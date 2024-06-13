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Ефимов: Москва утвердила около 300 проектов планировки улично-дорожной сети - РИА Новости, 13.06.2024
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10:05 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/efimov-1952294329.html
Ефимов: Москва утвердила около 300 проектов планировки улично-дорожной сети
Ефимов: Москва утвердила около 300 проектов планировки улично-дорожной сети - РИА Новости, 13.06.2024
Ефимов: Москва утвердила около 300 проектов планировки улично-дорожной сети
Москомархитектура с 2011 года одобрила 289 проектов планировки территории линейных объектов улично-дорожной сети (УДС), рассказал заместитель мэра столицы по... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T10:05
2024-06-13T10:05
капотня
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
городское хозяйство москвы
юлиана княжевская
рафик загрутдинов
москомархитектура
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 13 июня - РИА Новости. Москомархитектура с 2011 года одобрила 289 проектов планировки территории линейных объектов улично-дорожной сети (УДС), рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики Владимир Ефимов."Разработанная градостроительная документация позволила обеспечить формирование нового транспортного каркаса столицы. Так, благодаря 289 утвержденным проектам планировки территории за этот период построили и реконструировали свыше 243 километров автомобильных и пешеходных дорог, а также 574 искусственных сооружений", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.По его словам, с 2011 года до настоящего момента объемы дорожного строительства в столице выросли в два-три раза по сравнению с показателями прошлого десятилетия.В пресс-релизе упоминается, что среди знаковых проектов в наиболее продвинутой стадии реализации находятся Северо-Западная хорда, Южная рокада и Московский скоростной диаметр."Помимо современного обустройства обновленных улиц и дорог комфортными остановочными пунктами, освещением и озеленением, появились продуманные пешеходные тротуары и велодорожки, автостоянки и переходы", – отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Она также сообщила, что было построено и реконструировано 677 внеуличных пешеходных коридоров, часть из которых проходит через железнодорожные пути.В свою очередь, глава департамента строительства Рафик Загрутдинов напомнил, что в 2023 году открылось движение на Московском скоростном диаметре в черте города. "Работы продолжаются на десятом участке южного направления диаметра, который выходит за пределы МКАД. Общая строительная готовность всего объекта превышает 50%. Сроки реализации по контракту – четвертый квартал 2024 года", – добавил он.Кроме того, руководитель департамента обратил внимание, что в планы также входит завершение строительных работ на Южной рокаде, где сейчас из восьми участков построены пять. На финальных этапах находятся участок от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка, участок от Подольской улицы до Курьяновской набережной (реконструкция Донецкой улицы), а также транспортную развязку на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня.
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капотня, владимир ефимов (правительство москвы) , москва, городское хозяйство москвы, юлиана княжевская, рафик загрутдинов, москомархитектура, градостроительный комплекс москвы
Капотня, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Городское хозяйство Москвы, Юлиана Княжевская, Рафик Загрутдинов, Москомархитектура, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: Москва утвердила около 300 проектов планировки улично-дорожной сети

Ефимов: Москва утвердила около 300 проектов планировки улично-дорожной сети

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыВладимир Ефимов
Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Владимир Ефимов . Архивное фото
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МОСКВА, 13 июня - РИА Новости. Москомархитектура с 2011 года одобрила 289 проектов планировки территории линейных объектов улично-дорожной сети (УДС), рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики Владимир Ефимов.
"Разработанная градостроительная документация позволила обеспечить формирование нового транспортного каркаса столицы. Так, благодаря 289 утвержденным проектам планировки территории за этот период построили и реконструировали свыше 243 километров автомобильных и пешеходных дорог, а также 574 искусственных сооружений", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
По его словам, с 2011 года до настоящего момента объемы дорожного строительства в столице выросли в два-три раза по сравнению с показателями прошлого десятилетия.
В пресс-релизе упоминается, что среди знаковых проектов в наиболее продвинутой стадии реализации находятся Северо-Западная хорда, Южная рокада и Московский скоростной диаметр.
"Помимо современного обустройства обновленных улиц и дорог комфортными остановочными пунктами, освещением и озеленением, появились продуманные пешеходные тротуары и велодорожки, автостоянки и переходы", – отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Она также сообщила, что было построено и реконструировано 677 внеуличных пешеходных коридоров, часть из которых проходит через железнодорожные пути.
В свою очередь, глава департамента строительства Рафик Загрутдинов напомнил, что в 2023 году открылось движение на Московском скоростном диаметре в черте города. "Работы продолжаются на десятом участке южного направления диаметра, который выходит за пределы МКАД. Общая строительная готовность всего объекта превышает 50%. Сроки реализации по контракту – четвертый квартал 2024 года", – добавил он.
Кроме того, руководитель департамента обратил внимание, что в планы также входит завершение строительных работ на Южной рокаде, где сейчас из восьми участков построены пять. На финальных этапах находятся участок от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка, участок от Подольской улицы до Курьяновской набережной (реконструкция Донецкой улицы), а также транспортную развязку на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня.
 
КапотняВладимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваГородское хозяйство МосквыЮлиана КняжевскаяРафик ЗагрутдиновМоскомархитектураГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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