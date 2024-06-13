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На "Госуслугах" появится раздел "Мои SIM-карты" - РИА Новости, 13.06.2024
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17:37 13.06.2024 (обновлено: 18:03 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/gosuslugi-1952652353.html
На "Госуслугах" появится раздел "Мои SIM-карты"
На "Госуслугах" появится раздел "Мои SIM-карты" - РИА Новости, 13.06.2024
На "Госуслугах" появится раздел "Мои SIM-карты"
В "Госуслугах" появится раздел "Мои SIM-карты", в котором будут указаны все телефонные номера, оформленные на паспортные данные пользователя, сообщил депутат ГД РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T17:37
2024-06-13T18:03
общество
технологии
антон горелкин
василий пискарев
госдума рф
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. В "Госуслугах" появится раздел "Мои SIM-карты", в котором будут указаны все телефонные номера, оформленные на паспортные данные пользователя, сообщил депутат ГД Антон Горелкин. В Госдуму внесли законопроект, по которому абонент мобильной связи получит оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах и сможет остановить их использование, а иностранцы смогут получить сим-карту только при личном посещении, и не более 10 номеров на одно лицо. "В "Госуслугах" появится раздел "Мои SIM-карты", в котором будут указаны все телефонные номера, оформленные на ваши паспортные данные. Это одна из основных новелл законодательной инициативы, внесенной сегодня в Госдуму совместно с коллегой Василием Пискаревым", - написал он в своем Telegram-канале. Он отметил, что важно дать возможность гражданам не только обладать всей полнотой информации о телефонных номерах, оформленных на их паспорта, но и прекращать обслуживание неиспользуемых номеров прямо из кабинета "Госуслуг". "К иностранцам, которые пользуются услугами российских сотовых операторов, вводятся особые требования. Они больше не смогут заключать договор через интернет: только в салонах связи и точках продаж, с использованием Единой биометрической системы… Кроме того, в договоре будет прописана жесткая привязка к IMEI, чтобы было невозможно переставить SIM-карту в другое устройство", - добавил депутат.
https://ria.ru/20240605/pasport-1950535743.html
https://ria.ru/20240608/gosuslugi-1951580538.html
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общество, технологии, антон горелкин, василий пискарев, госдума рф
Общество, Технологии, Антон Горелкин, Василий Пискарев, Госдума РФ
На "Госуслугах" появится раздел "Мои SIM-карты"

Депутат Горелкин: на "Госуслугах" появится раздел "Мои SIM-карты"

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. В "Госуслугах" появится раздел "Мои SIM-карты", в котором будут указаны все телефонные номера, оформленные на паспортные данные пользователя, сообщил депутат ГД Антон Горелкин.
В Госдуму внесли законопроект, по которому абонент мобильной связи получит оповещение обо всех зарегистрированных на него номерах и сможет остановить их использование, а иностранцы смогут получить сим-карту только при личном посещении, и не более 10 номеров на одно лицо.
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"В "Госуслугах" появится раздел "Мои SIM-карты", в котором будут указаны все телефонные номера, оформленные на ваши паспортные данные. Это одна из основных новелл законодательной инициативы, внесенной сегодня в Госдуму совместно с коллегой Василием Пискаревым", - написал он в своем Telegram-канале.
Он отметил, что важно дать возможность гражданам не только обладать всей полнотой информации о телефонных номерах, оформленных на их паспорта, но и прекращать обслуживание неиспользуемых номеров прямо из кабинета "Госуслуг".
«
"К иностранцам, которые пользуются услугами российских сотовых операторов, вводятся особые требования. Они больше не смогут заключать договор через интернет: только в салонах связи и точках продаж, с использованием Единой биометрической системы… Кроме того, в договоре будет прописана жесткая привязка к IMEI, чтобы было невозможно переставить SIM-карту в другое устройство", - добавил депутат.
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ОбществоТехнологииАнтон ГорелкинВасилий ПискаревГосдума РФ
 
 
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