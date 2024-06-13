https://ria.ru/20240613/gurev-1952621740.html

Андрей Гурьев в пятый раз избран президентом РАПУ

Андрей Гурьев в пятый раз избран президентом РАПУ - РИА Новости, 13.06.2024

Андрей Гурьев в пятый раз избран президентом РАПУ

Андрей Гурьев в пятый раз подряд избран президентом Российской ассоциации производителей удобрений на двухлетний срок; такое решение было единогласно принято в... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T16:17

2024-06-13T16:17

2024-06-13T16:17

экономика

цены на нефть

россия

андрей гурьев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

минеральные удобрения

минудобрения

удобрения

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Андрей Гурьев в пятый раз подряд избран президентом Российской ассоциации производителей удобрений на двухлетний срок; такое решение было единогласно принято в ходе годового собрания членов ассоциации, сообщает РАПУ. Гурьев возглавляет Ассоциацию с 2016 года. "Итоги десятилетней трансформации индустрии минеральных удобрений показывают, что наша отрасль обладает многообещающим научно-техническим и производственно-технологическим потенциалом. Уверен, что при сохранении существующего высокого уровня взаимопонимания между всеми членами РАПУ, мы сумеем достойно ответить на все вызовы в части развития и роста", - приводятся в сообщении его слова. Как отметили в РАПУ, за последние 8 лет производство минеральных удобрений в России выросло более чем на треть и в прошлом году достигло рекордного за время существования отрасли показателя в 59,3 миллиона тонн. Объем инвестиций в развитие производства минудобрений за последние 10 лет превысил 1,8 триллиона рублей, в стадии реализации находятся проекты еще на 1,7 триллиона рублей. "В ближайшие пять лет объем производства готовой продукции может увеличиться до 70 миллионов тонн при условии дальнейшего роста экспорта и развития внутреннего рынка – неизменного приоритета для национальной отрасли минеральных удобрений", - говорится в сообщении. В РАПУ указали, что на сегодняшний день ситуация с минеральными удобрениями в России стабильная, дефицита не предвидится. По данным Минсельхоза России, на первую декаду июня прогнозный объем приобретения АПК России на весь 2024 год обеспечен уже на 65%, это динамика на уровне прошлого года. Что касается экспорта, в целом Россия остается крупнейшим в мире поставщиком минудобрений: каждая шестая тонна на мировом рынке – отечественного производства. В прошлом году показатели экспорта минудобрений превысили рекордный уровень 2021 года. При этом за последние два года отмечен заметный рост поставок в дружественные страны: в 2023 году на них пришлось 78% поставок (69% в 2019 году).

https://ria.ru/20240511/udobreniya-1945206080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, цены на нефть, россия, андрей гурьев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), минеральные удобрения, минудобрения, удобрения