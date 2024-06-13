Рейтинг@Mail.ru
Андрей Гурьев в пятый раз избран президентом РАПУ - РИА Новости, 13.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/gurev-1952621740.html
Андрей Гурьев в пятый раз избран президентом РАПУ
Андрей Гурьев в пятый раз избран президентом РАПУ - РИА Новости, 13.06.2024
Андрей Гурьев в пятый раз избран президентом РАПУ
Андрей Гурьев в пятый раз подряд избран президентом Российской ассоциации производителей удобрений на двухлетний срок; такое решение было единогласно принято в... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T16:17
2024-06-13T16:17
экономика
цены на нефть
россия
андрей гурьев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
минеральные удобрения
минудобрения
удобрения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952620321_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_453313b0f1fff3e66b1230a36a85e2e8.jpg
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Андрей Гурьев в пятый раз подряд избран президентом Российской ассоциации производителей удобрений на двухлетний срок; такое решение было единогласно принято в ходе годового собрания членов ассоциации, сообщает РАПУ. Гурьев возглавляет Ассоциацию с 2016 года. "Итоги десятилетней трансформации индустрии минеральных удобрений показывают, что наша отрасль обладает многообещающим научно-техническим и производственно-технологическим потенциалом. Уверен, что при сохранении существующего высокого уровня взаимопонимания между всеми членами РАПУ, мы сумеем достойно ответить на все вызовы в части развития и роста", - приводятся в сообщении его слова. Как отметили в РАПУ, за последние 8 лет производство минеральных удобрений в России выросло более чем на треть и в прошлом году достигло рекордного за время существования отрасли показателя в 59,3 миллиона тонн. Объем инвестиций в развитие производства минудобрений за последние 10 лет превысил 1,8 триллиона рублей, в стадии реализации находятся проекты еще на 1,7 триллиона рублей. "В ближайшие пять лет объем производства готовой продукции может увеличиться до 70 миллионов тонн при условии дальнейшего роста экспорта и развития внутреннего рынка – неизменного приоритета для национальной отрасли минеральных удобрений", - говорится в сообщении. В РАПУ указали, что на сегодняшний день ситуация с минеральными удобрениями в России стабильная, дефицита не предвидится. По данным Минсельхоза России, на первую декаду июня прогнозный объем приобретения АПК России на весь 2024 год обеспечен уже на 65%, это динамика на уровне прошлого года. Что касается экспорта, в целом Россия остается крупнейшим в мире поставщиком минудобрений: каждая шестая тонна на мировом рынке – отечественного производства. В прошлом году показатели экспорта минудобрений превысили рекордный уровень 2021 года. При этом за последние два года отмечен заметный рост поставок в дружественные страны: в 2023 году на них пришлось 78% поставок (69% в 2019 году).
https://ria.ru/20240511/udobreniya-1945206080.html
https://ria.ru/20240606/udobreniya-1950875529.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952620321_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_45a512d43965e65c3bd250f5cc2cf0bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, россия, андрей гурьев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), минеральные удобрения, минудобрения, удобрения
Экономика, Цены на нефть, Россия, Андрей Гурьев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Минеральные удобрения, Минудобрения, удобрения

Андрей Гурьев в пятый раз избран президентом РАПУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев
Президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Андрей Гурьев в пятый раз подряд избран президентом Российской ассоциации производителей удобрений на двухлетний срок; такое решение было единогласно принято в ходе годового собрания членов ассоциации, сообщает РАПУ.
Гурьев возглавляет Ассоциацию с 2016 года.
Удобрения - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Поставки российских удобрений в США достигли годового максимума
11 мая, 09:06
«
"Итоги десятилетней трансформации индустрии минеральных удобрений показывают, что наша отрасль обладает многообещающим научно-техническим и производственно-технологическим потенциалом. Уверен, что при сохранении существующего высокого уровня взаимопонимания между всеми членами РАПУ, мы сумеем достойно ответить на все вызовы в части развития и роста", - приводятся в сообщении его слова.
Как отметили в РАПУ, за последние 8 лет производство минеральных удобрений в России выросло более чем на треть и в прошлом году достигло рекордного за время существования отрасли показателя в 59,3 миллиона тонн. Объем инвестиций в развитие производства минудобрений за последние 10 лет превысил 1,8 триллиона рублей, в стадии реализации находятся проекты еще на 1,7 триллиона рублей.
«
"В ближайшие пять лет объем производства готовой продукции может увеличиться до 70 миллионов тонн при условии дальнейшего роста экспорта и развития внутреннего рынка – неизменного приоритета для национальной отрасли минеральных удобрений", - говорится в сообщении.
В РАПУ указали, что на сегодняшний день ситуация с минеральными удобрениями в России стабильная, дефицита не предвидится. По данным Минсельхоза России, на первую декаду июня прогнозный объем приобретения АПК России на весь 2024 год обеспечен уже на 65%, это динамика на уровне прошлого года.
Что касается экспорта, в целом Россия остается крупнейшим в мире поставщиком минудобрений: каждая шестая тонна на мировом рынке – отечественного производства. В прошлом году показатели экспорта минудобрений превысили рекордный уровень 2021 года. При этом за последние два года отмечен заметный рост поставок в дружественные страны: в 2023 году на них пришлось 78% поставок (69% в 2019 году).
Президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Каждая шестая тонна удобрений в мире импортируется из России
6 июня, 08:09
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияАндрей ГурьевМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Минеральные удобренияМинудобренияудобрения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала