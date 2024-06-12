https://ria.ru/20240612/ucheniya-1952228158.html

"От Белоруссии до Кубы". Россия направила послание Вашингтону

"От Белоруссии до Кубы". Россия направила послание Вашингтону - РИА Новости, 12.06.2024

"От Белоруссии до Кубы". Россия направила послание Вашингтону

Российская армия приступила ко второму этапу учений нестратегических ядерных сил. На этот раз вместе с Белоруссией. О том, как проходят маневры, в чем их... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T08:00

2024-06-12T08:00

2024-06-12T08:07

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости, Давид Нармания. Российская армия приступила ко второму этапу учений нестратегических ядерных сил. На этот раз вместе с Белоруссией. О том, как проходят маневры, в чем их задачи, как это связано с действиями Запада, — в материале РИА Новости.Проверка готовности"В ходе учения будут отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь к боевому применению нестратегического ядерного оружия", — заявили в Министерстве обороны.Как отметили в ведомстве, цель маневров — поддержание готовности вооруженных сил двух стран обеспечить суверенитет и территориальную целостность Союзного государства.Ведомство также опубликовало полутораминутный ролик, где показаны выдвижение оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" и работа авиации — истребителей МиГ-31 и ракетоносцев Ту-22.Богатые арсеналыИменно эти виды вооружений применяли на первом этапе учений. Тогда ракетчики Южного военного округа отрабатывали задачи по получению спецбоеприпасов, их установке на носители, а также выдвижение в район и подготовку к пускам. ВКС, в свою очередь, тренировали применение авиационных средств поражения, включая гиперзвуковые "Кинжалы".Макеты ядерной боеголовки к "Искандерам" продемонстрировали еще в 2018-м на форуме "Армия". Мощность, по разным оценкам, — от пяти до 50 килотонн. По приблизительным подсчетам Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), у российской армии имелось около 70 ядерных боеголовок для этого комплекса, однако в реальности их может быть больше. Информации о "Кинжалах" со специальными боевыми частями в открытых источниках нет.Дело в том, что тактическое ядерное оружие, в отличие от стратегического, не было предметом международных соглашений, в которых принимает участие Россия, поэтому количество подобных боеприпасов в арсеналах доподлинно не известно. Однако, как заявил на ПМЭФ Владимир Путин, его в разы больше, чем у европейских стран и США.При этом "Кинжалы" уже доказали свою неуязвимость для средств ПВО — в неядерном оснащении их не раз применяли для ударов по украинским военным объектам в рамках специальной военной операции, и ни одну из ракет ВСУ сбить не смогли.Помимо ракет, к которым относятся и "Калибры" морского базирования, в распоряжении российской армии богатейший арсенал артиллерийских ядерных боеприпасов. Самый миниатюрный — 152-миллиметровый 3БВ3 мощностью 2,5 килотонны. Его приняли на вооружение в 1981-м, он предназначен для стрельбы из широкого списка орудий: Д-20, МЛ-20, самоходных гаубиц 2С3 "Акация", 2С5 "Гиацинт-С", буксируемых "Гиацинт-Б". Помимо этого, есть также ядерные снаряды для 240-миллиметрового миномета "Тюльпан".Держать порох сухимПо словам военного аналитика, главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, основной смысл таких мероприятий — проверка наличия подразделений, полностью готовых к применению любых средств поражения, в том числе и тактического ядерного оружия. "Иными словами, порох нужно держать сухим", — отметил эксперт в комментарии для РИА Новости.При этом он также выразил мнение, что соответствующие изменения должны быть внесены в военную доктрину."Необходимо четко прописать, что агрессия НАТО — даже с применением исключительно обычных вооружений — может иметь последствием ответный удар с опорой на российский ракетно-ядерный потенциал, поскольку альянс в любом случае превосходит Россию по совокупной военной мощи. Нам нужно иметь возможность парировать угрозу с его стороны", — пояснил эксперт.Живой инструментО возможных корректировках доктрины говорил и Владимир Путин в пятницу во время выступления на ПМЭФ."Эта доктрина — живой инструмент, и мы внимательно смотрим за тем, что происходит в мире вокруг нас, и не исключаем внесение каких-то изменений", — заявил российский лидер.Он подчеркнул, что Россия не бряцает ядерным оружием. Напротив, подобная риторика всегда исходила от Запада. При этом президент добавил, что Москва вышла из договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и способна в случае чего их провести. Однако сейчас такой необходимости нет.Геополитический фонПараллельно с уже упомянутыми маневрами, Россия также проводит учения в Карибском море — туда перебрасывают самолеты и корабли. В частности, в поход отправились атомная подводная лодка "Казань" проекта 885М "Ясень-М" и фрегат "Адмирал Горшков". Российские моряки прибудут на Кубу уже сегодня, 12 июня.В Минобороны Кубы отметили, что учения связаны с исторически дружескими отношениями двух стран и соответствуют всем международным правилам. Там также подчеркнули, что российские корабли прибудут без ядерного оружия. При этом Москва не уведомляла Вашингтон о своих планах.Однако сам факт присутствия российских носителей противокорабельных "Цирконов" в 250 километрах от побережья Флориды заставляет США задуматься. В Пентагоне уже заявили, что будут пристально следить за маневрами, для этого даже направили несколько кораблей.Фрегат "Адмирал Горшков" и подлодка "Казань" пробудут на Кубе до 17 июня, после чего отправятся в Венесуэлу. Совпадение этих маневров с ядерными учениями — открытый сигнал Западу о том, что у Кремля есть возможности для ответа на попытки Вашингтона обострить ситуацию на Украине. Соответствующие решения были приняты на фоне дискуссий о возможности отправки европейских инструкторов на Украину. Сейчас эти обсуждения поутихли, но сумел ли Запад верно истолковать сигнал Кремля, станет ясно по дальнейшим шагам спонсоров Киева.

https://ria.ru/20240603/drlo-1949720341.html

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

безопасность, россия, куба, владимир путин, игорь коротченко, нато, министерство обороны сша, миг-31, ту-22, белоруссия