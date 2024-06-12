Рейтинг@Mail.ru
"От Белоруссии до Кубы". Россия направила послание Вашингтону - РИА Новости, 12.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 12.06.2024 (обновлено: 08:07 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/ucheniya-1952228158.html
"От Белоруссии до Кубы". Россия направила послание Вашингтону
"От Белоруссии до Кубы". Россия направила послание Вашингтону - РИА Новости, 12.06.2024
"От Белоруссии до Кубы". Россия направила послание Вашингтону
Российская армия приступила ко второму этапу учений нестратегических ядерных сил. На этот раз вместе с Белоруссией. О том, как проходят маневры, в чем их... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T08:00
2024-06-12T08:07
безопасность
россия
куба
владимир путин
игорь коротченко
нато
министерство обороны сша
миг-31
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952151856_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_564602316aff0879140c9f2532dfeb8e.jpg
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости, Давид Нармания. Российская армия приступила ко второму этапу учений нестратегических ядерных сил. На этот раз вместе с Белоруссией. О том, как проходят маневры, в чем их задачи, как это связано с действиями Запада, — в материале РИА Новости.Проверка готовности"В ходе учения будут отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь к боевому применению нестратегического ядерного оружия", — заявили в Министерстве обороны.Как отметили в ведомстве, цель маневров — поддержание готовности вооруженных сил двух стран обеспечить суверенитет и территориальную целостность Союзного государства.Ведомство также опубликовало полутораминутный ролик, где показаны выдвижение оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" и работа авиации — истребителей МиГ-31 и ракетоносцев Ту-22.Богатые арсеналыИменно эти виды вооружений применяли на первом этапе учений. Тогда ракетчики Южного военного округа отрабатывали задачи по получению спецбоеприпасов, их установке на носители, а также выдвижение в район и подготовку к пускам. ВКС, в свою очередь, тренировали применение авиационных средств поражения, включая гиперзвуковые "Кинжалы".Макеты ядерной боеголовки к "Искандерам" продемонстрировали еще в 2018-м на форуме "Армия". Мощность, по разным оценкам, — от пяти до 50 килотонн. По приблизительным подсчетам Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), у российской армии имелось около 70 ядерных боеголовок для этого комплекса, однако в реальности их может быть больше. Информации о "Кинжалах" со специальными боевыми частями в открытых источниках нет.Дело в том, что тактическое ядерное оружие, в отличие от стратегического, не было предметом международных соглашений, в которых принимает участие Россия, поэтому количество подобных боеприпасов в арсеналах доподлинно не известно. Однако, как заявил на ПМЭФ Владимир Путин, его в разы больше, чем у европейских стран и США.При этом "Кинжалы" уже доказали свою неуязвимость для средств ПВО — в неядерном оснащении их не раз применяли для ударов по украинским военным объектам в рамках специальной военной операции, и ни одну из ракет ВСУ сбить не смогли.Помимо ракет, к которым относятся и "Калибры" морского базирования, в распоряжении российской армии богатейший арсенал артиллерийских ядерных боеприпасов. Самый миниатюрный — 152-миллиметровый 3БВ3 мощностью 2,5 килотонны. Его приняли на вооружение в 1981-м, он предназначен для стрельбы из широкого списка орудий: Д-20, МЛ-20, самоходных гаубиц 2С3 "Акация", 2С5 "Гиацинт-С", буксируемых "Гиацинт-Б". Помимо этого, есть также ядерные снаряды для 240-миллиметрового миномета "Тюльпан".