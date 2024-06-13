США довольно рано осознали провал конференции по Украине, заявил эксперт
Эксперт: конференция по Украине провалилась, и США поняли это довольно рано
© РИА Новости / Иван Климычев | Перейти в медиабанкПрограммный директор Клуба "Валдай" Тимофей Бордачёв
Программный директор Клуба "Валдай" Тимофей Бордачёв. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Швейцарская конференция по Украине в том формате, в котором ее задумали американцы, провалилась, и сами американцы поняли это довольно рано - когда отменили участие президента США Джо Байдена, новых приглашений на конференцию ожидать вряд ли стоит, заявил РИА Новости программный директор клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.
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"Нет, я думаю, что все у них... мероприятие уже не состоялось. И теперь они будут отыгрывать его... в другую сторону придумать как-то... Но... мероприятие в том формате, который американцы задумывали, провалилось. И американцы, надо сказать, это поняли довольно рано, когда отменили участие своего маразматика", - сказал Бордачев.
Он отметил, что для того, чтобы оценивать причины отказа стран от участия в данной конференции, нужно знать конкретный список, который не озвучивается.
"Надо смотреть список стран. Кто вот сейчас там в этом списке остался у них? Есть 28 стран Европейского Союза, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея. Это сколько уже получается? 35 условно, остается 40. Надо смотреть, кто эти 40. И понимать, какие интересы они преследуют, каждый из них, почему они это делают? Потому что из этих 40 где-то треть, или половина даже, это маленькие страны Тихого океана и Карибского бассейна, которых американцы либо деньгами, либо угрозами заставят приехать. Точнее даже не заставят приехать, которых американцы контролируют деньгами и угрозами", - отметил эксперт.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.