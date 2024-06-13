https://ria.ru/20240613/kamchatka-1952480640.html
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,9
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,9 - РИА Новости, 13.06.2024
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,9
Землетрясение магнитудой 5,9, ощущавшееся силой до четырех баллов, произошло у берегов Камчатки, сообщили РИА Новости в камчатском филиале Единой геофизической... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T09:11
2024-06-13T09:11
2024-06-13T09:11
происшествия
камчатка
тихий океан
российская академия наук
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9, ощущавшееся силой до четырех баллов, произошло у берегов Камчатки, сообщили РИА Новости в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. "Землетрясение произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки в 87 километрах от поселка Усть-Камчатск. По оперативным данным магнитуда в эпицентре 5,9. По инструментальной интенсивности в Усть-Камчатске толчки ощущались силой до четырех баллов", - сообщили специалисты. Глубина залегания очага составила 52 километра под морским дном. Данные уточняются. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20240529/karymskiy-1949064963.html
https://ria.ru/20240204/zemletryaseniya-1925277141.html
камчатка
тихий океан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, тихий океан, российская академия наук
Происшествия, Камчатка, Тихий океан, Российская академия наук
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,9
У берегов Камчатки произошло землетрясение, ощущавшееся силой до четырех баллов