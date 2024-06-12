https://ria.ru/20240612/ukraina-1952385041.html
СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге
СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге - РИА Новости, 12.06.2024
СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге
Взрыв раздался в среду в Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области Украины, на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T16:14
2024-06-12T16:14
2024-06-12T16:14
в мире
кривой рог
украина
днепропетровская область
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939515426_0:118:1200:793_1920x0_80_0_0_759594dbca3849986fd1907777892bc1.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Взрыв раздался в среду в Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области Украины, на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "О взрыве в Кривом Роге сообщают местные паблики. До того воздушные силы сообщали об угрозе ракетной атаки", - говорится в сообщении издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в восьми регионах Украины. В частности, в Харьковской области тревогу объявили в 14.54 мск. В Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях тревогу объявили в 15.44. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240612/sumy-1952323014.html
https://ria.ru/20240612/vsu-1952340955.html
кривой рог
украина
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939515426_83:0:1150:800_1920x0_80_0_0_00ec867afc56dd0bb28704441502de82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кривой рог, украина, днепропетровская область, вооруженные силы рф
В мире, Кривой Рог, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге
"Страна": в Кривом Роге после воздушной тревоги прогремел взрыв
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
Взрыв раздался в среду в Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области Украины, на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале
.
"О взрыве в Кривом Роге сообщают местные паблики. До того воздушные силы сообщали об угрозе ракетной атаки", - говорится в сообщении издания.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в восьми регионах Украины. В частности, в Харьковской области тревогу объявили в 14.54 мск. В Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях тревогу объявили в 15.44.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.