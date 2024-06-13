На "Госуслугах" появится раздел "Мои SIM-карты"
Депутат Горелкин: на "Госуслугах" появится раздел "Мои SIM-карты"
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Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. В "Госуслугах" появится раздел "Мои SIM-карты", в котором будут указаны все телефонные номера, оформленные на паспортные данные пользователя, сообщил депутат ГД Антон Горелкин.
В Госдуму внесли законопроект, по которому абонент мобильной связи получит оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах и сможет остановить их использование, а иностранцы смогут получить сим-карту только при личном посещении, и не более 10 номеров на одно лицо.
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"В "Госуслугах" появится раздел "Мои SIM-карты", в котором будут указаны все телефонные номера, оформленные на ваши паспортные данные. Это одна из основных новелл законодательной инициативы, внесенной сегодня в Госдуму совместно с коллегой Василием Пискаревым", - написал он в своем Telegram-канале.
Он отметил, что важно дать возможность гражданам не только обладать всей полнотой информации о телефонных номерах, оформленных на их паспорта, но и прекращать обслуживание неиспользуемых номеров прямо из кабинета "Госуслуг".
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"К иностранцам, которые пользуются услугами российских сотовых операторов, вводятся особые требования. Они больше не смогут заключать договор через интернет: только в салонах связи и точках продаж, с использованием Единой биометрической системы… Кроме того, в договоре будет прописана жесткая привязка к IMEI, чтобы было невозможно переставить SIM-карту в другое устройство", - добавил депутат.