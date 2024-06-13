https://ria.ru/20240613/gost-1952468993.html

В Роскачестве надеются, что ГОСТ на школьную форму примут в 2024 году

В Роскачестве надеются, что ГОСТ на школьную форму примут в 2024 году - РИА Новости, 13.06.2024

В Роскачестве надеются, что ГОСТ на школьную форму примут в 2024 году

Роскачество рассчитывает, что ГОСТ на школьную форму будет принят уже в этом году, организация также продолжит и исследование в этой отрасли, заявил ее... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T06:23

2024-06-13T06:23

2024-06-13T06:23

пмэф-2024

общество

россия

максим протасов

елена саратцева

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Роскачество рассчитывает, что ГОСТ на школьную форму будет принят уже в этом году, организация также продолжит и исследование в этой отрасли, заявил ее руководитель Максим Протасов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. "Мы продолжим исследование школьной одежды, более того, надеемся, что ГОСТ в этом году уже будет принят. Также нами запущена разработка стандарта на зеленую косметику", - сказал он. В прошлом году замруководителя Роскачества Елена Саратцева сообщила РИА Новости, что процент фальсификации при производстве школьной формы в стране достигает 50%. Основным нарушением является замена ткани с целью удешевления продукции. И ГОСТ направлен на то, чтобы одежда, которую ребенок носит целую неделю, отвечала не только требованиям безопасности, но и износостойкости. В свою очередь в Минпромторге тогда заявляли, что проект национального стандарта согласовывается техническим комитетом, к компетенции которого относятся вопросы методологии и стандартизации. Утверждением ГОСТов в РФ занимается Росстандарт. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240125/roskachestvo-1923335580.html

https://ria.ru/20231113/forma-1909042542.html

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общество, россия, максим протасов, елена саратцева, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)