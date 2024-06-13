https://ria.ru/20240613/ivleeva-1952585138.html

Ивлеева проиграла в апелляции спор по своему мебельному иску

Ивлеева проиграла в апелляции спор по своему мебельному иску - РИА Новости, 13.06.2024

Ивлеева проиграла в апелляции спор по своему мебельному иску

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в четверг не удовлетворил жалобу блогера Анастасии Ивлеевой на решение о взыскании в ее пользу с предпринимателя около РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T14:35

2024-06-13T14:35

2024-06-13T14:35

происшествия

санкт-петербург

анастасия ивлеева

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в четверг не удовлетворил жалобу блогера Анастасии Ивлеевой на решение о взыскании в ее пользу с предпринимателя около 6 тысяч рублей при исковых требованиях свыше миллиона, следует из материалов дела. "Информация о принятом судебном акте - оставить решение суда без изменения, жалобу - без удовлетворения", – сообщается в карточке дела на портале "Электронное правосудие". Резолютивная и мотивировочная части постановления апелляционного арбитражного суда пока не опубликованы. Ивлеева оспаривала решение арбитражного суда Петербурга и Ленобласти от 12 февраля. Как отмечается в этом судебном акте, ее иск к индивидуальному предпринимателю Дмитрию Ларичкину связан с заключенным в декабре 2022 года договором на поставку мебели "по размерам, эскизам и требованиям заказчика". Мебель была готова, но не смонтирована в срок из-за временной блокировки счетов подрядчика. В итоге с Ларичкина в пользу Ивлеевой взыскивается 6048 рублей, тогда как иск блогера был заявлен на 1 миллион 79 тысяч 586 рублей 41 копейку.

https://ria.ru/20240118/ivleeva-1922172521.html

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происшествия, санкт-петербург, анастасия ивлеева