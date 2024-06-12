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"Не хватит мощи": в Штатах высказались об американских солдатах на Украине - РИА Новости, 12.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:03 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/ukraina-1952313885.html
"Не хватит мощи": в Штатах высказались об американских солдатах на Украине
"Не хватит мощи": в Штатах высказались об американских солдатах на Украине - РИА Новости, 12.06.2024
"Не хватит мощи": в Штатах высказались об американских солдатах на Украине
США не отправят военнослужащих в зону боевых действий на Украине, ограничившись финансовой помощью, поскольку этот конфликт не представляет для них... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T06:03
2024-06-12T06:03
специальная военная операция на украине
украина
сша
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вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
в мире
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. США не отправят военнослужащих в зону боевых действий на Украине, ограничившись финансовой помощью, поскольку этот конфликт не представляет для них непосредственной угрозы, заявил член палаты представителей США Уоррен Дэвидсон в интервью Fox Business."Сколько бы долларов мы им (Украине — ред.) ни присылали и как бы неподотчетно эти доллары ни расходовались, у них не хватит боевой мощи, чтобы победить русских без ввода дополнительных сил", — сказал он.При этом у Украины нет ни населения, ни ресурсов, ни навыков, чтобы развернуть большое количество оружия, отметил он. Именно поэтому со стороны некоторых неконсервативных политиков высказываются предложения об отправке американских солдат на Украину, считает конгрессмен. Однако, по его мнению, это совершенно нецелесообразно, поскольку конфликт не несет угрозы непосредственно Соединенным Штатам."Послушайте, если бы это действительно была экзистенциальная угроза для Америки, тогда я бы понимал, почему мы хотели бы, чтобы американская армия защищала Киев", — резюмировал Дэвидсон.На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт и начале войны с Москвой. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Париж не исключает возможности отправки войск в зону боевых действий, если Россия прорвет линию фронта и Киев попросит о помощи. Он также утверждал, что "многие страны" согласились с его подходом к возможной отправке военных, хотя часть западных государств публично раскритиковали эту идею.В Кремле называли такие идеи беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер.На фоне воинственных заявлений западных политиков в России по поручению Владимира Путина начались учения ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах отрабатывают применение нестратегического ядерного оружия.
https://ria.ru/20240612/ukraina-1952303410.html
https://ria.ru/20240608/migranty-1951500254.html
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украина, сша, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, В мире
"Не хватит мощи": в Штатах высказались об американских солдатах на Украине

Конгрессмен Дэвидсон: конфликт на Украине не угрожает США, военных не отправят

© AP Photo / LibkosУкраинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777
Украинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777 - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные ведут огонь из американской гаубицы М777. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. США не отправят военнослужащих в зону боевых действий на Украине, ограничившись финансовой помощью, поскольку этот конфликт не представляет для них непосредственной угрозы, заявил член палаты представителей США Уоррен Дэвидсон в интервью Fox Business.
"Сколько бы долларов мы им (Украине — ред.) ни присылали и как бы неподотчетно эти доллары ни расходовались, у них не хватит боевой мощи, чтобы победить русских без ввода дополнительных сил", — сказал он.
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При этом у Украины нет ни населения, ни ресурсов, ни навыков, чтобы развернуть большое количество оружия, отметил он. Именно поэтому со стороны некоторых неконсервативных политиков высказываются предложения об отправке американских солдат на Украину, считает конгрессмен. Однако, по его мнению, это совершенно нецелесообразно, поскольку конфликт не несет угрозы непосредственно Соединенным Штатам.
"Послушайте, если бы это действительно была экзистенциальная угроза для Америки, тогда я бы понимал, почему мы хотели бы, чтобы американская армия защищала Киев", — резюмировал Дэвидсон.
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На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт и начале войны с Москвой. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Париж не исключает возможности отправки войск в зону боевых действий, если Россия прорвет линию фронта и Киев попросит о помощи. Он также утверждал, что "многие страны" согласились с его подходом к возможной отправке военных, хотя часть западных государств публично раскритиковали эту идею.
В Кремле называли такие идеи беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер.
На фоне воинственных заявлений западных политиков в России по поручению Владимира Путина начались учения ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах отрабатывают применение нестратегического ядерного оружия.
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