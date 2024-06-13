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США довольно рано осознали провал конференции по Украине, заявил эксперт - РИА Новости, 13.06.2024
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11:52 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/bordachev-1952529734.html
США довольно рано осознали провал конференции по Украине, заявил эксперт
США довольно рано осознали провал конференции по Украине, заявил эксперт - РИА Новости, 13.06.2024
США довольно рано осознали провал конференции по Украине, заявил эксперт
Швейцарская конференция по Украине в том формате, в котором ее задумали американцы, провалилась, и сами американцы поняли это довольно рано - когда отменили... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T11:52
2024-06-13T11:52
в мире
украина
сша
великобритания
джо байден
си цзиньпин
луис инасиу лула да силва
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Швейцарская конференция по Украине в том формате, в котором ее задумали американцы, провалилась, и сами американцы поняли это довольно рано - когда отменили участие президента США Джо Байдена, новых приглашений на конференцию ожидать вряд ли стоит, заявил РИА Новости программный директор клуба "Валдай" Тимофей Бордачев. "Нет, я думаю, что все у них... мероприятие уже не состоялось. И теперь они будут отыгрывать его... в другую сторону придумать как-то... Но... мероприятие в том формате, который американцы задумывали, провалилось. И американцы, надо сказать, это поняли довольно рано, когда отменили участие своего маразматика", - сказал Бордачев. Он отметил, что для того, чтобы оценивать причины отказа стран от участия в данной конференции, нужно знать конкретный список, который не озвучивается. "Надо смотреть список стран. Кто вот сейчас там в этом списке остался у них? Есть 28 стран Европейского Союза, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея. Это сколько уже получается? 35 условно, остается 40. Надо смотреть, кто эти 40. И понимать, какие интересы они преследуют, каждый из них, почему они это делают? Потому что из этих 40 где-то треть, или половина даже, это маленькие страны Тихого океана и Карибского бассейна, которых американцы либо деньгами, либо угрозами заставят приехать. Точнее даже не заставят приехать, которых американцы контролируют деньгами и угрозами", - отметил эксперт. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.
https://ria.ru/20240613/nato-1952515208.html
https://ria.ru/20240604/konferentsiya-1950305904.html
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в мире, украина, сша, великобритания, джо байден, си цзиньпин, луис инасиу лула да силва
В мире, Украина, США, Великобритания, Джо Байден, Си Цзиньпин, Луис Инасиу Лула да Силва
США довольно рано осознали провал конференции по Украине, заявил эксперт

Эксперт: конференция по Украине провалилась, и США поняли это довольно рано

© РИА Новости / Иван Климычев | Перейти в медиабанкПрограммный директор Клуба "Валдай" Тимофей Бордачёв
Программный директор Клуба Валдай Тимофей Бордачёв - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Иван Климычев
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Программный директор Клуба "Валдай" Тимофей Бордачёв. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Швейцарская конференция по Украине в том формате, в котором ее задумали американцы, провалилась, и сами американцы поняли это довольно рано - когда отменили участие президента США Джо Байдена, новых приглашений на конференцию ожидать вряд ли стоит, заявил РИА Новости программный директор клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.
«
"Нет, я думаю, что все у них... мероприятие уже не состоялось. И теперь они будут отыгрывать его... в другую сторону придумать как-то... Но... мероприятие в том формате, который американцы задумывали, провалилось. И американцы, надо сказать, это поняли довольно рано, когда отменили участие своего маразматика", - сказал Бордачев.
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Он отметил, что для того, чтобы оценивать причины отказа стран от участия в данной конференции, нужно знать конкретный список, который не озвучивается.
"Надо смотреть список стран. Кто вот сейчас там в этом списке остался у них? Есть 28 стран Европейского Союза, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея. Это сколько уже получается? 35 условно, остается 40. Надо смотреть, кто эти 40. И понимать, какие интересы они преследуют, каждый из них, почему они это делают? Потому что из этих 40 где-то треть, или половина даже, это маленькие страны Тихого океана и Карибского бассейна, которых американцы либо деньгами, либо угрозами заставят приехать. Точнее даже не заставят приехать, которых американцы контролируют деньгами и угрозами", - отметил эксперт.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.
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В миреУкраинаСШАВеликобританияДжо БайденСи ЦзиньпинЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
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