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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,9 - РИА Новости, 13.06.2024
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09:11 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/kamchatka-1952480640.html
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,9
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,9 - РИА Новости, 13.06.2024
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,9
Землетрясение магнитудой 5,9, ощущавшееся силой до четырех баллов, произошло у берегов Камчатки, сообщили РИА Новости в камчатском филиале Единой геофизической... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T09:11
2024-06-13T09:11
происшествия
камчатка
тихий океан
российская академия наук
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9, ощущавшееся силой до четырех баллов, произошло у берегов Камчатки, сообщили РИА Новости в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. "Землетрясение произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки в 87 километрах от поселка Усть-Камчатск. По оперативным данным магнитуда в эпицентре 5,9. По инструментальной интенсивности в Усть-Камчатске толчки ощущались силой до четырех баллов", - сообщили специалисты. Глубина залегания очага составила 52 километра под морским дном. Данные уточняются. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20240529/karymskiy-1949064963.html
https://ria.ru/20240204/zemletryaseniya-1925277141.html
камчатка
тихий океан
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происшествия, камчатка, тихий океан, российская академия наук
Происшествия, Камчатка, Тихий океан, Российская академия наук
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,9

У берегов Камчатки произошло землетрясение, ощущавшееся силой до четырех баллов

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкДолина Гейзеров в Кроноцком заповеднике
Долина Гейзеров в Кроноцком заповеднике - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Долина Гейзеров в Кроноцком заповеднике. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9, ощущавшееся силой до четырех баллов, произошло у берегов Камчатки, сообщили РИА Новости в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясение произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки в 87 километрах от поселка Усть-Камчатск. По оперативным данным магнитуда в эпицентре 5,9. По инструментальной интенсивности в Усть-Камчатске толчки ощущались силой до четырех баллов", - сообщили специалисты.
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