Держать порох сухимПо словам военного аналитика, главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, основной смысл таких мероприятий — проверка наличия подразделений, полностью готовых к применению любых средств поражения, в том числе и тактического ядерного оружия. "Иными словами, порох нужно держать сухим", — отметил эксперт в комментарии для РИА Новости.При этом он также выразил мнение, что соответствующие изменения должны быть внесены в военную доктрину."Необходимо четко прописать, что агрессия НАТО — даже с применением исключительно обычных вооружений — может иметь последствием ответный удар с опорой на российский ракетно-ядерный потенциал, поскольку альянс в любом случае превосходит Россию по совокупной военной мощи. Нам нужно иметь возможность парировать угрозу с его стороны", — пояснил эксперт.Живой инструментО возможных корректировках доктрины говорил и Владимир Путин в пятницу во время выступления на ПМЭФ."Эта доктрина — живой инструмент, и мы внимательно смотрим за тем, что происходит в мире вокруг нас, и не исключаем внесение каких-то изменений", — заявил российский лидер.Он подчеркнул, что Россия не бряцает ядерным оружием. Напротив, подобная риторика всегда исходила от Запада. При этом президент добавил, что Москва вышла из договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и способна в случае чего их провести. Однако сейчас такой необходимости нет.Геополитический фонПараллельно с уже упомянутыми маневрами, Россия также проводит учения в Карибском море — туда перебрасывают самолеты и корабли. В частности, в поход отправились атомная подводная лодка "Казань" проекта 885М "Ясень-М" и фрегат "Адмирал Горшков". Российские моряки прибудут на Кубу уже сегодня, 12 июня.В Минобороны Кубы отметили, что учения связаны с исторически дружескими отношениями двух стран и соответствуют всем международным правилам. Там также подчеркнули, что российские корабли прибудут без ядерного оружия. При этом Москва не уведомляла Вашингтон о своих планах.Однако сам факт присутствия российских носителей противокорабельных "Цирконов" в 250 километрах от побережья Флориды заставляет США задуматься. В Пентагоне уже заявили, что будут пристально следить за маневрами, для этого даже направили несколько кораблей.Фрегат "Адмирал Горшков" и подлодка "Казань" пробудут на Кубе до 17 июня, после чего отправятся в Венесуэлу. Совпадение этих маневров с ядерными учениями — открытый сигнал Западу о том, что у Кремля есть возможности для ответа на попытки Вашингтона обострить ситуацию на Украине. Соответствующие решения были приняты на фоне дискуссий о возможности отправки европейских инструкторов на Украину. Сейчас эти обсуждения поутихли, но сумел ли Запад верно истолковать сигнал Кремля, станет ясно по дальнейшим шагам спонсоров Киева.
https://ria.ru/20240603/drlo-1949720341.html
россия
куба
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Нармания Давид
Нармания Давид
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952151856_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_90c61e4d7ab27424a2c2d1b002b1d82f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, куба, владимир путин, игорь коротченко, нато, министерство обороны сша, миг-31, ту-22, белоруссия
Безопасность, Россия, Куба, Владимир Путин, Игорь Коротченко, НАТО, Министерство обороны США, МиГ-31, Ту-22, Белоруссия
"От Белоруссии до Кубы". Россия направила послание Вашингтону

