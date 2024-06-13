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Хуситы обстреляли украинское судно в Аденском заливе - РИА Новости, 13.06.2024
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23:09 13.06.2024 (обновлено: 23:37 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/khusity-1952736696.html
Хуситы обстреляли украинское судно в Аденском заливе
Хуситы обстреляли украинское судно в Аденском заливе - РИА Новости, 13.06.2024
Хуситы обстреляли украинское судно в Аденском заливе
Йеменские хуситы выпустили две противокорабельные крылатые ракеты по принадлежащему Украине грузовому судну в Аденском заливе, сообщило Центральное командование РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T23:09
2024-06-13T23:37
в мире
аденский залив
украина
красное море
ансар алла
вооруженные силы сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Йеменские хуситы выпустили две противокорабельные крылатые ракеты по принадлежащему Украине грузовому судну в Аденском заливе, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).&quot;Обе ракеты попали в судно Verbena — принадлежащий Украине сухогруз под флагом Палау, управляемый Польшей&quot;, — говорится в заявлении ведомства в соцсети X.Как уточняется, корабль получил повреждения, также на борту возник пожар. Кроме того, серьезно пострадал один из моряков, его эвакуировало воздушное судно, прибывшее с американского крейсера USS Philippine Sea.Отмечается, что корабль следовал в Италию с грузом стройматериалов из дерева.Ситуация в ЙеменеДвижение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в Газе приведет к распространению конфликта на весь регион.Соединенные Штаты и Великобритания, в свою очередь, с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета движения "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240610/khusity-1952076745.html
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в мире, аденский залив, украина, красное море, ансар алла, вооруженные силы сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Аденский залив, Украина, Красное море, Ансар Алла, Вооруженные силы США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Хуситы обстреляли украинское судно в Аденском заливе

Хуситы обстреляли ракетами украинское судно в Аденском заливе, на борту пожар

© AP PhotoБойцы-хуситы
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP Photo
Бойцы-хуситы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Йеменские хуситы выпустили две противокорабельные крылатые ракеты по принадлежащему Украине грузовому судну в Аденском заливе, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).
«

"Обе ракеты попали в судно Verbena — принадлежащий Украине сухогруз под флагом Палау, управляемый Польшей", — говорится в заявлении ведомства в соцсети X.

Йемен - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
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Как уточняется, корабль получил повреждения, также на борту возник пожар. Кроме того, серьезно пострадал один из моряков, его эвакуировало воздушное судно, прибывшее с американского крейсера USS Philippine Sea.
Отмечается, что корабль следовал в Италию с грузом стройматериалов из дерева.

Ситуация в Йемене

Движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в Газе приведет к распространению конфликта на весь регион.
Соединенные Штаты и Великобритания, в свою очередь, с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета движения "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти атаки террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
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В миреАденский заливУкраинаКрасное мореАнсар АллаВооруженные силы СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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