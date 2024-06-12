https://ria.ru/20240612/ukraina-1952385041.html

СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге

СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге - РИА Новости, 12.06.2024

СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге

Взрыв раздался в среду в Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области Украины, на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T16:14

2024-06-12T16:14

2024-06-12T16:14

в мире

кривой рог

украина

днепропетровская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Взрыв раздался в среду в Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области Украины, на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "О взрыве в Кривом Роге сообщают местные паблики. До того воздушные силы сообщали об угрозе ракетной атаки", - говорится в сообщении издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в восьми регионах Украины. В частности, в Харьковской области тревогу объявили в 14.54 мск. В Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях тревогу объявили в 15.44. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240612/sumy-1952323014.html

https://ria.ru/20240612/vsu-1952340955.html

кривой рог

украина

днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кривой рог, украина, днепропетровская область, вооруженные силы рф