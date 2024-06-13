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Турция и США подписали контракт на поставку истребителей F-16 - РИА Новости, 13.06.2024
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12:20 13.06.2024 (обновлено: 13:06 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/f-16-1952538096.html
Турция и США подписали контракт на поставку истребителей F-16
Турция и США подписали контракт на поставку истребителей F-16 - РИА Новости, 13.06.2024
Турция и США подписали контракт на поставку истребителей F-16
Анкара и Вашингтон подписали контракт на поставку партии истребителей F-16, переговоры по которым шли с затруднениями, сообщило Минобороны Турции, сообщил... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T12:20
2024-06-13T13:06
турция
f-16
сша
реджеп тайип эрдоган
f-35
с-400 «триумф»
мевлют чавушоглу
анкара (провинция)
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СТАМБУЛ, 13 июн — РИА Новости. Анкара и Вашингтон подписали контракт на поставку партии истребителей F-16, переговоры по которым шли с затруднениями, сообщило Минобороны Турции, сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на источник в ведомстве.&quot;Контракт на поставку подписан. Делегации продолжат обсуждать детали в ходе переговоров&quot;, — сказал собеседник канала.Конкретное число истребителей пока не называется. Турецкие СМИ ранее сообщали, что Анкара запросила 40 новых истребителей F-16 Block 70 и комплекты модернизации для имеющихся 79 самолетов. Поставка новых истребителей F-16 может затянуться до 2028 года из-за большого количества заказов, писала газета Hürriyet.В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который она получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения — F-16. В апреле прошлого года тогдашний глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара получит обратно деньги, выплаченные за покупку F-35 у США.
https://ria.ru/20240605/turtsiya-1950501283.html
https://ria.ru/20240612/peregovory-1952320235.html
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турция, f-16, сша, реджеп тайип эрдоган, f-35, с-400 «триумф», мевлют чавушоглу, анкара (провинция)
Турция, F-16, США, Реджеп Тайип Эрдоган, F-35, С-400 «Триумф», Мевлют Чавушоглу, Анкара (провинция)
Турция и США подписали контракт на поставку истребителей F-16

Минобороны Турции сообщило о подписании контракта на поставку партии F-16

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber WilliamsАмериканский истребитель F-16
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber Williams
Американский истребитель F-16. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 13 июн — РИА Новости. Анкара и Вашингтон подписали контракт на поставку партии истребителей F-16, переговоры по которым шли с затруднениями, сообщило Минобороны Турции, сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на источник в ведомстве.
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"Контракт на поставку подписан. Делегации продолжат обсуждать детали в ходе переговоров", — сказал собеседник канала.

Изображение сгенерировано ИИ
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Конкретное число истребителей пока не называется. Турецкие СМИ ранее сообщали, что Анкара запросила 40 новых истребителей F-16 Block 70 и комплекты модернизации для имеющихся 79 самолетов. Поставка новых истребителей F-16 может затянуться до 2028 года из-за большого количества заказов, писала газета Hürriyet.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который она получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения — F-16. В апреле прошлого года тогдашний глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара получит обратно деньги, выплаченные за покупку F-35 у США.
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ТурцияF-16СШАРеджеп Тайип ЭрдоганF-35С-400 «Триумф»Мевлют ЧавушоглуАнкара (провинция)
 
 
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