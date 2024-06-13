https://ria.ru/20240613/kamchatka-1952480640.html

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,9

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,9 - РИА Новости, 13.06.2024

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9, ощущавшееся силой до четырех баллов, произошло у берегов Камчатки, сообщили РИА Новости в камчатском филиале Единой геофизической... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T09:11

2024-06-13T09:11

2024-06-13T09:11

происшествия

камчатка

тихий океан

российская академия наук

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9, ощущавшееся силой до четырех баллов, произошло у берегов Камчатки, сообщили РИА Новости в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. "Землетрясение произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки в 87 километрах от поселка Усть-Камчатск. По оперативным данным магнитуда в эпицентре 5,9. По инструментальной интенсивности в Усть-Камчатске толчки ощущались силой до четырех баллов", - сообщили специалисты. Глубина залегания очага составила 52 километра под морским дном. Данные уточняются. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20240529/karymskiy-1949064963.html

https://ria.ru/20240204/zemletryaseniya-1925277141.html

камчатка

тихий океан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, камчатка, тихий океан, российская академия наук