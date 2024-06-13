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Источник рассказал о посредничестве Турции в урегулировании на Украине - РИА Новости, 13.06.2024
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09:03 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/istochnik-1952479022.html
Источник рассказал о посредничестве Турции в урегулировании на Украине
Источник рассказал о посредничестве Турции в урегулировании на Украине - РИА Новости, 13.06.2024
Источник рассказал о посредничестве Турции в урегулировании на Украине
Анкара заверила Москву, что будет продолжать поиски путей мирного урегулирования конфликта на Украине, российская сторона высоко оценивает посреднические усилия РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T09:03
2024-06-13T09:03
в мире
россия
москва
украина
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 13 июн – РИА Новости. Анкара заверила Москву, что будет продолжать поиски путей мирного урегулирования конфликта на Украине, российская сторона высоко оценивает посреднические усилия Турции, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД Турции во вторник в Москве выразил благодарность за стремление Анкары внести вклад в урегулирование конфликта на Украине. "Как вы знаете, российская сторона на высшем уровне дала положительную оценку нашим посредническим усилиям. С нашей стороны, в свою очередь, было заявлено о том, что поиски путей мирного урегулирования конфликта, затрагивающего весь регион, будут продолжены. Турция в лице господина президента (Реджепа Тайипа Эрдогана) неоднократно заявляла о том, что готова к любым посредническим инициативам, так как в мирном процессе не будет проигравшей стороны", - подчеркнул собеседник агентства. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путём. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учёта ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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в мире, россия, москва, украина, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
В мире, Россия, Москва, Украина, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Источник рассказал о посредничестве Турции в урегулировании на Украине

Источник: Анкара продолжит поиски путей урегулирования ситуации на Украине

© iStock.com / murat4artВид на Девичью башню и круизные лайнеры в Стамбуле, Турция
Вид на Девичью башню и круизные лайнеры в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© iStock.com / murat4art
Вид на Девичью башню и круизные лайнеры в Стамбуле, Турция. Архивное фото
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АНКАРА, 13 июн – РИА Новости. Анкара заверила Москву, что будет продолжать поиски путей мирного урегулирования конфликта на Украине, российская сторона высоко оценивает посреднические усилия Турции, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД Турции во вторник в Москве выразил благодарность за стремление Анкары внести вклад в урегулирование конфликта на Украине.
«
"Как вы знаете, российская сторона на высшем уровне дала положительную оценку нашим посредническим усилиям. С нашей стороны, в свою очередь, было заявлено о том, что поиски путей мирного урегулирования конфликта, затрагивающего весь регион, будут продолжены. Турция в лице господина президента (Реджепа Тайипа Эрдогана) неоднократно заявляла о том, что готова к любым посредническим инициативам, так как в мирном процессе не будет проигравшей стороны", - подчеркнул собеседник агентства.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путём. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учёта ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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