https://ria.ru/20240613/khusity-1952736696.html

Хуситы обстреляли украинское судно в Аденском заливе

Хуситы обстреляли украинское судно в Аденском заливе - РИА Новости, 13.06.2024

Хуситы обстреляли украинское судно в Аденском заливе

Йеменские хуситы выпустили две противокорабельные крылатые ракеты по принадлежащему Украине грузовому судну в Аденском заливе, сообщило Центральное командование РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T23:09

2024-06-13T23:09

2024-06-13T23:37

в мире

аденский залив

украина

красное море

ансар алла

вооруженные силы сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Йеменские хуситы выпустили две противокорабельные крылатые ракеты по принадлежащему Украине грузовому судну в Аденском заливе, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM)."Обе ракеты попали в судно Verbena — принадлежащий Украине сухогруз под флагом Палау, управляемый Польшей", — говорится в заявлении ведомства в соцсети X.Как уточняется, корабль получил повреждения, также на борту возник пожар. Кроме того, серьезно пострадал один из моряков, его эвакуировало воздушное судно, прибывшее с американского крейсера USS Philippine Sea.Отмечается, что корабль следовал в Италию с грузом стройматериалов из дерева.Ситуация в ЙеменеДвижение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в Газе приведет к распространению конфликта на весь регион.Соединенные Штаты и Великобритания, в свою очередь, с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета движения "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240610/khusity-1952076745.html

https://ria.ru/20240613/khusity-1952460089.html

аденский залив

украина

красное море

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в мире, аденский залив, украина, красное море, ансар алла, вооруженные силы сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году