В Минобороны назвали цели ядерных учений с Белоруссией

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкВторой этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии
Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости, Давид Нармания. Российская армия приступила ко второму этапу учений нестратегических ядерных сил. На этот раз вместе с Белоруссией. О том, как проходят маневры, в чем их задачи, как это связано с действиями Запада, — в материале РИА Новости.

Проверка готовности

"В ходе учения будут отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь к боевому применению нестратегического ядерного оружия", — заявили в Министерстве обороны.
Как отметили в ведомстве, цель маневров — поддержание готовности вооруженных сил двух стран обеспечить суверенитет и территориальную целостность Союзного государства.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкВторой этап учений нестратегических ядерных сил России и Белоруссии
Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Второй этап учений нестратегических ядерных сил России и Белоруссии
Ведомство также опубликовало полутораминутный ролик, где показаны выдвижение оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" и работа авиации — истребителей МиГ-31 и ракетоносцев Ту-22.

Богатые арсеналы

Именно эти виды вооружений применяли на первом этапе учений. Тогда ракетчики Южного военного округа отрабатывали задачи по получению спецбоеприпасов, их установке на носители, а также выдвижение в район и подготовку к пускам. ВКС, в свою очередь, тренировали применение авиационных средств поражения, включая гиперзвуковые "Кинжалы".
Макеты ядерной боеголовки к "Искандерам" продемонстрировали еще в 2018-м на форуме "Армия". Мощность, по разным оценкам, — от пяти до 50 килотонн. По приблизительным подсчетам Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), у российской армии имелось около 70 ядерных боеголовок для этого комплекса, однако в реальности их может быть больше. Информации о "Кинжалах" со специальными боевыми частями в открытых источниках нет.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкВторой этап учений нестратегических ядерных сил России и Белоруссии
Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Второй этап учений нестратегических ядерных сил России и Белоруссии
Дело в том, что тактическое ядерное оружие, в отличие от стратегического, не было предметом международных соглашений, в которых принимает участие Россия, поэтому количество подобных боеприпасов в арсеналах доподлинно не известно. Однако, как заявил на ПМЭФ Владимир Путин, его в разы больше, чем у европейских стран и США.
При этом "Кинжалы" уже доказали свою неуязвимость для средств ПВО — в неядерном оснащении их не раз применяли для ударов по украинским военным объектам в рамках специальной военной операции, и ни одну из ракет ВСУ сбить не смогли.
Помимо ракет, к которым относятся и "Калибры" морского базирования, в распоряжении российской армии богатейший арсенал артиллерийских ядерных боеприпасов. Самый миниатюрный — 152-миллиметровый 3БВ3 мощностью 2,5 килотонны. Его приняли на вооружение в 1981-м, он предназначен для стрельбы из широкого списка орудий: Д-20, МЛ-20, самоходных гаубиц 2С3 "Акация", 2С5 "Гиацинт-С", буксируемых "Гиацинт-Б". Помимо этого, есть также ядерные снаряды для 240-миллиметрового миномета "Тюльпан".

Держать порох сухим

По словам военного аналитика, главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, основной смысл таких мероприятий — проверка наличия подразделений, полностью готовых к применению любых средств поражения, в том числе и тактического ядерного оружия. "Иными словами, порох нужно держать сухим", — отметил эксперт в комментарии для РИА Новости.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкВторой этап учений нестратегических ядерных сил России и Белоруссии. Стоп-кадр видео
Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Второй этап учений нестратегических ядерных сил России и Белоруссии. Стоп-кадр видео
При этом он также выразил мнение, что соответствующие изменения должны быть внесены в военную доктрину.
"Необходимо четко прописать, что агрессия НАТО — даже с применением исключительно обычных вооружений — может иметь последствием ответный удар с опорой на российский ракетно-ядерный потенциал, поскольку альянс в любом случае превосходит Россию по совокупной военной мощи. Нам нужно иметь возможность парировать угрозу с его стороны", — пояснил эксперт.

Живой инструмент

О возможных корректировках доктрины говорил и Владимир Путин в пятницу во время выступления на ПМЭФ.
"Эта доктрина — живой инструмент, и мы внимательно смотрим за тем, что происходит в мире вокруг нас, и не исключаем внесение каких-то изменений", — заявил российский лидер.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Он подчеркнул, что Россия не бряцает ядерным оружием. Напротив, подобная риторика всегда исходила от Запада. При этом президент добавил, что Москва вышла из договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и способна в случае чего их провести. Однако сейчас такой необходимости нет.

Геополитический фон

Параллельно с уже упомянутыми маневрами, Россия также проводит учения в Карибском море — туда перебрасывают самолеты и корабли. В частности, в поход отправились атомная подводная лодка "Казань" проекта 885М "Ясень-М" и фрегат "Адмирал Горшков". Российские моряки прибудут на Кубу уже сегодня, 12 июня.
В Минобороны Кубы отметили, что учения связаны с исторически дружескими отношениями двух стран и соответствуют всем международным правилам. Там также подчеркнули, что российские корабли прибудут без ядерного оружия. При этом Москва не уведомляла Вашингтон о своих планах.
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкФрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков"
Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков"
Однако сам факт присутствия российских носителей противокорабельных "Цирконов" в 250 километрах от побережья Флориды заставляет США задуматься. В Пентагоне уже заявили, что будут пристально следить за маневрами, для этого даже направили несколько кораблей.
Фрегат "Адмирал Горшков" и подлодка "Казань" пробудут на Кубе до 17 июня, после чего отправятся в Венесуэлу. Совпадение этих маневров с ядерными учениями — открытый сигнал Западу о том, что у Кремля есть возможности для ответа на попытки Вашингтона обострить ситуацию на Украине. Соответствующие решения были приняты на фоне дискуссий о возможности отправки европейских инструкторов на Украину. Сейчас эти обсуждения поутихли, но сумел ли Запад верно истолковать сигнал Кремля, станет ясно по дальнейшим шагам спонсоров Киева.
Шведский самолет ДРЛО Saab 340 AEW - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
"Такое — впервые": ВСУ обзавелись уникальным оружием
3 июня, 08:00
 
БезопасностьРоссияКубаВладимир ПутинИгорь КоротченкоНАТОМинистерство обороны СШАМиГ-31Ту-22Белоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала