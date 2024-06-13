https://ria.ru/20240613/gosuslugi-1952652353.html

На "Госуслугах" появится раздел "Мои SIM-карты"

На "Госуслугах" появится раздел "Мои SIM-карты" - РИА Новости, 13.06.2024

На "Госуслугах" появится раздел "Мои SIM-карты"

В "Госуслугах" появится раздел "Мои SIM-карты", в котором будут указаны все телефонные номера, оформленные на паспортные данные пользователя, сообщил депутат ГД РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T17:37

2024-06-13T17:37

2024-06-13T18:03

общество

технологии

антон горелкин

василий пискарев

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877257242_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_f4d2a327edeb3367aafbf423ef3f841c.jpg

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. В "Госуслугах" появится раздел "Мои SIM-карты", в котором будут указаны все телефонные номера, оформленные на паспортные данные пользователя, сообщил депутат ГД Антон Горелкин. В Госдуму внесли законопроект, по которому абонент мобильной связи получит оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах и сможет остановить их использование, а иностранцы смогут получить сим-карту только при личном посещении, и не более 10 номеров на одно лицо. "В "Госуслугах" появится раздел "Мои SIM-карты", в котором будут указаны все телефонные номера, оформленные на ваши паспортные данные. Это одна из основных новелл законодательной инициативы, внесенной сегодня в Госдуму совместно с коллегой Василием Пискаревым", - написал он в своем Telegram-канале. Он отметил, что важно дать возможность гражданам не только обладать всей полнотой информации о телефонных номерах, оформленных на их паспорта, но и прекращать обслуживание неиспользуемых номеров прямо из кабинета "Госуслуг". "К иностранцам, которые пользуются услугами российских сотовых операторов, вводятся особые требования. Они больше не смогут заключать договор через интернет: только в салонах связи и точках продаж, с использованием Единой биометрической системы… Кроме того, в договоре будет прописана жесткая привязка к IMEI, чтобы было невозможно переставить SIM-карту в другое устройство", - добавил депутат.

https://ria.ru/20240605/pasport-1950535743.html

https://ria.ru/20240608/gosuslugi-1951580538.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, антон горелкин, василий пискарев, госдума рф