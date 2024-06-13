https://ria.ru/20240613/erevan-1952659016.html

Захарова призвала Ереван открыто выразить позицию о членстве в ОДКБ

Захарова призвала Ереван открыто выразить позицию о членстве в ОДКБ - РИА Новости, 13.06.2024

Захарова призвала Ереван открыто выразить позицию о членстве в ОДКБ

Армении стоит открыто высказать свое мнение по поводу членства в ОДКБ, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T17:54

2024-06-13T17:54

2024-06-13T18:32

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Армении стоит открыто высказать свое мнение по поводу членства в ОДКБ, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Если есть о чем заявить, пусть заявляют прямо и открыто. Миллион раз говорили, что ОДКБ — это структура, в которую все приходят добровольно. Там нет командно-административной системы давления на стран-участниц. Там есть взаимоуважительный диалог", — подчеркнула она.По словам Захаровой, "никто никого силой не держит". Она также задалась вопросом, почему политики в Армении столько лет спекулируют на этой теме. Официальный представитель МИД подчеркнула, что "словесной эквилибристикой" можно заниматься сколько угодно, однако, по ее мнению, это недостойно и дешево."Хочу обратить внимание: никакой другой член ОДКБ не ставит эти вопросы перед Арменией. Это бесконечная какая-то возня, игра словами, которую мы слышим от ряда деятелей нынешнего политического руководства Армении. Кто их призывает эту тему развивать? Никто, они сами", — отметила Захарова.Армения и ОДКБВ последнее время Ереван последовательно критиковал ОДКБ, постепенно сокращая свое участие в организации.В конце мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что "как минимум две страны ОДКБ" помогли Азербайджану подготовиться к войне с Арменией в Нагорном Карабахе. Он не назвал эти государства, но заявил, что военные действия в 2020 году были направлены на ликвидацию независимости Еревана и такие попытки продолжались и после этого. Политик также добавил, что эти две страны якобы создали имитацию помощи Армении во время конфликта.В ноябре Никол Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ в Минске.Помимо этого, в середине февраля политик сообщил о приостановке членства страны в объединении. По его мнению, Договор о коллективной безопасности в отношении республики якобы не был выполнен, "в особенности в 2021-2022 годах". В марте Пашинян заявил, что Армения может выйти из ОДКБ, если та не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны.В начале мая в Ереване сообщили, что республика "воздержится от присоединения к решению "О бюджете ОДКБ 2024 года" и участия в предусмотренном этим решением финансировании деятельности организации".Мария Захарова назвала ультимативной и оскорбительной риторикой заявления руководства Армении в отношении ОДКБ. Как напомнили во внешнеполитическом ведомстве, в сентябре 2022-го по просьбе Еревана объединение оперативно сформировало и направило в приграничные районы страны оценочную миссию Секретариата и Объединенного штаба организации. По итогам Совет коллективной безопасности принял решение развернуть в республике мониторинговую миссию, но армянские власти отвергли ее и предпочли пригласить представителей ЕС.Тем не менее Москва по-прежнему исходит из того, что Ереван продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ со всеми вытекающими правами и обязательствами, подчеркнули в министерстве.

https://ria.ru/20240613/pashinyan-1952645970.html

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