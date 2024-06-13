https://ria.ru/20240613/bednost-1952623295.html

Более 12 тысяч якутян выведены из зоны бедности в 2023 году

Более 12 тысяч якутян выведены из зоны бедности в 2023 году - РИА Новости, 13.06.2024

Более 12 тысяч якутян выведены из зоны бедности в 2023 году

Более 12 тысяч якутян выведены из зоны бедности в 2023 году, а уровень безработицы в апреле этого года достиг исторического минимума в 5,2%, сообщает... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T16:20

2024-06-13T16:20

2024-06-13T16:20

республика саха (якутия)

здоровье - общество

айсен николаев

республика саха (якутия)

социальные выплаты

благосостояние

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ЯКУТСК, 13 июн - РИА Новости. Более 12 тысяч якутян выведены из зоны бедности в 2023 году, а уровень безработицы в апреле этого года достиг исторического минимума в 5,2%, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "Более 12 тысяч жителей Якутии выведены из зоны бедности в 2023 году. Повышать уровень благосостояния граждан, чтобы достигнуть двукратного снижения числа бедных в республики, власти намерены мерами адресной социальной поддержки и развитием малого и среднего предпринимательства", - рассказали в пресс-службе. Глава республики на отчете перед депутатами Ил Тумэна сообщил о том, что за 2023 год уровень бедности в республике сократился до 14%. "Еще более 12 тысяч человек выведены из зоны бедности. Но этого недостаточно. Чтобы сократить число бедных в два раза, не менее 14 тысяч человек ежегодно должны преодолевать черту бедности. Цель амбициозная, но вполне достижимая, если повышать точечность мер поддержки, организовать персонализированное сопровождение каждого человека, каждой семьи. В этом вопросе актуальной становится новая задача опережающего роста сферы малого и среднего предпринимательства. Это будет достигаться как за счет облегчения условий ведения бизнеса и повышения деловой активности, так и за счет вовлечения предпринимательства в повышение производительности труда и внедрения бережливых технологий", - сказал Николаев. По его словам, уровень общей безработицы в 2023 году снизился в республики до 5,7%, а в апреле этого года достиг исторического минимума в 5,2%. Решение вопроса нехватки рабочих кадров он связал с трансформацией служб занятости, подготовкой и привлечением специалистов для перспективных секторов экономики, а также с повышением производительности трудах во всех отраслях. Ранее сообщалось о том, что глава Якутии Айсен Николаев после инаугурации подписал первый указ, по которому уровень бедности за пятилетку должен сократиться в два раза по сравнению с 2022 годом.

https://ria.ru/20240427/bednost-1942837709.html

https://ria.ru/20240314/yakutiya-1933048604.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

здоровье - общество, айсен николаев, республика саха (якутия), социальные выплаты, благосостояние