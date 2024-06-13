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Ивлеева проиграла в апелляции спор по своему мебельному иску - РИА Новости, 13.06.2024
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14:35 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/ivleeva-1952585138.html
Ивлеева проиграла в апелляции спор по своему мебельному иску
Ивлеева проиграла в апелляции спор по своему мебельному иску - РИА Новости, 13.06.2024
Ивлеева проиграла в апелляции спор по своему мебельному иску
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в четверг не удовлетворил жалобу блогера Анастасии Ивлеевой на решение о взыскании в ее пользу с предпринимателя около РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T14:35
2024-06-13T14:35
происшествия
санкт-петербург
анастасия ивлеева
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в четверг не удовлетворил жалобу блогера Анастасии Ивлеевой на решение о взыскании в ее пользу с предпринимателя около 6 тысяч рублей при исковых требованиях свыше миллиона, следует из материалов дела. "Информация о принятом судебном акте - оставить решение суда без изменения, жалобу - без удовлетворения", – сообщается в карточке дела на портале "Электронное правосудие". Резолютивная и мотивировочная части постановления апелляционного арбитражного суда пока не опубликованы. Ивлеева оспаривала решение арбитражного суда Петербурга и Ленобласти от 12 февраля. Как отмечается в этом судебном акте, ее иск к индивидуальному предпринимателю Дмитрию Ларичкину связан с заключенным в декабре 2022 года договором на поставку мебели "по размерам, эскизам и требованиям заказчика". Мебель была готова, но не смонтирована в срок из-за временной блокировки счетов подрядчика. В итоге с Ларичкина в пользу Ивлеевой взыскивается 6048 рублей, тогда как иск блогера был заявлен на 1 миллион 79 тысяч 586 рублей 41 копейку.
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происшествия, санкт-петербург, анастасия ивлеева
Происшествия, Санкт-Петербург, Анастасия Ивлеева
Ивлеева проиграла в апелляции спор по своему мебельному иску

Суд оставил в силе решение суда о взыскании с предпринимателя шести тысяч рублей

© Фото : Настя Ивлеева/TelegramАнастасия Ивлеева
Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Фото : Настя Ивлеева/Telegram
Анастасия Ивлеева. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в четверг не удовлетворил жалобу блогера Анастасии Ивлеевой на решение о взыскании в ее пользу с предпринимателя около 6 тысяч рублей при исковых требованиях свыше миллиона, следует из материалов дела.
«
"Информация о принятом судебном акте - оставить решение суда без изменения, жалобу - без удовлетворения", – сообщается в карточке дела на портале "Электронное правосудие".
Резолютивная и мотивировочная части постановления апелляционного арбитражного суда пока не опубликованы.
Ивлеева оспаривала решение арбитражного суда Петербурга и Ленобласти от 12 февраля. Как отмечается в этом судебном акте, ее иск к индивидуальному предпринимателю Дмитрию Ларичкину связан с заключенным в декабре 2022 года договором на поставку мебели "по размерам, эскизам и требованиям заказчика". Мебель была готова, но не смонтирована в срок из-за временной блокировки счетов подрядчика.
В итоге с Ларичкина в пользу Ивлеевой взыскивается 6048 рублей, тогда как иск блогера был заявлен на 1 миллион 79 тысяч 586 рублей 41 копейку.
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