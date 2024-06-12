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"Приведет к войне". В США забили тревогу из-за хода Украины против России - РИА Новости, 12.06.2024
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09:57 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/ukraina-1952329926.html
"Приведет к войне". В США забили тревогу из-за хода Украины против России
"Приведет к войне". В США забили тревогу из-за хода Украины против России - РИА Новости, 12.06.2024
"Приведет к войне". В США забили тревогу из-за хода Украины против России
Удары Украины по России американскими ракетами приведут к мировой войне, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер в... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T09:57
2024-06-12T09:57
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Удары Украины по России американскими ракетами приведут к мировой войне, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Redacted."Сейчас у нас никакой линии нет. Есть одно нажатие кнопки. Мы находимся на расстоянии одного пуска ATACMS от масштабного ядерного конфликта с Россией. Это означает, что, если украинцы, у которых сейчас есть ракеты ATACMS, атакуют не ту цель внутри России, это может привести к всеобщей ядерной войне. Вот в чем дело", — предупредил он.По его словам, мир будет и дальше в опасности, если украинские силы и дальше продолжат иметь на вооружении западные дальнобойные ракеты."Пока мы не заберем у них ATACMS, пока мы не заберем у них SCALP и Storm Shadow, мы оставим Украине возможность создать условия для ядерного конфликта", — подчеркнул Риттер.Президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. Глава государства добавил, что Россия рассмотрит возможность поставок своего оружия в те регионы, где удары можно наносить по чувствительным объектам государств, дающих ракеты Киеву.В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить удары своим оружием по России. В частности, США одобрили применение Украиной передаваемого им вооружения против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области. При этом Вашингтон оставил в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения.
https://ria.ru/20240612/bloomberg-1952324317.html
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россия, украина, скотт риттер, владимир путин, сша, в мире, политика
Россия, Украина, Скотт Риттер, Владимир Путин, США, В мире, Политика
"Приведет к войне". В США забили тревогу из-за хода Украины против России

Риттер: удары Украины по России американскими ракетами приведут к мировой войне

© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John HamiltonОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John Hamilton
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Удары Украины по России американскими ракетами приведут к мировой войне, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Redacted.
«
"Сейчас у нас никакой линии нет. Есть одно нажатие кнопки. Мы находимся на расстоянии одного пуска ATACMS от масштабного ядерного конфликта с Россией. Это означает, что, если украинцы, у которых сейчас есть ракеты ATACMS, атакуют не ту цель внутри России, это может привести к всеобщей ядерной войне. Вот в чем дело", — предупредил он.
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По его словам, мир будет и дальше в опасности, если украинские силы и дальше продолжат иметь на вооружении западные дальнобойные ракеты.
«
"Пока мы не заберем у них ATACMS, пока мы не заберем у них SCALP и Storm Shadow, мы оставим Украине возможность создать условия для ядерного конфликта", — подчеркнул Риттер.
Президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. Глава государства добавил, что Россия рассмотрит возможность поставок своего оружия в те регионы, где удары можно наносить по чувствительным объектам государств, дающих ракеты Киеву.
В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить удары своим оружием по России. В частности, США одобрили применение Украиной передаваемого им вооружения против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области. При этом Вашингтон оставил в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения.
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