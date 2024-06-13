Андрей Гурьев в пятый раз избран президентом РАПУ
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев
Президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Андрей Гурьев в пятый раз подряд избран президентом Российской ассоциации производителей удобрений на двухлетний срок; такое решение было единогласно принято в ходе годового собрания членов ассоциации, сообщает РАПУ.
Гурьев возглавляет Ассоциацию с 2016 года.
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"Итоги десятилетней трансформации индустрии минеральных удобрений показывают, что наша отрасль обладает многообещающим научно-техническим и производственно-технологическим потенциалом. Уверен, что при сохранении существующего высокого уровня взаимопонимания между всеми членами РАПУ, мы сумеем достойно ответить на все вызовы в части развития и роста", - приводятся в сообщении его слова.
Как отметили в РАПУ, за последние 8 лет производство минеральных удобрений в России выросло более чем на треть и в прошлом году достигло рекордного за время существования отрасли показателя в 59,3 миллиона тонн. Объем инвестиций в развитие производства минудобрений за последние 10 лет превысил 1,8 триллиона рублей, в стадии реализации находятся проекты еще на 1,7 триллиона рублей.
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"В ближайшие пять лет объем производства готовой продукции может увеличиться до 70 миллионов тонн при условии дальнейшего роста экспорта и развития внутреннего рынка – неизменного приоритета для национальной отрасли минеральных удобрений", - говорится в сообщении.
В РАПУ указали, что на сегодняшний день ситуация с минеральными удобрениями в России стабильная, дефицита не предвидится. По данным Минсельхоза России, на первую декаду июня прогнозный объем приобретения АПК России на весь 2024 год обеспечен уже на 65%, это динамика на уровне прошлого года.
Что касается экспорта, в целом Россия остается крупнейшим в мире поставщиком минудобрений: каждая шестая тонна на мировом рынке – отечественного производства. В прошлом году показатели экспорта минудобрений превысили рекордный уровень 2021 года. При этом за последние два года отмечен заметный рост поставок в дружественные страны: в 2023 году на них пришлось 78% поставок (69% в 2019 году).