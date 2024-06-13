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Более 12 тысяч якутян выведены из зоны бедности в 2023 году - РИА Новости, 13.06.2024
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Республика Саха (Якутия)
 
16:20 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/bednost-1952623295.html
Более 12 тысяч якутян выведены из зоны бедности в 2023 году
Более 12 тысяч якутян выведены из зоны бедности в 2023 году - РИА Новости, 13.06.2024
Более 12 тысяч якутян выведены из зоны бедности в 2023 году
Более 12 тысяч якутян выведены из зоны бедности в 2023 году, а уровень безработицы в апреле этого года достиг исторического минимума в 5,2%, сообщает... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T16:20
2024-06-13T16:20
республика саха (якутия)
здоровье - общество
айсен николаев
республика саха (якутия)
социальные выплаты
благосостояние
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ЯКУТСК, 13 июн - РИА Новости. Более 12 тысяч якутян выведены из зоны бедности в 2023 году, а уровень безработицы в апреле этого года достиг исторического минимума в 5,2%, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "Более 12 тысяч жителей Якутии выведены из зоны бедности в 2023 году. Повышать уровень благосостояния граждан, чтобы достигнуть двукратного снижения числа бедных в республики, власти намерены мерами адресной социальной поддержки и развитием малого и среднего предпринимательства", - рассказали в пресс-службе. Глава республики на отчете перед депутатами Ил Тумэна сообщил о том, что за 2023 год уровень бедности в республике сократился до 14%. "Еще более 12 тысяч человек выведены из зоны бедности. Но этого недостаточно. Чтобы сократить число бедных в два раза, не менее 14 тысяч человек ежегодно должны преодолевать черту бедности. Цель амбициозная, но вполне достижимая, если повышать точечность мер поддержки, организовать персонализированное сопровождение каждого человека, каждой семьи. В этом вопросе актуальной становится новая задача опережающего роста сферы малого и среднего предпринимательства. Это будет достигаться как за счет облегчения условий ведения бизнеса и повышения деловой активности, так и за счет вовлечения предпринимательства в повышение производительности труда и внедрения бережливых технологий", - сказал Николаев. По его словам, уровень общей безработицы в 2023 году снизился в республики до 5,7%, а в апреле этого года достиг исторического минимума в 5,2%. Решение вопроса нехватки рабочих кадров он связал с трансформацией служб занятости, подготовкой и привлечением специалистов для перспективных секторов экономики, а также с повышением производительности трудах во всех отраслях. Ранее сообщалось о том, что глава Якутии Айсен Николаев после инаугурации подписал первый указ, по которому уровень бедности за пятилетку должен сократиться в два раза по сравнению с 2022 годом.
https://ria.ru/20240427/bednost-1942837709.html
https://ria.ru/20240314/yakutiya-1933048604.html
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здоровье - общество, айсен николаев, республика саха (якутия), социальные выплаты, благосостояние
Республика Саха (Якутия), Здоровье - Общество, Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия), Социальные выплаты, Благосостояние

Более 12 тысяч якутян выведены из зоны бедности в 2023 году

© РИА Новости / Болот Бочкарев | Перейти в медиабанкЖители Якутска
Жители Якутска - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Болот Бочкарев
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Жители Якутска. Архивное фото
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ЯКУТСК, 13 июн - РИА Новости. Более 12 тысяч якутян выведены из зоны бедности в 2023 году, а уровень безработицы в апреле этого года достиг исторического минимума в 5,2%, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"Более 12 тысяч жителей Якутии выведены из зоны бедности в 2023 году. Повышать уровень благосостояния граждан, чтобы достигнуть двукратного снижения числа бедных в республики, власти намерены мерами адресной социальной поддержки и развитием малого и среднего предпринимательства", - рассказали в пресс-службе.
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Глава республики на отчете перед депутатами Ил Тумэна сообщил о том, что за 2023 год уровень бедности в республике сократился до 14%.
"Еще более 12 тысяч человек выведены из зоны бедности. Но этого недостаточно. Чтобы сократить число бедных в два раза, не менее 14 тысяч человек ежегодно должны преодолевать черту бедности. Цель амбициозная, но вполне достижимая, если повышать точечность мер поддержки, организовать персонализированное сопровождение каждого человека, каждой семьи. В этом вопросе актуальной становится новая задача опережающего роста сферы малого и среднего предпринимательства. Это будет достигаться как за счет облегчения условий ведения бизнеса и повышения деловой активности, так и за счет вовлечения предпринимательства в повышение производительности труда и внедрения бережливых технологий", - сказал Николаев.
По его словам, уровень общей безработицы в 2023 году снизился в республики до 5,7%, а в апреле этого года достиг исторического минимума в 5,2%. Решение вопроса нехватки рабочих кадров он связал с трансформацией служб занятости, подготовкой и привлечением специалистов для перспективных секторов экономики, а также с повышением производительности трудах во всех отраслях.
Ранее сообщалось о том, что глава Якутии Айсен Николаев после инаугурации подписал первый указ, по которому уровень бедности за пятилетку должен сократиться в два раза по сравнению с 2022 годом.
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Республика Саха (Якутия)Здоровье - ОбществоАйсен НиколаевРеспублика Саха (Якутия)Социальные выплатыБлагосостояние
 
 
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