ
 
 
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